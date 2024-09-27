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الصين ودول الجنوب العالمي تشكل منصة "أصدقاء السلام" لإنهاء الأزمة الأوكرانية
الصين ودول الجنوب العالمي تشكل منصة "أصدقاء السلام" لإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين والبرازيل ودولا أخرى في الجنوب العالمي تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T08:46+0000
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وقال وانغ يي خلال لقاء مع مستشار رئيس البرازيل سيلسو أموريم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب. وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه يتم إنشاء منصة أصدقاء السلام لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها.وأصدرت الصين والبرازيل بشكل مشترك توافقا من ست نقاط بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية في مايو/أيار من هذا العام، والذي لقي ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.وتدعو الوثيقة، جميع الأطراف المعنية إلى: لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويوركبكين: الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية وليست طرفا بهاالخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا
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روسيا, الصين, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الصين, العالم, أخبار أوكرانيا

الصين ودول الجنوب العالمي تشكل منصة "أصدقاء السلام" لإنهاء الأزمة الأوكرانية

08:46 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين والبرازيل ودولا أخرى في الجنوب العالمي تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية.
وقال وانغ يي خلال لقاء مع مستشار رئيس البرازيل سيلسو أموريم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب. وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".

وأشار إلى أن "أصدقاء السلام" ليست مجموعة مغلقة، بل منصة مفتوحة لا تسعى إلى التنافس والمواجهة، بل إلى تطوير الحوار الشامل.

وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه يتم إنشاء منصة أصدقاء السلام لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها.

وأضاف: "(منصة) أصدقاء العالم تهدف إلى طرح وجهة نظر موضوعية وعقلانية، ولعب دور بناء في التسوية السياسية للقضية الأوكرانية".

وأصدرت الصين والبرازيل بشكل مشترك توافقا من ست نقاط بشأن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية في مايو/أيار من هذا العام، والذي لقي
ردود فعل إيجابية من أكثر من 100 دولة.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا
14 سبتمبر, 04:58 GMT
وتدعو الوثيقة، جميع الأطراف المعنية إلى:
أولا، الالتزام بالمبادئ الثلاثة لتهدئة الوضع، وهي: عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد الأعمال العدائية، وعدم ارتكاب الاستفزازات.
ثانيا، تؤكد الوثيقة أن الحوار والمفاوضات هي الحل الوحيد القابل للتطبيق للأزمة الأوكرانية.
ثالثا، تدعو الوثيقة إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية للمناطق المعنية ومنع توسع الأزمة الإنسانية، وتجنب الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية. كما دعمت الصين والبرازيل تبادل أسرى الحرب بين أطراف النزاع.
النقطة الرابعة تشير إلى عدم جواز استخدام أسلحة الدمار الشامل وعدم السماح بحدوث أزمة نووية.
وفي النقطة الخامسة، عارضت الصين والبرازيل الهجمات على محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية السلمية.
سادسا: دعت الأطراف إلى مقاومة تقسيم العالم إلى مجموعات سياسية واقتصادية مغلقة.
لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني في نيويورك
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الخارجية الصينية: بكين ستواصل العمل للتوصل إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا
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