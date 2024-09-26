https://sarabic.ae/20240926/السلطات-المغربية-تستعين-بـزرقاء-اليمامة-الفضاء-يكشف-عن-مشكلة-في-الأراضي-الزراعية-1093123479.html
السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية
السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الخميس، عن استعانة السلطات في المغرب بوسيلة غير اعتيادية، لمساعدتها في الكشف عن وجود تلاعب بإعفاءات الأراضي الفلاحية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:44+0000
2024-09-26T09:44+0000
2024-09-26T09:44+0000
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وذكرت مصادر في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، استعانت بصور جوية قديمة وحديثة للقمر الاصطناعي "زرقاء اليمامة"، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل مقارنة أوضاع الأراضي وملفاتها الجبائية.وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف محاولات متعددة للتحايل على المصالح الضريبية المحلية، مما أدى إلى بيع الأراضي بأسعار عالية بعد تطهيرها من الضرائب.كما أرسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية في المغرب، لجانا خاصة إلى عدة جماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة قرب الدار البيضاء، في خطوة استباقية لكشف محاولات تحايل، يقوم بها ملاك أراضي للتهرب من سداد الرسوم على الأراضي غير المبنية.وكشفت المعطيات عن لجوء بعض الملاك إلى حرث الأراضي غير الفلاحية، لتضليل لجان المعاينة والحصول على الإعفاءات قبل انتهاء العام الضريبي، ليتم لاحقا بيع تلك الأراضي بأسعار مرتفعة لمستثمرين ومجزئين عقاريين.يشار إلى أن المادة 42 من القانون 47.06 في المغرب، المتعلق بالجبايات الترابية، تمنح إعفاءات مؤقتة للأراضي المستغلة فلاحيا، بشرط التحقق من الاستخدام الفعلي وفقا لمحاضر رسمية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية
كشفت تقارير، اليوم الخميس، عن استعانة السلطات في المغرب بوسيلة غير اعتيادية، لمساعدتها في الكشف عن وجود تلاعب بإعفاءات الأراضي الفلاحية.
وذكرت مصادر في تصريحات لصحيفة
"هسبريس" المغربية، أن لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، استعانت بصور جوية قديمة وحديثة للقمر الاصطناعي "زرقاء اليمامة"، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل مقارنة أوضاع الأراضي وملفاتها الجبائية.
وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف محاولات متعددة للتحايل على المصالح الضريبية المحلية، مما أدى إلى بيع الأراضي بأسعار عالية بعد تطهيرها من الضرائب.
كما أرسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية في المغرب، لجانا خاصة إلى عدة جماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة قرب الدار البيضاء
، في خطوة استباقية لكشف محاولات تحايل، يقوم بها ملاك أراضي للتهرب من سداد الرسوم على الأراضي غير المبنية.
وكشفت المعطيات عن لجوء بعض الملاك إلى حرث الأراضي غير الفلاحية، لتضليل لجان المعاينة والحصول على الإعفاءات قبل انتهاء العام الضريبي، ليتم لاحقا بيع تلك الأراضي بأسعار مرتفعة لمستثمرين ومجزئين عقاريين.
يشار إلى أن المادة 42 من القانون 47.06 في المغرب، المتعلق بالجبايات الترابية، تمنح إعفاءات مؤقتة للأراضي المستغلة فلاحيا، بشرط التحقق من الاستخدام الفعلي وفقا لمحاضر رسمية.