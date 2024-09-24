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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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بلا قيود
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واشنطن وحلفاؤها في مأزق... كيف سقطت نظرية الردع الأمريكية وأصبحت عديمة الفائدة؟
واشنطن وحلفاؤها في مأزق... كيف سقطت نظرية الردع الأمريكية وأصبحت عديمة الفائدة؟
سبوتنيك عربي
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها أزمة متزايدة في "فشل الردع" على عدة جبهات دولية، خاصة أمام إيران وحلفائها مثل "حزب الله" و"أنصار الله" في الشرق... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:28+0000
2024-09-24T13:28+0000
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كما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نظرية الردع الأمريكي فشلت في مواجهة روسيا والصين في أوروبا وآسيا أيضا.ويعتمد الردع الأمريكي على النظرية التي طوّرها الاستراتيجيون الأمريكيون خلال الحرب الباردة، التي كانت فعالة ضد القوى النووية.لكن تلك النظرية أصبحت غير فعالة في التعامل مع القوى غير النووية أو في مواجهة المجموعات والقوى المسلحة غير الحكومية.تواصل إيران و"حزب الله" و"أنصار الله" استهداف إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة دون أن تنجح واشنطن في التصدي لها.وفي بعض الحالات التي ترد فيها واشنطن تجد نفسها أمام خيارين هما الانخراط في حروب باهظة التكلفة أو التراجع، وكلاهما يمثل "فشل الردع" بشكل كبير.ومع مواصلة استهداف إسرائيل بواسطة إيران وحلفاء تزيد احتمالات إشعال حرب إقليمية واسعة تهدد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.الضعف الأمريكي تركز النظرية الأمريكية للردع على الردع النووي وقدرتها على توجيه "الضربة الثانية"، لكن هذه الاستراتيجية أثبتت عدم فعاليتها ضد القوى غير النووية.على سبيل المثال، تعتمد إيران وحلفاؤها على حسابات مختلفة، استنادا إلى صعوبة استهداف الجيش الأمريكي لأهداف عسكرية واضحة يمكنها التأثير على قدرات تلك الجماعات والحد من قدراتها.ويعني ذلك أنه سيكون من الصعب ردعهم بنفس الطريقة التي تردع بها الدول النووية كما أن هذه الجماعات تعتمد بشكل كبير على إيران التي تستخدم التصعيد لتحقيق مكاسب إقليمية، بحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية.تغيير استراتيجيات الردعيقول التقرير إنه يجب على الولايات المتحدة أن تبدي استعدادا أكبر لاتخاذ خطوات أكثر حدة ضد إيران، مثل توجيه ضربات جوية إلى أهداف حيوية إيرانية أو التصعيد ضد قواتها في المنطقة. ولفت إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بملاحقة وكلاء إيران، بل يجب استهداف طهران نفسها لإجبارها على وقف دعمها لهذه الجماعات.التحديات الاستراتيجيةتواجه الولايات المتحدة معضلة كبيرة بين التركيز على الصين وروسيا كمنافسين عالميين، وبين التعامل مع التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط.ولفت التقرير إلى أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن العسكرية تركز بالأساس على الصين، لكن تجاهل الهجمات على إسرائيل واستمرار التهديدات في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة وترك الفرصة لمنافسين مثل الصين وروسيا لتعزيز مواقعهم.وخلص التقرير إلى أن أزمة "فشل الردع" الأمريكي قد تتفاقم وتؤدي إلى خسائر أكبر على المستوى الإقليمي والدولي وتجعل واشنطن وحلفاءها في مأزق.
https://sarabic.ae/20240817/لم-تعد-سلاح-ردع-السفن-العملاقة-تكتب-نهاية-الأسطول-الأمريكي-1091848301.html
https://sarabic.ae/20240627/-أنصار-الله-أمريكا-غير-قادرة-على-ردع-الأسلحة-النوعية-اليمنية-1090212889.html
https://sarabic.ae/20240713/كوريا-الشمالية-تهدد-واشنطن-وسيئول-بدفع-ثمن-باهظ-لا-يمكن-تصوره-بعد-اتفاق-الردع-النووي-بينهما-1090761570.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أنصار الله, إسرائيل, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أنصار الله, إسرائيل, أخبار حزب الله

