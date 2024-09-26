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الدفاع الروسية تعلن تحرير ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن تحرير ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، تحرير بلدة ليسوفكا (ليسييفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية تهنئة لمن قاموا بتحرير المنطقة، والتي تم نشرها على قناة الوزارة في تطبيق "تيليجرام".وقالت الوزارة: "أرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية إلى قيادة وأفراد اللواء 114 المستقل. وهنأ الوزير العسكريين بتحرير بلدتي أوكرينسك وليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20240914/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-أسرى-روس-كانوا-لدى-قوات-نظام-كييف--1092708285.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تحرير ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

21:53 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 23:03 GMT 26.09.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، تحرير بلدة ليسوفكا (ليسييفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية تهنئة لمن قاموا بتحرير المنطقة، والتي تم نشرها على قناة الوزارة في تطبيق "تيليجرام".
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير أسرى روس في صفقة تبادل بوساطة إماراتية
14 سبتمبر, 11:11 GMT
وقالت الوزارة: "أرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية إلى قيادة وأفراد اللواء 114 المستقل. وهنأ الوزير العسكريين بتحرير بلدتي أوكرينسك وليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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