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العراق يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية طارئة بشأن لبنان
العراق يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية طارئة بشأن لبنان
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى عقد قمة عربية وإسلامية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية لتخفيف وقع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن انشاء جسرين جوي وبري لإرسال المساعدات إلى لبنان.ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين شن غارات متتالية على مناطق متفرقة بجنوبي لبنان، على مواقع يُزعم أنها تابعة لـ"حزب الله".تأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240923/مصر-للطيران-تلغي-رحلاتها-غدا-إلى-لبنان-1093036635.html
https://sarabic.ae/20240923/وزير-الداخلية-لبنان-كله-يتعرض-للحرب-والوضع-خطير---عاجل-1093029835.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية

العراق يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية طارئة بشأن لبنان

05:20 GMT 24.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariتداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024.
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا دعت فيه إلى عقد قمة عربية وإسلامية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".
وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
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أمس, 20:56 GMT
يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية لتخفيف وقع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن انشاء جسرين جوي وبري لإرسال المساعدات إلى لبنان.
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أمس, 17:22 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين شن غارات متتالية على مناطق متفرقة بجنوبي لبنان، على مواقع يُزعم أنها تابعة لـ"حزب الله".
تأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية فقد قُتل 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين.
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