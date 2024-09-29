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السودان... مقتل العشرات خلال معارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
السودان... مقتل العشرات خلال معارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
سبوتنيك عربي
شنَّت قوات الدعم السريع السودانية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" هجمات، وخاضت قتالا ضد الجيش في العاصمة الخرطوم. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T13:35+0000
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وأفادت صحيفة الأخبار، اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصا خلال يومين من القصف في غرب السودان، خلال المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.وأكدت الصحيفة أن القصف المدفعي لقوات الدعم السريع تسبب في مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في مدينة الفاشر، يوم الجمعة الماضية، كما قتلت القوات نفسها، يوم الخميس الماضي، 18 شخصا في قصف استهدف سوقا في المدينة.ويأتي هذا في وقت أبلغت تنسيقية "لجان المقاومة في مدينة الفاشر" عن عشرات الإصابات في هذا الهجوم.وكان الجيش السوداني قد أعلن، مساء الجمعة، سيطرته بشكل كامل على حي في مدينة بحري المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم شمالا، وهي المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023.ويشار إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكور تورك، قد حذر من "الخطر الكبير" لأعمال العنف في السودان، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ إزاء التصعيد في السودان".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أن الحرب لن تتوقف ما لم تتم تلبية مطالب الجيش، أبرزها انسحاب الدعم السريع من المدن لاسيما الخرطوم، وتسليم السلاح.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240922/ما-العراقيل-التي-تقف-في-طريق-الدعوات-الدولية-لوقف-الحرب-في-السودان-1092994341.html
https://sarabic.ae/20240918/البرهان-يرحب-ببيان-بايدن-ويؤكد-التزام-حكومة-السودان-بإنهاء-الصراع-1092873398.html
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العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني

السودان... مقتل العشرات خلال معارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم

13:35 GMT 29.09.2024
© AP Photoالحرب في السودان
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
شنَّت قوات الدعم السريع السودانية بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" هجمات، وخاضت قتالا ضد الجيش في العاصمة الخرطوم.
وأفادت صحيفة الأخبار، اليوم الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصا خلال يومين من القصف في غرب السودان، خلال المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
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وأكدت الصحيفة أن القصف المدفعي لقوات الدعم السريع تسبب في مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات في مدينة الفاشر، يوم الجمعة الماضية، كما قتلت القوات نفسها، يوم الخميس الماضي، 18 شخصا في قصف استهدف سوقا في المدينة.
ويأتي هذا في وقت أبلغت تنسيقية "لجان المقاومة في مدينة الفاشر" عن عشرات الإصابات في هذا الهجوم.
وكان الجيش السوداني قد أعلن، مساء الجمعة، سيطرته بشكل كامل على حي في مدينة بحري المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم شمالا، وهي المدينة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023.
ويشار إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكور تورك، قد حذر من "الخطر الكبير" لأعمال العنف في السودان، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ إزاء التصعيد في السودان".
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وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أن الحرب لن تتوقف ما لم تتم تلبية مطالب الجيش، أبرزها انسحاب الدعم السريع من المدن لاسيما الخرطوم، وتسليم السلاح.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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