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وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تشكل تهديدا ولا تستحق عضوية الأمم المتحدة

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تشكل تهديدا ولا تستحق عضوية الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن إسرائيل أصبحت تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين ولا تستحق عضوية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T04:54+0000

2024-09-26T04:54+0000

2024-09-26T04:54+0000

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وقال عراقجي على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "قلنا دائما إننا ندعم "حزب الله" وحقه العادل في الدفاع عن لبنان وشعبه من الهجمات الإسرائيلية".وأشار إلى أن "الوضع في لبنان والمنطقة مثير للقلق بشكل غير مسبوق. لنكن صادقين - المنطقة على شفا كارثة واسعة النطاق".ودعا عراقجي مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتسهيل وقف إطلاق النار واستعادة السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة غير مسبوق وعلى شفا كارثة واسعة النطاق.وأمس الأربعاء، أعلن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في جنوب لبنان. تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنانالنازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبةبيان دولي مشترك: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل

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أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إيران, العالم, العالم العربي