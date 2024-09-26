https://sarabic.ae/20240926/مشهد-مؤثر-للحظة-رصد-طائرة-مسيرة-طفلة-ضائعة-في-غابة-أمريكية-فيديو----1093143550.html
مشهد مؤثر للحظة رصد طائرة مسيرة طفلة ضائعة في غابة أمريكية... فيديو
مشهد مؤثر للحظة رصد طائرة مسيرة طفلة ضائعة في غابة أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة تمكنت من العثور على طفلة ضائعة في إحدى غابات الولايات المتحدة الأمريكية. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T14:34+0000
2024-09-26T14:34+0000
2024-09-26T14:34+0000
مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختفت في غابة قرب منزلها في منطقة شريفبورت في ولاية لويزيانا الأمريكية.وتم العثور على الطفلة بواسطة طائرة مسيرة مزودة بكاميرا للتصوير الحراري، ويظهر الفيديو الطفلة وهي مستلقية في الغابة بينما يقترب المسعفون لإنقاذها.وسط "هلع بين الركاب" طائرة جزائرية تهبط اضطراريا بسبب خلل تقني... فيديوبطريقة "احترافية"... هدم ملعب قديم في ماليزيا... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
مشهد مؤثر للحظة رصد طائرة مسيرة طفلة ضائعة في غابة أمريكية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائرة مسيرة تمكنت من العثور على طفلة ضائعة في إحدى غابات الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختفت في غابة قرب منزلها في منطقة شريفبورت في ولاية لويزيانا الأمريكية.
وتم العثور على الطفلة بواسطة طائرة مسيرة مزودة بكاميرا للتصوير الحراري،
ويظهر الفيديو الطفلة وهي مستلقية في الغابة بينما يقترب المسعفون لإنقاذها.