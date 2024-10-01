https://sarabic.ae/20241001/النائب-اللبناني-قاسم-هاشم-اعتادنا-على-أكاذيب-أمريكا-وهي-شريك-رئيسي-في-العدوان-على-البلاد-1093313057.html
نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد
نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أن "اللبنانيين اعتادوا على "أكاذيب الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي"، مستحضراً ذكرى اجتياح... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T11:25+0000
2024-10-01T11:25+0000
2024-10-01T11:31+0000
إسرائيل
العالم
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
ووصف النائب اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الجيش الإسرائيلي بأنه "متفلت من كل الضوابط الإنسانية"، مشيراً إلى "سياسة النفاق التي تتبعها إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".وشدّد هاشم على أن "الاتصالات الدبلوماسية الواسعة النطاق ما زالت مستمرة في لبنان"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".كما ناقش الوضع السياسي، قائلاً إنه "ليس بالضرورة أن يكون الثنائي الشيعي قد تخلى عن دعم المرشح سليمان فرنجيه".وأكّد هاشم "أهمية الحوار في هذه الظروف"، مشيراً إلى "ضرورة الاستجابة لما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تسهيل الانتخابات الرئاسية". واعتبر أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الرئيسي للعدوان على لبنان، ولا يمكنهم أن يطلبوا منا وقف إطلاق النار من دون شروط".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-جنود-إسرائيلين-في-المطلة-والجيش-يتحدث-عن-هجوم-مركز-على-الضاحية-1093299191.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حصري
إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حصري
نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد
11:25 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 01.10.2024)
حصري
أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أن "اللبنانيين اعتادوا على "أكاذيب الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي"، مستحضراً ذكرى اجتياح لبنان عام 1982 وما تخلله من ممارسات.
ووصف النائب اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الجيش الإسرائيلي بأنه "متفلت من كل الضوابط الإنسانية"، مشيراً إلى "سياسة النفاق التي تتبعها إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".
وأضاف: "الولايات المتحدة تفتقر إلى الجدية في مفاوضات وقف إطلاق النار"، ولو كان الأمريكي لديه جدية، لكان مارس الضغوطات اللازمة على إسرائيل".
وشدّد هاشم على أن "الاتصالات الدبلوماسية الواسعة النطاق ما زالت مستمرة في لبنان"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".
وتناول قضية النازحين، موضحاً أن "الموقف من هذا الموضوع هو "أخلاقي ومنطقي"، لافتاً إلى أنّ "أدنى الحقوق لم تصل إلى النازحين بسبب الحرب"، معلنًا أنّه "سيتم بدء البحث سريعاً لتأمين أماكن للنازحين الذين لا يزالون في الطرقات".
كما ناقش الوضع السياسي، قائلاً إنه "ليس بالضرورة أن يكون الثنائي الشيعي قد تخلى عن دعم المرشح سليمان فرنجيه".
وأكّد هاشم "أهمية الحوار في هذه الظروف"، مشيراً إلى "ضرورة الاستجابة لما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تسهيل الانتخابات الرئاسية". واعتبر أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الرئيسي للعدوان على لبنان، ولا يمكنهم أن يطلبوا منا وقف إطلاق النار من دون شروط".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة
ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل"، وفق وصف البيان.
ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة
على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.