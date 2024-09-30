https://sarabic.ae/20240930/نتنياهو-يوجه-كلمة-مصورة-إلى-الشعب-الإيراني-هذا-أبرز-ما-قاله-1093287800.html
نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله
نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني، أكد فيها أن تل أبيب تستطيع الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط لحماية شعبها. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T16:52+0000
2024-09-30T16:52+0000
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جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها نتنياهو، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، تحدث فيها عن مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.كما تحدث عن "قتل إسرائيل لمحمد الضيف، قائد كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وهو الأمر الذي نفته الحركة.وقال نتنياهو إن "نصر الله والضيف يمثلان أذرع إيران في المنطقة"، على حد وصفه.وأضاف نتنياهو: "أوجه كلمة مباشرة إلى الشعب الإيراني، الذي تنفق حكومته مليارات الدولارات على حروب عبر وكلائها في الشرق الأوسط، بينما يحتاج الإيرانيون لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للبلاد".وزعم رئيس وزراء إسرائيل أنه "يريد تحقيق السلام بين الشعبين الإيراني والإسرائيلي لجلب التطور في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمارات الخارجية والقضاء على الفقر".وجاء خطاب نتنياهو في الوقت الذي يتواصل فيه تصعيد إسرائيل لهجماتها على لبنان بصورة أدت إلى مقتل مئات اللبنانيين في الأيام الماضية وتشريد نحو مليون شخص، إضافة إلى اغتيال حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" وعدد من قيادات الحزب.وتقول إسرائيل إنها ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان حتى يمكنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما أجبرت صواريخ "حزب الله" نحو مليون إسرائيلي على النزوح.وأعلنت إسرائيل اغتيال نصر الله، الجمعة الماضي، في قصف جوي استهدف موقعه في بيروت، وهو ما أكده "حزب الله" لاحقا، فيما تشير وسائل إعلام غربية إلى أن إسرائيل ربما تبدأ عملية برية في لبنان قريبا، وهو الأمر الذي يواجه بتحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية كبرى.
https://sarabic.ae/20240930/الحرس-الثوري-الإيراني-اغتيال-حسن-نصر-الله-سيحدث-تغييرا-تاريخيا-1093256813.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار حزب الله
نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني، أكد فيها أن تل أبيب تستطيع الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط لحماية شعبها.
جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها نتنياهو، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، تحدث فيها عن مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
كما تحدث عن "قتل إسرائيل لمحمد الضيف، قائد كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وهو الأمر الذي نفته الحركة.
وقال نتنياهو إن "نصر الله والضيف يمثلان أذرع إيران في المنطقة"، على حد وصفه.
وأضاف نتنياهو: "أوجه كلمة مباشرة إلى الشعب الإيراني، الذي تنفق حكومته مليارات الدولارات على حروب عبر وكلائها في الشرق الأوسط، بينما يحتاج الإيرانيون لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للبلاد".
وزعم رئيس وزراء إسرائيل
أنه "يريد تحقيق السلام بين الشعبين الإيراني والإسرائيلي لجلب التطور في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمارات الخارجية والقضاء على الفقر".
وجاء خطاب نتنياهو في الوقت الذي يتواصل فيه تصعيد إسرائيل
لهجماتها على لبنان بصورة أدت إلى مقتل مئات اللبنانيين في الأيام الماضية وتشريد نحو مليون شخص، إضافة إلى اغتيال حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" وعدد من قيادات الحزب.
وتقول إسرائيل إنها ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان حتى يمكنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما أجبرت صواريخ "حزب الله" نحو مليون إسرائيلي على النزوح.
وأعلنت إسرائيل اغتيال نصر الله
، الجمعة الماضي، في قصف جوي استهدف موقعه في بيروت، وهو ما أكده "حزب الله" لاحقا، فيما تشير وسائل إعلام غربية إلى أن إسرائيل ربما تبدأ عملية برية في لبنان قريبا، وهو الأمر الذي يواجه بتحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية كبرى.