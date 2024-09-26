إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة

عربي
الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240926/إعلام-خطة-زيلينسكي-الجديدة-معاد-صياغتها-للحصول-على-أسلحة-1093123799.html
إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة
إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق من أن ما يسمى "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:48+0000
2024-09-26T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285274_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c52b3a71eaa7731456c87a9e30fc8252.jpg
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة (جو) بايدن تشعر بالقلق من أن خطة الفوز... تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست أكثر من مجرد طلب معاد صياغته لمزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الصواريخ الطويلة المدى".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد المسؤولين قوله: "لست منبهرا، لا يوجد شيء جديد في الأمر".وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرإعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
https://sarabic.ae/20240926/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-أهداف-زيارة-زيلينسكي-للولايات-المتحدة-1093114007.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285274_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00105fcf44048cff1fb89d1a5482fca0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة

09:48 GMT 26.09.2024
© AP Photoزيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق من أن ما يسمى "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست أكثر من مجرد "طلب معاد صياغته" لمزيد من الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة (جو) بايدن تشعر بالقلق من أن خطة الفوز... تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست أكثر من مجرد طلب معاد صياغته لمزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الصواريخ الطويلة المدى".

وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن "الخطة لا توفر طريقا واضحا لتحقيق النصر لأوكرانيا، خاصة وأن القوات الروسية تحرز تقدما في ساحة المعركة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد المسؤولين قوله: "لست منبهرا، لا يوجد شيء جديد في الأمر".
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن أهداف زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
07:23 GMT
وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.
زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر
إعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل10:02 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала