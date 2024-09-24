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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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برلماني جزائري: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا وحزب الله لن يكون بمفرده في المواجهة
برلماني جزائري: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا وحزب الله لن يكون بمفرده في المواجهة
سبوتنيك عربي
تنذر تطورات الأوضاع في المنطقة بتوسع رقعة الصراع، الأمر الذي استدعى تفاعل الدول العربية كافة وغيرها من دول العالم، في ظل تحذيرات هامة من عواقب وخيمة على الشرق... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T17:42+0000
2024-09-24T17:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
أخبار حزب الله
إسرائيل
المقاومة الفلسطينية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
البرلمان الجزائري
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تأتي التحذيرات في ظل تناقض غربي، حيث تتحدث واشنطن والدول الأوروبية عن ضرورة ضبط النفس والتهدئة، بينما تواصل إرسال الذخائر والأسلحة لإسرائيل.في الإطار قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن إعلان إسرائيل الحرب المفتوحة على لبنان وبالتحديد الضاحية الجنوبية، وحزب الله سينعكس بدرجة خطيرة على كل المنطقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تداعيات خطيرة مرتقبة على الأمن والسلم الدوليين على المستوى العالمي.وتابع ربيج: "تعتقد إسرائيل أنها تملك الإمكانيات والقوات العسكرية الكافية لفتح جبهتين في وقت واحد، غزة ولبنان، لكن الأمر يعتبر مجازفة جنونية ستدفع ثمنه غاليا على المستوى الداخلي من حيث تأثر الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك على المستوى الإقليمي، من حيث المخاطر التي تتوسع في الشرق الأوسط.ويرى البرلماني الجزائري: أن مواجهة مفتوحة مرتقبة، قد تدخل فيها العديد من الأطراف، منها العراق واليمن وإيران، بالإضافة للقوة التي يمتلكها حزب الله.وأشار إلى أن "إسرائيل هي من بدأت الحرب، لكنها لن تتمكن من وقفها، وأنها ستكون مغايرة تماما عن الحروب التي خاضتها في السابق".وشدد ربيج، على أن "هذه المواجهة ستكون حرب الخسارة البشرية، إقليميا ودوليا، وأن حزب الله سيخوض الحرب انطلاقا من فكرة" أننا تعرضنا للإبادة ولن نتوقف". مشددا على أن الحزب لن يكون بمفرده في المواجهة".في الإطار أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "الضربات الإسرائيلية المكثفة على "حزب الله" في لبنان هي أزمة إنسانية تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة".وقال بزشكيان، في مقابلة تلفزيونية، إن "الخطر قائم من أن تمتد نار الأحداث التي تجري في لبنان إلى المنطقة برمتها"، مؤكدا أن "حزب الله" يواجه دولة مسلحة بشكل جيد جدا ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر".وحذر قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي إسرائيل"، مضيفا: "لا يستطيع حزب الله أن يفعل ذلك بمفرده. لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده أمام دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".وأشار إلى أنه "في الوقت الذي دعمت فيه أمريكا والدول الغربية إسرائيل، ردت ايران على الهجوم على قنصليتها في دمشق، وأثبتت أنها تستطيع الرد على جرائم هذا الكيان، لكننا لا نريد أن نكون كذلك عنصر زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة".وبدأت إسرائيل تنفيذ هجمات جوية ضد لبنان لليوم الثاني على التوالي، وقالت إنها تستهدف مواقع تزعم أن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لتخزين أسلحته.وأطلقت إسرائيل اسم "سهام الشمال" على العمليات الجوية التي تنفذها على لبنان ونتج عنها سقوط نحو 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا.وتسبب ذلك في حركة نزوح من جنوب لبنان إلى بيروت والمناطق الشمالية جراء القصف الإسرائيلي العنيف، حسب فيديو متداول.وفي المقابل، أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، شن عدة ضربات، استهدف خلالها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية، في ظل التصعيد العسكري مع الجيش الإسرائيلي.ونفذ "حزب الله" هجمات صاروخية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية بمدينة حيفا وقصف قاعدة "رامات ديفيد" ومطار "مجيدو" العسكري، إضافة إلى قصف أهداف في منطقة الجليل.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية نتج عنها مقتل العشرات وإصابة آلاف اللبنانيين.
