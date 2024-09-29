https://sarabic.ae/20240929/الرئيس-الصيني-يؤكد-التزام-بلاده-بحماية-السلام-العالمي-1093230791.html

الرئيس الصيني يؤكد التزام بلاده بحماية السلام العالمي

الرئيس الصيني يؤكد التزام بلاده بحماية السلام العالمي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن الشعب الصيني مستعد للعمل مع شعوب مختلف البلدان لحماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T03:52+0000

2024-09-29T03:52+0000

2024-09-29T03:51+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الصين

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1d/1093230572_0:0:1416:798_1920x0_80_0_0_01d62f7b47b78ed58f7db230ae89e862.jpg

ونقلت وكالة "شينخوا" عن شي، الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، تصريحات أدلى بها في حفل يمنح خلالها أعلى أوسمة الدولة في البلاد، وذلك قبل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.ودعا الرئيس الصيني إلى بذل جهود مشتركة لبناء مجتمع إنساني يمتاز بمستقبل يسع الجميع، وخلق مستقبل أكثر إشراقا للبشرية.وأضاف شي جين بينغ إن الحزب الشيوعي الصيني قاد الشعب الصيني من جميع المجموعات الإثنية في الـ75 عاما الماضية لتحقيق معجزة مزدوجة تتمثل في النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأجل.في السياق ذاته، أشاد الرئيس الصيني بـ"التغيرات الهائلة التي حققتها الصين"، قائلا إن قضية إحياء النهضة الوطنية تمضي بمرحلة تاريخية لا رجعة فيها.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الصين والبرازيل ودولا أخرى في الجنوب العالمي تعتزم إنشاء منصة "أصدقاء العالم" لحل الأزمة الأوكرانية.وقال وانغ يي خلال لقاء مع مستشار رئيس البرازيل سيلسو أموريم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ستعمل الصين والبرازيل وغيرها من بلدان الجنوب العالمي ذات التفكير المماثل على إنشاء (منصة) "أصدقاء السلام" بشأن الأزمة الأوكرانية في المستقبل القريب. وهذه محاولة من جانب الصين والبرازيل ودول الجنوب العالمي لتحقيق السلام".وأشار إلى أن "أصدقاء السلام" ليست مجموعة مغلقة، بل منصة مفتوحة لا تسعى إلى التنافس والمواجهة، بل إلى تطوير الحوار الشامل.وأوضح وزير الخارجية الصيني أنه يتم إنشاء منصة أصدقاء السلام لأن هناك حاجة إليها في العالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يرحب بها.

https://sarabic.ae/20240926/الصين-تدعو-إسرائيل-لاتخاذ-قرار-صحيح-بوقف-الحرب-في-غزة-والتوقف-عن-انتهاك-سيادة-لبنان-1093109981.html

https://sarabic.ae/20240925/بقوة-ضاربة-الأسطول-الصيني-ينفذ-مهمة-بحرية-تاريخية-1093083436.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار