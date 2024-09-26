https://sarabic.ae/20240926/بعثة-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-لا-نسعى-لحرب-واسعة-النطاق-في-الشرق-الأوسط-1093113456.html

بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط

بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، لكنها تعتزم مواصلة القضاء على التهديد الذي... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T06:58+0000

2024-09-26T06:58+0000

2024-09-26T06:58+0000

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وقال دانون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط: "تشن إسرائيل ضربات دقيقة في لبنان ضد مراكز قيادة "حزب الله" ومنصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الصواريخ والأسلحة وممثلي قيادته".كما وجه اتهامات علنية ضد إيران، واصفا البلاد بأنها "عنكبوت في وسط شبكة من العنف".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لـ"حزب الله"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنانالصين تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان

https://sarabic.ae/20240926/وزير-الخارجية-الإيراني-إسرائيل-تشكل-تهديدا-ولا-تستحق-عضوية-الأمم-المتحدة-1093111338.html

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