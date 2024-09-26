https://sarabic.ae/20240926/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-ليسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093154928.html
الدفاع الروسية تعلن تحرير ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الروسية تعلن تحرير ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، تحرير بلدة ليسوفكا (ليسييفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T21:53+0000
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2024-09-26T23:03+0000
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وأرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية تهنئة لمن قاموا بتحرير المنطقة، والتي تم نشرها على قناة الوزارة في تطبيق "تيليجرام".وقالت الوزارة: "أرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية إلى قيادة وأفراد اللواء 114 المستقل. وهنأ الوزير العسكريين بتحرير بلدتي أوكرينسك وليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20240914/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-أسرى-روس-كانوا-لدى-قوات-نظام-كييف--1092708285.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تحرير ليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
21:53 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 23:03 GMT 26.09.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، تحرير بلدة ليسوفكا (ليسييفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية تهنئة لمن قاموا بتحرير المنطقة، والتي تم نشرها على قناة الوزارة في تطبيق "تيليجرام".
وقالت الوزارة: "أرسل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف برقية إلى قيادة وأفراد اللواء 114 المستقل. وهنأ الوزير العسكريين بتحرير بلدتي أوكرينسك وليسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.