https://sarabic.ae/20240918/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-الهجوم-الإسرائيلي-على-لبنان-إرهابي-ويجب-ردع-تل-أبيب-1092864078.html
https://sarabic.ae/20240824/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-فرنسا-لا-تلتزم-باتفاقية-1968-وبلادنا-لن-تسمح-بسيطرة-أوروبية-على-أسواقها-1092067044.html
https://sarabic.ae/20240923/معلومات-عن-صواريخ-حزب-الله-المدمرة-التي-أعلن-استخدامها-لأول-مرة-1093025706.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار حزب الله, إسرائيل, المقاومة الفلسطينية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, البرلمان الجزائري
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار حزب الله, إسرائيل, المقاومة الفلسطينية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, البرلمان الجزائري

برلماني جزائري: إسرائيل ستدفع الثمن غاليا وحزب الله لن يكون بمفرده في المواجهة

17:42 GMT 24.09.2024
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIالبرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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تنذر تطورات الأوضاع في المنطقة بتوسع رقعة الصراع، الأمر الذي استدعى تفاعل الدول العربية كافة وغيرها من دول العالم، في ظل تحذيرات هامة من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط.
تأتي التحذيرات في ظل تناقض غربي، حيث تتحدث واشنطن والدول الأوروبية عن ضرورة ضبط النفس والتهدئة، بينما تواصل إرسال الذخائر والأسلحة لإسرائيل.
في الإطار قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن إعلان إسرائيل الحرب المفتوحة على لبنان وبالتحديد الضاحية الجنوبية، وحزب الله سينعكس بدرجة خطيرة على كل المنطقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تداعيات خطيرة مرتقبة على الأمن والسلم الدوليين على المستوى العالمي.
وتابع ربيج: "تعتقد إسرائيل أنها تملك الإمكانيات والقوات العسكرية الكافية لفتح جبهتين في وقت واحد، غزة ولبنان، لكن الأمر يعتبر مجازفة جنونية ستدفع ثمنه غاليا على المستوى الداخلي من حيث تأثر الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك على المستوى الإقليمي، من حيث المخاطر التي تتوسع في الشرق الأوسط.
ويرى البرلماني الجزائري: أن مواجهة مفتوحة مرتقبة، قد تدخل فيها العديد من الأطراف، منها العراق واليمن وإيران، بالإضافة للقوة التي يمتلكها حزب الله.
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18 سبتمبر, 15:59 GMT
وأشار إلى أن "إسرائيل هي من بدأت الحرب، لكنها لن تتمكن من وقفها، وأنها ستكون مغايرة تماما عن الحروب التي خاضتها في السابق".
وشدد ربيج، على أن "هذه المواجهة ستكون حرب الخسارة البشرية، إقليميا ودوليا، وأن حزب الله سيخوض الحرب انطلاقا من فكرة" أننا تعرضنا للإبادة ولن نتوقف". مشددا على أن الحزب لن يكون بمفرده في المواجهة".
في الإطار أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن "الضربات الإسرائيلية المكثفة على "حزب الله" في لبنان هي أزمة إنسانية تخاطر بإشعال الصراع في المنطقة".
وقال بزشكيان، في مقابلة تلفزيونية، إن "الخطر قائم من أن تمتد نار الأحداث التي تجري في لبنان إلى المنطقة برمتها"، مؤكدا أن "حزب الله" يواجه دولة مسلحة بشكل جيد جدا ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر".
وحذر قائلا: "لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي إسرائيل"، مضيفا: "لا يستطيع حزب الله أن يفعل ذلك بمفرده. لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده أمام دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية".
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
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وأشار إلى أنه "في الوقت الذي دعمت فيه أمريكا والدول الغربية إسرائيل، ردت ايران على الهجوم على قنصليتها في دمشق، وأثبتت أنها تستطيع الرد على جرائم هذا الكيان، لكننا لا نريد أن نكون كذلك عنصر زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة".
وبدأت إسرائيل تنفيذ هجمات جوية ضد لبنان لليوم الثاني على التوالي، وقالت إنها تستهدف مواقع تزعم أن "حزب الله" اللبناني يستخدمها لتخزين أسلحته.
وأطلقت إسرائيل اسم "سهام الشمال" على العمليات الجوية التي تنفذها على لبنان ونتج عنها سقوط نحو 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا.
معلومات عن صواريخ حزب الله المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
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معلومات عن صواريخ "حزب الله" المدمرة التي أعلن استخدامها لأول مرة
أمس, 14:42 GMT
وتسبب ذلك في حركة نزوح من جنوب لبنان إلى بيروت والمناطق الشمالية جراء القصف الإسرائيلي العنيف، حسب فيديو متداول.
وفي المقابل، أعلن "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، شن عدة ضربات، استهدف خلالها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية، في ظل التصعيد العسكري مع الجيش الإسرائيلي.
ونفذ "حزب الله" هجمات صاروخية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية بمدينة حيفا وقصف قاعدة "رامات ديفيد" ومطار "مجيدو" العسكري، إضافة إلى قصف أهداف في منطقة الجليل.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية نتج عنها مقتل العشرات وإصابة آلاف اللبنانيين.
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