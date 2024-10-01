https://sarabic.ae/20241001/إسرائيل-تسمح-للسكان-بمغادرة-الملاجئ-وتفتح-المجال-الجوي-1093336891.html

إسرائيل تسمح للسكان بمغادرة الملاجئ وتفتح المجال الجوي

إسرائيل تسمح للسكان بمغادرة الملاجئ وتفتح المجال الجوي

سبوتنيك عربي

سمح الجيش الإسرائيلي للسكان بمغادرة الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل، بعد هجوم صاروخي إيراني. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

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كما أعادت سلطات المطارات في إسرائيل فتح المجال الجوي، وأعلنت استئناف عمليات الإقلاع والهبوط في الساعات المقبلة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن لا تهديدات أخرى من إيران في المجال الجوي، مؤكدًا اعتراض إسرائيل "عدد لا بأس به من القذائف الصاروخية".وأضاف أدرعي: "لا معلومات عن إصابات"، مشيراً إلى أن الجيش في "جاهزية كبيرة دفاعياً وهجومياً".واعتبر أن الهجوم خطير و"ستكون له تداعيات"، على حد تعبيره.في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، يأتي رداً على اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الأسبوع الماضي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في يوليو/تموز الماضي.وقال في بيان نشرته وكالة "فارس" للأنباء: "ردا على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفورشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة (إسرائيل)".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي في "وقت قريب جداً"، مؤكدة استعدادها لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم الإيراني.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "هذا الصباح عقدت اجتماعا لفريقنا للأمن القومي من أجل مناقشة الخطط الإيرانية لشن هجوم صاروخي وشيك ضد إسرائيل. وناقشنا كيف أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد هذه الهجمات، وحماية الأفراد الأمريكيين في المنطقة".

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