https://sarabic.ae/20240926/إعلام-خطة-زيلينسكي-الجديدة-معاد-صياغتها-للحصول-على-أسلحة-1093123799.html
إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة
إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق من أن ما يسمى "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:48+0000
2024-09-26T09:48+0000
2024-09-26T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285274_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c52b3a71eaa7731456c87a9e30fc8252.jpg
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة (جو) بايدن تشعر بالقلق من أن خطة الفوز... تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست أكثر من مجرد طلب معاد صياغته لمزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الصواريخ الطويلة المدى".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد المسؤولين قوله: "لست منبهرا، لا يوجد شيء جديد في الأمر".وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرإعلام: زيلينسكي يضر أوكرانيا من خلال العمل في حملة هاريس الانتخابية
https://sarabic.ae/20240926/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-أهداف-زيارة-زيلينسكي-للولايات-المتحدة-1093114007.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285274_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00105fcf44048cff1fb89d1a5482fca0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: خطة زيلينسكي الجديدة "معاد صياغتها" للحصول على أسلحة
أفادت صحيفة أمريكية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق من أن ما يسمى "خطة النصر" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست أكثر من مجرد "طلب معاد صياغته" لمزيد من الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة (جو) بايدن تشعر بالقلق من أن خطة الفوز... تفتقر إلى استراتيجية شاملة وليست أكثر من مجرد طلب معاد صياغته لمزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على الصواريخ الطويلة المدى".
وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون أن "الخطة لا توفر طريقا واضحا لتحقيق النصر لأوكرانيا، خاصة وأن القوات الروسية تحرز تقدما في ساحة المعركة".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أحد المسؤولين قوله: "لست منبهرا، لا يوجد شيء جديد في الأمر".
وصرح زيلينسكي سابقًا أن ما يسمى بـ "خطة النصر" في أوكرانيا جاهزة تمامًا. وفي أغسطس/آب، قال إن الخطة تتضمن أيضاً "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب دبلوماسياً".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، تعليقا على كلمات زيلينسكي، إلى أن موسكو تدرك جوهر نظام كييف، وتواصل العملية العسكرية الخاصة وستحقق جميع أهدافها.