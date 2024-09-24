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https://sarabic.ae/20240924/إيمان-خليف-توجه-ضربة-جديدة-لإيطاليا-1093039769.html
إيمان خليف توجه "ضربة" جديدة لإيطاليا
إيمان خليف توجه "ضربة" جديدة لإيطاليا
سبوتنيك عربي
وجهت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف "ضربة" جديدة لمهاجميها الإيطاليين بعدما ظهرت في الصف الأمامي بين كبار المشاركين في أسبوع الموضة في مدينة ميلان... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T07:44+0000
2024-09-24T07:44+0000
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وظهرت خليف، البالغة من العمر 25 عاما، بجانب العديد من النجوم في مجالات الموسيقى والفن والرياضة، وذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا مليوني بعد خسارة مواطنتها أنجيلا كاريني أمام خليف، في أولمبياد باريس.وتعرضت الملاكمة الجزائرية لهجوم واسع بعدما هزمت كاريني في 46 ثانية فقط خلال منافسات ملاكمة السيدات في الأولمبياد، خاصة بعدما خرجت منافستها الإيطالية من الحلبة "باكية" لتصفت النزال بأنه لم يكن عادلا.وعلقت رئيسة الوزراء الإيطالية على النتيجة منتقدة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح لخليف بالمشاركة، وقالت إن كاريني ستنتصر فيما وصفته بـ"منافسة عادلة" وهو ما أثار جدلا واسعا حول خليف.وكانت الملاكمة الجزائرية قد تعرضت لما وصفته بـ"التنمر الإلكتروني"، وبعد انتهاء الأولمبياد قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة "المتنمرين"، وتقدم بشكوى بمركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.يذكر أن إيمان خليف نجحت في التغلب على الصينية ليو يانغ، أيضا، لتصبح أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.
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رياضة, منوعات, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الجزائر
رياضة, منوعات, أخبار العالم الآن, إيطاليا, الجزائر

إيمان خليف توجه "ضربة" جديدة لإيطاليا

07:44 GMT 24.09.2024
© AP Photoالملاكمة الجزائرية إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
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وجهت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف "ضربة" جديدة لمهاجميها الإيطاليين بعدما ظهرت في الصف الأمامي بين كبار المشاركين في أسبوع الموضة في مدينة ميلان الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضي.
وظهرت خليف، البالغة من العمر 25 عاما، بجانب العديد من النجوم في مجالات الموسيقى والفن والرياضة، وذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا مليوني بعد خسارة مواطنتها أنجيلا كاريني أمام خليف، في أولمبياد باريس.
وتعرضت الملاكمة الجزائرية لهجوم واسع بعدما هزمت كاريني في 46 ثانية فقط خلال منافسات ملاكمة السيدات في الأولمبياد، خاصة بعدما خرجت منافستها الإيطالية من الحلبة "باكية" لتصفت النزال بأنه لم يكن عادلا.
وعلقت رئيسة الوزراء الإيطالية على النتيجة منتقدة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح لخليف بالمشاركة، وقالت إن كاريني ستنتصر فيما وصفته بـ"منافسة عادلة" وهو ما أثار جدلا واسعا حول خليف.
وكانت الملاكمة الجزائرية قد تعرضت لما وصفته بـ"التنمر الإلكتروني"، وبعد انتهاء الأولمبياد قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة "المتنمرين"، وتقدم بشكوى بمركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.
يذكر أن إيمان خليف نجحت في التغلب على الصينية ليو يانغ، أيضا، لتصبح أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.
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