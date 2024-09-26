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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20240926/انقسام-داخل-الإدارة-الأمريكية-حول-الشيك-المفتوح-لإسرائيل-في-لبنان-1093117463.html
انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول "الشيك المفتوح" لإسرائيل في لبنان
انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول "الشيك المفتوح" لإسرائيل في لبنان
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية، عن وجود انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التصعيد العسكري الحالي لإسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T08:14+0000
2024-09-26T08:14+0000
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وذكرت وسيلة إعلام غربية، أن بعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن يرون أن قصف إسرائيل للبنان متهور، وأنه من المرجح أن ينتج عنه دورات أكثر دموية من العنف، بينما يرى آخرون أنه وسيلة فعالة محتملة لإضعاف "حزب الله"، وإجباره على التراجع.ونقلت وسيلة الإعلامية عن مسؤول دفاعي كبير، تأكيده أن "سياسة الدعم العسكري الأمريكية لإسرائيل ليست "شيكا مفتوحا".وأضاف: "كما قلنا لإسرائيل إن سياسة الدعم الأمريكية لها ليست غير مشروطة، فلا يمكنك فتح جبهة جديدة ولا توجد عواقب، وهذه ليست في الواقع أسرع طريقة لإعادة مواطنيك إلى الحدود الشمالية".وتابع المسؤول أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان واضحا للغاية في أن فتح جبهة مع "حزب الله" اللبناني في هذه اللحظة ليس هو الطريق إلى الأمام لتخفيف التوترات هناك".فيما أشار الخبير في شؤون "حزب الله" اللبناني في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماثيو ليفيت، إلى أن "مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية يدعمون بحذر استراتيجية خفض التصعيد من خلال الضغط على "حزب الله".وأوضح: "إنهم يسعون بقوة إلى بذل جهد دبلوماسي، لكن التصعيد الإسرائيلي كان العامل الحاسم في هذا الجهد".بينما نقلت وسيلة إعلامية غربية أخرى عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل ولبنان تدعمان المحادثات التي قد تؤدي قريبا إلى وقف إطلاق النار.ودعت أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك وفقًا لبيان مشترك صدر اليوم الخميس.وجاء في البيان: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، لإفساح المجال للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
https://sarabic.ae/20240925/تصويت-بعد-استهداف-أخطر-مؤسسة-إسرائيلية-في-تل-أبيب-هل-يعيد-نتنياهو-حساباته-أم-تنفجر-المنطقة--1093087236.html
https://sarabic.ae/20240925/خامنئي-قوة-حزب-الله-أكبر-من-أن-تنهزم-أمام-إسرائيل-1093084432.html
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أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول "الشيك المفتوح" لإسرائيل في لبنان

08:14 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
كشفت تقارير غربية، عن وجود انقسام داخل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التصعيد العسكري الحالي لإسرائيل ضد "حزب الله" في لبنان.
وذكرت وسيلة إعلام غربية، أن بعض كبار المسؤولين في إدارة بايدن يرون أن قصف إسرائيل للبنان متهور، وأنه من المرجح أن ينتج عنه دورات أكثر دموية من العنف، بينما يرى آخرون أنه وسيلة فعالة محتملة لإضعاف "حزب الله"، وإجباره على التراجع.
ونقلت وسيلة الإعلامية عن مسؤول دفاعي كبير، تأكيده أن "سياسة الدعم العسكري الأمريكية لإسرائيل ليست "شيكا مفتوحا".
وأضاف: "كما قلنا لإسرائيل إن سياسة الدعم الأمريكية لها ليست غير مشروطة، فلا يمكنك فتح جبهة جديدة ولا توجد عواقب، وهذه ليست في الواقع أسرع طريقة لإعادة مواطنيك إلى الحدود الشمالية".
وتابع المسؤول أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، كان واضحا للغاية في أن فتح جبهة مع "حزب الله" اللبناني في هذه اللحظة ليس هو الطريق إلى الأمام لتخفيف التوترات هناك".
صواريخ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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أمس, 10:39 GMT
فيما أشار الخبير في شؤون "حزب الله" اللبناني في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماثيو ليفيت، إلى أن "مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية يدعمون بحذر استراتيجية خفض التصعيد من خلال الضغط على "حزب الله".
وأوضح: "إنهم يسعون بقوة إلى بذل جهد دبلوماسي، لكن التصعيد الإسرائيلي كان العامل الحاسم في هذا الجهد".
بينما نقلت وسيلة إعلامية غربية أخرى عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل ولبنان تدعمان المحادثات التي قد تؤدي قريبا إلى وقف إطلاق النار.
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أمس, 09:13 GMT
ودعت أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك وفقًا لبيان مشترك صدر اليوم الخميس.
وجاء في البيان: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، لإفساح المجال للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
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