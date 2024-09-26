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https://sarabic.ae/20240926/قرقاش-يتحدث-عن-أهداف-أول-زيارة-للرئيس-الإماراتي-إلى-أمريكا-ويدافع-عن-التطبيع-مع-إسرائيل-1093114474.html
قرقاش يتحدث عن أهداف أول زيارة للرئيس الإماراتي إلى أمريكا ويدافع عن التطبيع مع إسرائيل
قرقاش يتحدث عن أهداف أول زيارة للرئيس الإماراتي إلى أمريكا ويدافع عن التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
تحدث الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن أول زيارة على الإطلاق للرئيس الإماراتي لأمريكا، والتي أجراها بن... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T07:44+0000
2024-09-26T07:44+0000
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الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
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وقال في تصريحات لوسيلة إعلام غربية، أمس الأربعاء، إن "زيارة رئيس الإمارات لأمريكا كانت في الغالب وبشكل حصري تقريبا حول المستقبل، كان الأمر يتعلق بالاقتصاد وبالتكنولوجيا، وبمحاولة الإمارات العربية المتحدة الشراكة في ما هي تكنولوجيا المستقبل.. وكان عنصر الذكاء الاصطناعي في المقدمة وفي مركز المناقشة".وتابع أن "الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأكبر مصدر للنفط ومستثمر رئيسي في الاقتصاد الأمريكي، وتعد الإمارات واحدة من أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، ومستقبل رئيسي للأسلحة الأمريكية، وتستضيف 5000 عسكري أمريكي، وهي تسعى حاليا إلى ترقية "العلاقة الشاملة" بشكل كبير، من خلال خطة طموحة لكي تصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".وأضاف قرقاش أنه على الرغم من التركيز على التكنولوجيا، فإن المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين شملت الحرب في غزة ولبنان، مضيفا أن خفض التصعيد هو "الهدف الرئيسي".وأوضح: "الأمر معقد للغاية، نحن نعتقد أن وجهات النظر المتطرفة تعيق هذا النوع من الإجماع في اليوم التالي (للحرب)، ونحن قلقون من أنه بدون يوم واضح بعد الحرب، قد تبدو أي محاولة لوقف إطلاق النار غير مجدية".وقال إن اتفاق التطبيع مع إسرائيل هو "عنصر من عناصر الشرق الأوسط المستقبلي، الذي يقوم على التسوية" والذي يمكن أن يوفر "بنية مختلفة" للمنطقة".ومضى أن "الركيزتين الأساسيتين لسياسة الإمارات العربية المتحدة هما الاستقرار والازدهار، وأعتقد أننا نتحمل أيضا مسؤولية تجاه الاستقرار الإقليمي والازدهار الإقليمي، فلا يمكنك أن تزدهر بمفردك، وعليك أن تزدهر بصورة جماعية".وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، قال عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، عن زيارته التاريخية إلى أمريكا: "الزيارة إلى الولايات المتحدة عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، وسنواصل البناء على نتائجها من أجل دفع علاقاتنا الإستراتيجية الممتدة منذ أكثر من 50 عاما إلى الأمام".وواصل: "الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة، بغرض استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى يوم الاثنين الماضي، بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في البيت الأبيض بواشنطن، لمناقشة مسائل تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي، من بين مواضيع أخرى. وكان الاجتماع هو أول زيارة لرئيس إماراتي للولايات المتحدة، منذ تأسيس الإمارات في عام 1971.
https://sarabic.ae/20200815/في-أول-حوار-من-نوعه-قرقاش-لصحيفة-إسرائيلية-نريد-الإسراع-في-عملية-التطبيع-1046280811.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

قرقاش يتحدث عن أهداف أول زيارة للرئيس الإماراتي إلى أمريكا ويدافع عن التطبيع مع إسرائيل

07:44 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
تحدث الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن أول زيارة على الإطلاق للرئيس الإماراتي لأمريكا، والتي أجراها بن زايد يوم الاثنين الماضي.
وقال في تصريحات لوسيلة إعلام غربية، أمس الأربعاء، إن "زيارة رئيس الإمارات لأمريكا كانت في الغالب وبشكل حصري تقريبا حول المستقبل، كان الأمر يتعلق بالاقتصاد وبالتكنولوجيا، وبمحاولة الإمارات العربية المتحدة الشراكة في ما هي تكنولوجيا المستقبل.. وكان عنصر الذكاء الاصطناعي في المقدمة وفي مركز المناقشة".
وتابع أن "الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأكبر مصدر للنفط ومستثمر رئيسي في الاقتصاد الأمريكي، وتعد الإمارات واحدة من أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، ومستقبل رئيسي للأسلحة الأمريكية، وتستضيف 5000 عسكري أمريكي، وهي تسعى حاليا إلى ترقية "العلاقة الشاملة" بشكل كبير، من خلال خطة طموحة لكي تصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2020
في أول حوار من نوعه... قرقاش لصحيفة إسرائيلية: نريد الإسراع في عملية "التطبيع"
15 أغسطس 2020, 16:20 GMT
وأضاف قرقاش أنه على الرغم من التركيز على التكنولوجيا، فإن المناقشات مع المسؤولين الأمريكيين شملت الحرب في غزة ولبنان، مضيفا أن خفض التصعيد هو "الهدف الرئيسي".
وأوضح: "الأمر معقد للغاية، نحن نعتقد أن وجهات النظر المتطرفة تعيق هذا النوع من الإجماع في اليوم التالي (للحرب)، ونحن قلقون من أنه بدون يوم واضح بعد الحرب، قد تبدو أي محاولة لوقف إطلاق النار غير مجدية".
وبالتطرق إلى تطبيع الإمارات مع إسرائيل في عام 2020، أكد أنور قرقاش في تصريحاته لوسيلة الإعلام الغربية، أن "الإمارات تبحث "هندسة مختلفة" في المنطقة تقوم على "تواصل أكبر واستقرار، وأود أن أقول ازدهار أطول أمدا".
وقال إن اتفاق التطبيع مع إسرائيل هو "عنصر من عناصر الشرق الأوسط المستقبلي، الذي يقوم على التسوية" والذي يمكن أن يوفر "بنية مختلفة" للمنطقة".
ومضى أن "الركيزتين الأساسيتين لسياسة الإمارات العربية المتحدة هما الاستقرار والازدهار، وأعتقد أننا نتحمل أيضا مسؤولية تجاه الاستقرار الإقليمي والازدهار الإقليمي، فلا يمكنك أن تزدهر بمفردك، وعليك أن تزدهر بصورة جماعية".
وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، قال عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، عن زيارته التاريخية إلى أمريكا: "الزيارة إلى الولايات المتحدة عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، وسنواصل البناء على نتائجها من أجل دفع علاقاتنا الإستراتيجية الممتدة منذ أكثر من 50 عاما إلى الأمام".
وواصل: "الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة، بغرض استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التقى يوم الاثنين الماضي، بنظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في البيت الأبيض بواشنطن، لمناقشة مسائل تتعلق بالتجارة والأمن الإقليمي، من بين مواضيع أخرى.
وكان الاجتماع هو أول زيارة لرئيس إماراتي للولايات المتحدة، منذ تأسيس الإمارات في عام 1971.
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