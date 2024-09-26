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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط
بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، لكنها تعتزم مواصلة القضاء على التهديد الذي... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T06:58+0000
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وقال دانون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط: "تشن إسرائيل ضربات دقيقة في لبنان ضد مراكز قيادة "حزب الله" ومنصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الصواريخ والأسلحة وممثلي قيادته".كما وجه اتهامات علنية ضد إيران، واصفا البلاد بأنها "عنكبوت في وسط شبكة من العنف".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لـ"حزب الله"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنانالصين تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان
https://sarabic.ae/20240926/وزير-الخارجية-الإيراني-إسرائيل-تشكل-تهديدا-ولا-تستحق-عضوية-الأمم-المتحدة-1093111338.html
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لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, العالم, العالم العربي

بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نسعى لحرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط

06:58 GMT 26.09.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© POOL
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تابعنا عبر
صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، لكنها تعتزم مواصلة القضاء على التهديد الذي يشكله "حزب الله" اللبناني.
وقال دانون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط: "تشن إسرائيل ضربات دقيقة في لبنان ضد مراكز قيادة "حزب الله" ومنصات إطلاق الصواريخ ومستودعات الصواريخ والأسلحة وممثلي قيادته".

وأضاف: "سنتخذ جميع التدابير اللازمة وفقاً للقانون الدولي للقضاء على هذا التهديد. وفي الوقت نفسه، لا تتطلع إسرائيل إلى حرب واسعة النطاق".

كما وجه اتهامات علنية ضد إيران، واصفا البلاد بأنها "عنكبوت في وسط شبكة من العنف".

وتابع: "علينا أن نحارب شبكة العنف هذه، ولن يكون هناك سلام في المنطقة حتى نقضي على هذا التهديد".

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تشكل تهديدا ولا تستحق عضوية الأمم المتحدة
04:54 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لـ"حزب الله"، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.

تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنان
الصين تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان
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