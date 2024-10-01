السفير الروسي لدى بكين: الصين تعرف جيدا المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241001/السفير-الروسي-في-بكين-الصين-تعرف-جيدا-المحرض-الحقيقي-للصراع-في-أوكرانيا--1093297264.html
السفير الروسي لدى بكين: الصين تعرف جيدا المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا
السفير الروسي لدى بكين: الصين تعرف جيدا المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تدرك جيدا من هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T04:05+0000
2024-10-01T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082106212_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_c3556d6f965815e32f7aa08a90202740.jpg
بكين - سبوتنيك. وأوضح مورغولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين: "لقد أعلن الأصدقاء الصينيون مراراً وتكراراً، علناً وعلى مختلف المستويات، عن فهم واضح لمن هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا والذي يصب الوقود على النار باستمرار، ويعيق الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية، وهذا ليس موقفا مجردا".وأضاف السفير الروسي أنه "من الناحية العملية، يتم التعبير عن إدراك الصين للمحرض الحقيقي على الأزمة الأوكرانية من خلال رفض المشاركة في مؤتمرات السلام الزائفة التي تنظمها كييف ورعاتها الغربيون، والتي تم تنظيمها فقط لدفع "صيغة السلام" الخاصة بهم، ومحاولات تنفيذها يمكن أن تؤدي فقط إلى تصعيد المواجهة".وطرح زيلينسكي، في وقت سابق، ما يسمى رؤيته "خطة زلينسكي" للسلام في أوكرانيا، مشدداً في الوقت ذاته على أن "بلاده هي من يحدد شروط التسوية".وتتضمن "خطة زيلينسكي" للسلام العديد من الشروط التي تبدو مستحيلة التطبيق وَلَا تتلاءم والواقع الميداني الحالي، أهمها مطالبة روسيا بالانسحاب الكامل من أوكرانيا قبل إجراء أي حوار معها، في الوقت الذي تشدد فيه موسكو على موقف ثابت يقول إن مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا تقتضي ضرورة الأخذ في الاعتبار انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا الاتحادية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في لقاء مع صحيفة "إزفيستيا" يوم 14 حزيران/يونيو الماضي: "الوضع حالياً (في أوكرانيا) مختلف من حيث الواقع والناحية القانونية، ولا يجوز إغفال ما قاله الرئيس بوتين، بأن "الأقاليم الأربعة الجديدة التي دخلت في إطار روسيا وفقاً للقوانين الدولية أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن بدء المفاوضات مع أوكرانيا، يقتضي أن تقوم أوكرانيا بسحب قواتها من كامل أراضي الأقاليم الجديدة في روسيا -جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، مؤكداً أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط، كما أنه يتوجب على كييف أن تخطر موسكو رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى "الناتو"، كما يجب بالنسبة لروسيا، كي تتم التسوية السلمية، أن تكون أوكرانيا بلداً محايداً وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20240929/القوات-الروسية-تستهدف-منشأتين-للوقود-ومركزا-أوكرانيا-للاستخبارات-اللاسلكية--1093244185.html
https://sarabic.ae/20240927/لافروف-يدعو-إلى-عدم-إشراك-هيئات-الأمم-المتحدة-في-مبادرات-السلام-الزائفة-بشأن-أوكرانيا-1093157002.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082106212_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9bf607ca9ecfb80f7d8a341f6938cc7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, الصين
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, الصين

السفير الروسي لدى بكين: الصين تعرف جيدا المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا

04:05 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 04:55 GMT 01.10.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين في بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين في بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، اليوم الثلاثاء، بأن الصين تدرك جيدا من هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وأوضح مورغولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين: "لقد أعلن الأصدقاء الصينيون مراراً وتكراراً، علناً وعلى مختلف المستويات، عن فهم واضح لمن هو المحرض الحقيقي للصراع في أوكرانيا والذي يصب الوقود على النار باستمرار، ويعيق الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية، وهذا ليس موقفا مجردا".
وأضاف السفير الروسي أنه "من الناحية العملية، يتم التعبير عن إدراك الصين للمحرض الحقيقي على الأزمة الأوكرانية من خلال رفض المشاركة في مؤتمرات السلام الزائفة التي تنظمها كييف ورعاتها الغربيون، والتي تم تنظيمها فقط لدفع "صيغة السلام" الخاصة بهم، ومحاولات تنفيذها يمكن أن تؤدي فقط إلى تصعيد المواجهة".
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشأتين للوقود ومركزا أوكرانيا للاستخبارات اللاسلكية
29 سبتمبر, 16:24 GMT
وطرح زيلينسكي، في وقت سابق، ما يسمى رؤيته "خطة زلينسكي" للسلام في أوكرانيا، مشدداً في الوقت ذاته على أن "بلاده هي من يحدد شروط التسوية".
وتتضمن "خطة زيلينسكي" للسلام العديد من الشروط التي تبدو مستحيلة التطبيق وَلَا تتلاءم والواقع الميداني الحالي، أهمها مطالبة روسيا بالانسحاب الكامل من أوكرانيا قبل إجراء أي حوار معها، في الوقت الذي تشدد فيه موسكو على موقف ثابت يقول إن مناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا تقتضي ضرورة الأخذ في الاعتبار انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا الاتحادية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
لافروف يدعو إلى عدم إشراك هيئات الأمم المتحدة في "مبادرات السلام" الزائفة بشأن أوكرانيا
27 سبتمبر, 05:04 GMT
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في لقاء مع صحيفة "إزفيستيا" يوم 14 حزيران/يونيو الماضي: "الوضع حالياً (في أوكرانيا) مختلف من حيث الواقع والناحية القانونية، ولا يجوز إغفال ما قاله الرئيس بوتين، بأن "الأقاليم الأربعة الجديدة التي دخلت في إطار روسيا وفقاً للقوانين الدولية أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن بدء المفاوضات مع أوكرانيا، يقتضي أن تقوم أوكرانيا بسحب قواتها من كامل أراضي الأقاليم الجديدة في روسيا -جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، مؤكداً أن الأعمال القتالية ستتوقف فور موافقة كييف على هذا الشرط، كما أنه يتوجب على كييف أن تخطر موسكو رسميًا بتخليها عن خطط الانضمام إلى "الناتو"، كما يجب بالنسبة لروسيا، كي تتم التسوية السلمية، أن تكون أوكرانيا بلداً محايداً وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:06 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала