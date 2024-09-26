ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو
ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غارة "موجهة ودقيقة" في العاصمة اللبنانية بيروت. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أولي: "جيش الدفاع هاجم الآن بشكل موجه ودقيق في بيروت. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".وذكرت مصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "هدف الاغتيال في بيروت، هو قائد وحدة المسيرات في "حزب الله".وقالت الحزب، في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".‏وشنت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، على مناطق مختلفة في لبنان، أدت إلى مقتل المئات، وإصابة نحو الآلاف، كما تسببت بموجة نزوح كبيرة من أماكن الصراع.
https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان
العالم العربي, إسرائيل, لبنان

ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو

12:48 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 26.09.2024)
© Sputnik . Abdulkader Al-Bayقصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Abdulkader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غارة "موجهة ودقيقة" في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أولي: "جيش الدفاع هاجم الآن بشكل موجه ودقيق في بيروت. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".
وذكرت مصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "هدف الاغتيال في بيروت، هو قائد وحدة المسيرات في "حزب الله".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه بسلسلة من الصورايخ مجمع "رافائيل" الصناعي العسكري الإسرائيلي، في ضواحي مدينة حيفا، بالإضافة إلى استهداف مقاتلي الحزب مستوطنة "كريات موتسكين" في شمال شرق المدينة بصليات الصواريخ.

وقالت الحزب، في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".‏
وشنت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
11:39 GMT
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة من الغارات في لبنان، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، على مناطق مختلفة في لبنان، أدت إلى مقتل المئات، وإصابة نحو الآلاف، كما تسببت بموجة نزوح كبيرة من أماكن الصراع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل11:05 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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