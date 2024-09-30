نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240930/نتنياهو-يوجه-كلمة-مصورة-إلى-الشعب-الإيراني-هذا-أبرز-ما-قاله-1093287800.html
نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله
نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني، أكد فيها أن تل أبيب تستطيع الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط لحماية شعبها. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T16:52+0000
2024-09-30T16:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_91d4001fc6dcc68cc567a8dad18fd7b8.jpg
جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها نتنياهو، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، تحدث فيها عن مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.كما تحدث عن "قتل إسرائيل لمحمد الضيف، قائد كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وهو الأمر الذي نفته الحركة.وقال نتنياهو إن "نصر الله والضيف يمثلان أذرع إيران في المنطقة"، على حد وصفه.وأضاف نتنياهو: "أوجه كلمة مباشرة إلى الشعب الإيراني، الذي تنفق حكومته مليارات الدولارات على حروب عبر وكلائها في الشرق الأوسط، بينما يحتاج الإيرانيون لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للبلاد".وزعم رئيس وزراء إسرائيل أنه "يريد تحقيق السلام بين الشعبين الإيراني والإسرائيلي لجلب التطور في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمارات الخارجية والقضاء على الفقر".وجاء خطاب نتنياهو في الوقت الذي يتواصل فيه تصعيد إسرائيل لهجماتها على لبنان بصورة أدت إلى مقتل مئات اللبنانيين في الأيام الماضية وتشريد نحو مليون شخص، إضافة إلى اغتيال حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" وعدد من قيادات الحزب.وتقول إسرائيل إنها ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان حتى يمكنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما أجبرت صواريخ "حزب الله" نحو مليون إسرائيلي على النزوح.وأعلنت إسرائيل اغتيال نصر الله، الجمعة الماضي، في قصف جوي استهدف موقعه في بيروت، وهو ما أكده "حزب الله" لاحقا، فيما تشير وسائل إعلام غربية إلى أن إسرائيل ربما تبدأ عملية برية في لبنان قريبا، وهو الأمر الذي يواجه بتحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية كبرى.
https://sarabic.ae/20240930/الحرس-الثوري-الإيراني-اغتيال-حسن-نصر-الله-سيحدث-تغييرا-تاريخيا-1093256813.html
https://sarabic.ae/20240929/نتنياهو-ينشر-صورة-لحسن-نصر-الله-وهكذا-علق-عليها-1093241544.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/16/1082317832_36:0:924:666_1920x0_80_0_0_21102cb16c9eaf1f20f0a6ca1443a2fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار حزب الله

نتنياهو يوجه كلمة مصورة إلى الشعب الإيراني... هذا أبرز ما قاله

16:52 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني، أكد فيها أن تل أبيب تستطيع الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط لحماية شعبها.
جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها نتنياهو، على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الاثنين، تحدث فيها عن مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا
05:09 GMT
كما تحدث عن "قتل إسرائيل لمحمد الضيف، قائد كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وهو الأمر الذي نفته الحركة.
وقال نتنياهو إن "نصر الله والضيف يمثلان أذرع إيران في المنطقة"، على حد وصفه.
وأضاف نتنياهو: "أوجه كلمة مباشرة إلى الشعب الإيراني، الذي تنفق حكومته مليارات الدولارات على حروب عبر وكلائها في الشرق الأوسط، بينما يحتاج الإيرانيون لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للبلاد".
وزعم رئيس وزراء إسرائيل أنه "يريد تحقيق السلام بين الشعبين الإيراني والإسرائيلي لجلب التطور في مختلف المجالات إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمارات الخارجية والقضاء على الفقر".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها
أمس, 14:20 GMT
وجاء خطاب نتنياهو في الوقت الذي يتواصل فيه تصعيد إسرائيل لهجماتها على لبنان بصورة أدت إلى مقتل مئات اللبنانيين في الأيام الماضية وتشريد نحو مليون شخص، إضافة إلى اغتيال حسن نصر الله، زعيم "حزب الله" وعدد من قيادات الحزب.
وتقول إسرائيل إنها ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان حتى يمكنها إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما أجبرت صواريخ "حزب الله" نحو مليون إسرائيلي على النزوح.
وأعلنت إسرائيل اغتيال نصر الله، الجمعة الماضي، في قصف جوي استهدف موقعه في بيروت، وهو ما أكده "حزب الله" لاحقا، فيما تشير وسائل إعلام غربية إلى أن إسرائيل ربما تبدأ عملية برية في لبنان قريبا، وهو الأمر الذي يواجه بتحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية كبرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:37 GMTПоврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала