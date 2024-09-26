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بن غفير يهدد نتنياهو بسبب لبنان
بن غفير يهدد نتنياهو بسبب لبنان
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تهديدا إلى رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، في ضوء آخر تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله"... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T13:35+0000
2024-09-26T13:35+0000
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وبعد عقده اجتماعا مع نواب من حزبه اليميني المتطرف، حذّر بن غفير، نتنياهو، من أن موافقته على صفقة مؤقتة لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، من شأنها أن تجعله "يتوقف عن التعاون مع بقية الائتلاف" (في الحكومة)، وأنه إذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت أمر دائم فسوف يستقيل من الحكومة، بحسب قوله.وقال بن غفير: "الأمر الأكثر أساسية ومفهوما هو أنه عندما يكون عدوك على ركبتيه، فلا تسمح له بالتعافي، بل تعمل على هزيمته"، متوجها لنتنياهو، بالقول إن "وقف القتال ينم عن الضعف، ويعرّض أمن مواطنيك للخطر، ويثبت أنك لا تنوي الفوز"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "إذا تحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم لإطلاق النار.. فإن جميع وزراء وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، سوف يستقيلون من الحكومة والائتلاف".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نفى اليوم الخميس، صحة تقارير إعلامية، تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن نتنياهو لم يقدم ردًا على مقترح أمريكي فرنسي بهذا الصدد.وقال في بيان له، إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أميركي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".وتابع موضحا أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضاً عكس الحقيقة. وأصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".كما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس": "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال. سنواصل القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية بكل ما أوتينا من قوة حتى النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".ودعت أمريكا والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر، اليوم الخميس.وجاء في البيان: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، لإفساح المجال للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".وأضاف البيان: "نحن مستعدون بعد ذلك لدعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق".ووقّعت على البيان كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر، داعية إلى تسوية دبلوماسية تتيح للمدنيين على جانبي الحدود العودة إلى منازلهم بأمان.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
https://sarabic.ae/20240926/ميقاتي-يرد-على-أنباء-توقيعه-مقترح-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بعد-لقائه-ببلينكن-وهوكشتاين-1093124879.html
https://sarabic.ae/20240926/ضربات-إسرائيلية-تستهدف-بيروت-وأنباء-عن-استهداف-قيادي-في-حزب-الله--1093136331.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن

بن غفير يهدد نتنياهو بسبب لبنان

13:35 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تهديدا إلى رئيس وزراء بلاده بنيامين نتنياهو، في ضوء آخر تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وبعد عقده اجتماعا مع نواب من حزبه اليميني المتطرف، حذّر بن غفير، نتنياهو، من أن موافقته على صفقة مؤقتة لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، من شأنها أن تجعله "يتوقف عن التعاون مع بقية الائتلاف" (في الحكومة)، وأنه إذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت أمر دائم فسوف يستقيل من الحكومة، بحسب قوله.
وقال بن غفير: "الأمر الأكثر أساسية ومفهوما هو أنه عندما يكون عدوك على ركبتيه، فلا تسمح له بالتعافي، بل تعمل على هزيمته"، متوجها لنتنياهو، بالقول إن "وقف القتال ينم عن الضعف، ويعرّض أمن مواطنيك للخطر، ويثبت أنك لا تنوي الفوز"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف بن غفير، زاعما أن حزبه "لن يتخلى عن سكان الشمال، وكل يوم يكون فيه وقف إطلاق النار ساريًا ولا تقاتل إسرائيل في الشمال، فإن حزب "عوتسما يهوديت" غير ملتزم بالائتلاف".

وتابع: "إذا تحول وقف إطلاق النار المؤقت إلى وقف دائم لإطلاق النار.. فإن جميع وزراء وأعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، سوف يستقيلون من الحكومة والائتلاف".
نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
ميقاتي يرد على أنباء توقيعه مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار بعد لقائه ببلينكن وهوكشتاين
10:26 GMT
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نفى اليوم الخميس، صحة تقارير إعلامية، تشير إلى قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن نتنياهو لم يقدم ردًا على مقترح أمريكي فرنسي بهذا الصدد.
وقال في بيان له، إن "الخبر المتعلق بوقف إطلاق النار غير صحيح، وهذا اقتراح أميركي فرنسي، ولم يستجب له رئيس الوزراء حتى".
وتابع موضحا أن "الخبر عن التوجيه المفترض بتهدئة القتال في الشمال هو أيضاً عكس الحقيقة. وأصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، ووفقاً للخطط المقدمة إليه. كما أن القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف الحرب".
كما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس": "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال. سنواصل القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية بكل ما أوتينا من قوة حتى النصر والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
ودعت أمريكا والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك وفقا لبيان مشترك صدر، اليوم الخميس.
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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12:48 GMT
وجاء في البيان: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل، لإفساح المجال للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف البيان: "نحن مستعدون بعد ذلك لدعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق".
ووقّعت على البيان كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر، داعية إلى تسوية دبلوماسية تتيح للمدنيين على جانبي الحدود العودة إلى منازلهم بأمان.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل11:05 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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