واشنطن وحلفاؤها في مأزق... كيف سقطت نظرية الردع الأمريكية وأصبحت عديمة الفائدة؟

13:28 GMT 24.09.2024
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskillسفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
تابعنا عبر
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها أزمة متزايدة في "فشل الردع" على عدة جبهات دولية، خاصة أمام إيران وحلفائها مثل "حزب الله" و"أنصار الله" في الشرق الأوسط.
كما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نظرية الردع الأمريكي فشلت في مواجهة روسيا والصين في أوروبا وآسيا أيضا.
ويعتمد الردع الأمريكي على النظرية التي طوّرها الاستراتيجيون الأمريكيون خلال الحرب الباردة، التي كانت فعالة ضد القوى النووية.
لكن تلك النظرية أصبحت غير فعالة في التعامل مع القوى غير النووية أو في مواجهة المجموعات والقوى المسلحة غير الحكومية.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
"لم تعد سلاح ردع".. السفن العملاقة تكتب نهاية الأسطول الأمريكي
17 أغسطس, 16:20 GMT
تواصل إيران و"حزب الله" و"أنصار الله" استهداف إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة دون أن تنجح واشنطن في التصدي لها.
وفي بعض الحالات التي ترد فيها واشنطن تجد نفسها أمام خيارين هما الانخراط في حروب باهظة التكلفة أو التراجع، وكلاهما يمثل "فشل الردع" بشكل كبير.
ومع مواصلة استهداف إسرائيل بواسطة إيران وحلفاء تزيد احتمالات إشعال حرب إقليمية واسعة تهدد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
"أنصار الله": أمريكا غير قادرة على "ردع الأسلحة النوعية" اليمنية
27 يونيو, 02:03 GMT

الضعف الأمريكي

تركز النظرية الأمريكية للردع على الردع النووي وقدرتها على توجيه "الضربة الثانية"، لكن هذه الاستراتيجية أثبتت عدم فعاليتها ضد القوى غير النووية.
على سبيل المثال، تعتمد إيران وحلفاؤها على حسابات مختلفة، استنادا إلى صعوبة استهداف الجيش الأمريكي لأهداف عسكرية واضحة يمكنها التأثير على قدرات تلك الجماعات والحد من قدراتها.
ويعني ذلك أنه سيكون من الصعب ردعهم بنفس الطريقة التي تردع بها الدول النووية كما أن هذه الجماعات تعتمد بشكل كبير على إيران التي تستخدم التصعيد لتحقيق مكاسب إقليمية، بحسب التقرير الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية.
جيش كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
كوريا الشمالية تهدد واشنطن وسيئول بدفع "ثمن باهظ لا يمكن تصوره" بعد اتفاق الردع النووي بينهما
13 يوليو, 14:42 GMT

تغيير استراتيجيات الردع

يقول التقرير إنه يجب على الولايات المتحدة أن تبدي استعدادا أكبر لاتخاذ خطوات أكثر حدة ضد إيران، مثل توجيه ضربات جوية إلى أهداف حيوية إيرانية أو التصعيد ضد قواتها في المنطقة.
ولفت إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بملاحقة وكلاء إيران، بل يجب استهداف طهران نفسها لإجبارها على وقف دعمها لهذه الجماعات.

التحديات الاستراتيجية

تواجه الولايات المتحدة معضلة كبيرة بين التركيز على الصين وروسيا كمنافسين عالميين، وبين التعامل مع التحديات الإقليمية في الشرق الأوسط.
المقاومة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
ولفت التقرير إلى أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن العسكرية تركز بالأساس على الصين، لكن تجاهل الهجمات على إسرائيل واستمرار التهديدات في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة وترك الفرصة لمنافسين مثل الصين وروسيا لتعزيز مواقعهم.
وخلص التقرير إلى أن أزمة "فشل الردع" الأمريكي قد تتفاقم وتؤدي إلى خسائر أكبر على المستوى الإقليمي والدولي وتجعل واشنطن وحلفاءها في مأزق.
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