السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية

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الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240926/السلطات-المغربية-تستعين-بـزرقاء-اليمامة-الفضاء-يكشف-عن-مشكلة-في-الأراضي-الزراعية-1093123479.html
السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية
السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير، اليوم الخميس، عن استعانة السلطات في المغرب بوسيلة غير اعتيادية، لمساعدتها في الكشف عن وجود تلاعب بإعفاءات الأراضي الفلاحية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T09:44+0000
2024-09-26T09:44+0000
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وذكرت مصادر في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، استعانت بصور جوية قديمة وحديثة للقمر الاصطناعي "زرقاء اليمامة"، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل مقارنة أوضاع الأراضي وملفاتها الجبائية.وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف محاولات متعددة للتحايل على المصالح الضريبية المحلية، مما أدى إلى بيع الأراضي بأسعار عالية بعد تطهيرها من الضرائب.كما أرسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية في المغرب، لجانا خاصة إلى عدة جماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة قرب الدار البيضاء، في خطوة استباقية لكشف محاولات تحايل، يقوم بها ملاك أراضي للتهرب من سداد الرسوم على الأراضي غير المبنية.وكشفت المعطيات عن لجوء بعض الملاك إلى حرث الأراضي غير الفلاحية، لتضليل لجان المعاينة والحصول على الإعفاءات قبل انتهاء العام الضريبي، ليتم لاحقا بيع تلك الأراضي بأسعار مرتفعة لمستثمرين ومجزئين عقاريين.يشار إلى أن المادة 42 من القانون 47.06 في المغرب، المتعلق بالجبايات الترابية، تمنح إعفاءات مؤقتة للأراضي المستغلة فلاحيا، بشرط التحقق من الاستخدام الفعلي وفقا لمحاضر رسمية.
https://sarabic.ae/20240912/تراجع-المسطرة-الجنائية-عن-حقوق-الأطفال-المولودين-خارج-الزواج-يثير-الجدل-في-دولة-عربية-1092631378.html
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اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
اقتصاد, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

السلطات المغربية تستعين بـ"زرقاء اليمامة"... الفضاء يكشف عن مشكلة في الأراضي الزراعية

09:44 GMT 26.09.2024
© Photo / Unsplash/ Glenn Carstens-Petersمحاصيل زراعية
محاصيل زراعية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
محاصيل زراعية
© Photo / Unsplash/ Glenn Carstens-Peters
تابعنا عبر
كشفت تقارير، اليوم الخميس، عن استعانة السلطات في المغرب بوسيلة غير اعتيادية، لمساعدتها في الكشف عن وجود تلاعب بإعفاءات الأراضي الفلاحية.
وذكرت مصادر في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية، استعانت بصور جوية قديمة وحديثة للقمر الاصطناعي "زرقاء اليمامة"، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل مقارنة أوضاع الأراضي وملفاتها الجبائية.
وأسفرت هذه التحقيقات عن اكتشاف محاولات متعددة للتحايل على المصالح الضريبية المحلية، مما أدى إلى بيع الأراضي بأسعار عالية بعد تطهيرها من الضرائب.
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
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كما أرسلت المفتشية العامة للإدارة الترابية في المغرب، لجانا خاصة إلى عدة جماعات في أقاليم سطات وبرشيد والنواصر ومديونة قرب الدار البيضاء، في خطوة استباقية لكشف محاولات تحايل، يقوم بها ملاك أراضي للتهرب من سداد الرسوم على الأراضي غير المبنية.
وكشفت المعطيات عن لجوء بعض الملاك إلى حرث الأراضي غير الفلاحية، لتضليل لجان المعاينة والحصول على الإعفاءات قبل انتهاء العام الضريبي، ليتم لاحقا بيع تلك الأراضي بأسعار مرتفعة لمستثمرين ومجزئين عقاريين.
يشار إلى أن المادة 42 من القانون 47.06 في المغرب، المتعلق بالجبايات الترابية، تمنح إعفاءات مؤقتة للأراضي المستغلة فلاحيا، بشرط التحقق من الاستخدام الفعلي وفقا لمحاضر رسمية.
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