https://sarabic.ae/20240927/الصين-ودول-الجنوب-العالمي-تشكل-منصة-أصدقاء-السلام-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1093168124.html

الصين ودول الجنوب العالمي تشكل منصة "أصدقاء السلام" لإنهاء الأزمة الأوكرانية

الصين ودول الجنوب العالمي تشكل منصة "أصدقاء السلام" لإنهاء الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين والبرازيل ودولا أخرى في الجنوب العالمي تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T08:46+0000

2024-09-27T08:46+0000

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وقال وانغ يي خلال لقاء مع مستشار رئيس البرازيل سيلسو أموريم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب. وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه يتم إنشاء منصة أصدقاء السلام لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها.وأصدرت الصين والبرازيل بشكل مشترك توافقا من ست نقاط بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية في مايو/أيار من هذا العام، والذي لقي ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.وتدعو الوثيقة، جميع الأطراف المعنية إلى: لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويوركبكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بهاالخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240914/الخارجية-الصينية-بكين-ستواصل-العمل-للتوصل-إلى-محادثات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1092700104.html

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