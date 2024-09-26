https://sarabic.ae/20240926/ضربات-إسرائيلية-تستهدف-بيروت-وأنباء-عن-استهداف-قيادي-في-حزب-الله--1093136331.html
ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو
ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غارة "موجهة ودقيقة" في العاصمة اللبنانية بيروت. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T12:48+0000
2024-09-26T12:48+0000
2024-09-26T13:10+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أولي: "جيش الدفاع هاجم الآن بشكل موجه ودقيق في بيروت. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".وذكرت مصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "هدف الاغتيال في بيروت، هو قائد وحدة المسيرات في "حزب الله".وقالت الحزب، في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".وشنت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، على مناطق مختلفة في لبنان، أدت إلى مقتل المئات، وإصابة نحو الآلاف، كما تسببت بموجة نزوح كبيرة من أماكن الصراع.
https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان
العالم العربي, إسرائيل, لبنان
ضربات إسرائيلية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وأنباء عن استهداف قيادي في "حزب الله"... فيديو
12:48 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 26.09.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غارة "موجهة ودقيقة" في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان أولي: "جيش الدفاع هاجم الآن بشكل موجه ودقيق في بيروت. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".
وذكرت مصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "هدف الاغتيال في بيروت، هو قائد وحدة المسيرات في "حزب الله".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، عن استهدافه بسلسلة من الصورايخ مجمع "رافائيل" الصناعي العسكري الإسرائيلي، في ضواحي مدينة حيفا، بالإضافة إلى استهداف مقاتلي الحزب مستوطنة "كريات موتسكين" في شمال شرق المدينة بصليات الصواريخ.
وقالت الحزب، في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس مستعمرة كريات موتسكين بصليات الصواريخ".
وشنت القوات الإسرائيلية، في وقت سابق، سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان، بحسب الإعلام اللبناني.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يشن موجة من الغارات في لبنان
، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقديرات بأن استهداف بيروت أو تل أبيب قد يؤدي إلى حرب شاملة.
وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة
، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، على مناطق مختلفة في لبنان، أدت إلى مقتل المئات، وإصابة نحو الآلاف، كما تسببت بموجة نزوح كبيرة من أماكن الصراع.