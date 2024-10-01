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29 د
المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
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مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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إسرائيل تسمح للسكان بمغادرة الملاجئ وتفتح المجال الجوي
إسرائيل تسمح للسكان بمغادرة الملاجئ وتفتح المجال الجوي
سبوتنيك عربي
سمح الجيش الإسرائيلي للسكان بمغادرة الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل، بعد هجوم صاروخي إيراني. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T20:40+0000
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كما أعادت سلطات المطارات في إسرائيل فتح المجال الجوي، وأعلنت استئناف عمليات الإقلاع والهبوط في الساعات المقبلة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن لا تهديدات أخرى من إيران في المجال الجوي، مؤكدًا اعتراض إسرائيل "عدد لا بأس به من القذائف الصاروخية".وأضاف أدرعي: "لا معلومات عن إصابات"، مشيراً إلى أن الجيش في "جاهزية كبيرة دفاعياً وهجومياً".واعتبر أن الهجوم خطير و"ستكون له تداعيات"، على حد تعبيره.في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، يأتي رداً على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الأسبوع الماضي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في يوليو/تموز الماضي.وقال في بيان نشرته وكالة "فارس" للأنباء: "ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفورشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة (إسرائيل)".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي في "وقت قريب جداً"، مؤكدة استعدادها لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الإيراني.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "هذا الصباح عقدت اجتماعا لفريقنا للأمن القومي من أجل مناقشة الخطط الإيرانية لشن هجوم صاروخي وشيك ضد إسرائيل. وناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد هذه الهجمات، وحماية الأفراد الأمريكيين في المنطقة".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, لبنان

إسرائيل تسمح للسكان بمغادرة الملاجئ وتفتح المجال الجوي

20:40 GMT 01.10.2024
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Photo
تابعنا عبر
سمح الجيش الإسرائيلي للسكان بمغادرة الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل، بعد هجوم صاروخي إيراني.
كما أعادت سلطات المطارات في إسرائيل فتح المجال الجوي، وأعلنت استئناف عمليات الإقلاع والهبوط في الساعات المقبلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن لا تهديدات أخرى من إيران في المجال الجوي، مؤكدًا اعتراض إسرائيل "عدد لا بأس به من القذائف الصاروخية".
وأضاف أدرعي: "لا معلومات عن إصابات"، مشيراً إلى أن الجيش في "جاهزية كبيرة دفاعياً وهجومياً".
واعتبر أن الهجوم خطير و"ستكون له تداعيات"، على حد تعبيره.
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في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، يأتي رداً على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الأسبوع الماضي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في يوليو/تموز الماضي.
وقال في بيان نشرته وكالة "فارس" للأنباء: "ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفورشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة (إسرائيل)".
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وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي في "وقت قريب جداً"، مؤكدة استعدادها لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الإيراني.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "هذا الصباح عقدت اجتماعا لفريقنا للأمن القومي من أجل مناقشة الخطط الإيرانية لشن هجوم صاروخي وشيك ضد إسرائيل. وناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد هذه الهجمات، وحماية الأفراد الأمريكيين في المنطقة".
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