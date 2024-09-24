إيمان خليف توجه "ضربة" جديدة لإيطاليا
© AP Photoالملاكمة الجزائرية إيمان خليف
© AP Photo
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وجهت بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف "ضربة" جديدة لمهاجميها الإيطاليين بعدما ظهرت في الصف الأمامي بين كبار المشاركين في أسبوع الموضة في مدينة ميلان الإيطالية، نهاية الأسبوع الماضي.
وظهرت خليف، البالغة من العمر 25 عاما، بجانب العديد من النجوم في مجالات الموسيقى والفن والرياضة، وذلك بعد أسابيع من الجدل الذي أثارته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا مليوني بعد خسارة مواطنتها أنجيلا كاريني أمام خليف، في أولمبياد باريس.
#إيمان_خليف تصنع الحدث بايطاليا بميلانو..مع معجبينها بايطاليا و يهتفون إنها جميلة...pic.twitter.com/H60CeJas8t— Nabila 🤍🦋 (@AnabilaOfficial) September 22, 2024
وتواجدها مع مشاهييير أثناء استضافتها لحضور عرض الأزياء مع جوليان #ImaneKhelif et #JulianneMoore#Algeria pic.twitter.com/jOskEKpm3N
وتعرضت الملاكمة الجزائرية لهجوم واسع بعدما هزمت كاريني في 46 ثانية فقط خلال منافسات ملاكمة السيدات في الأولمبياد، خاصة بعدما خرجت منافستها الإيطالية من الحلبة "باكية" لتصفت النزال بأنه لم يكن عادلا.
وعلقت رئيسة الوزراء الإيطالية على النتيجة منتقدة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح لخليف بالمشاركة، وقالت إن كاريني ستنتصر فيما وصفته بـ"منافسة عادلة" وهو ما أثار جدلا واسعا حول خليف.
الملاكمة الجزائرية #إيمان_خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بـ #ميلانو pic.twitter.com/v6AtQHIaia— blinx (@BlinxNow) September 22, 2024
وكانت الملاكمة الجزائرية قد تعرضت لما وصفته بـ"التنمر الإلكتروني"، وبعد انتهاء الأولمبياد قررت التوجه إلى القضاء لمواجهة "المتنمرين"، وتقدم بشكوى بمركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس.
يذكر أن إيمان خليف نجحت في التغلب على الصينية ليو يانغ، أيضا، لتصبح أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.