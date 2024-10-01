https://sarabic.ae/20241001/النائب-اللبناني-قاسم-هاشم-اعتادنا-على-أكاذيب-أمريكا-وهي-شريك-رئيسي-في-العدوان-على-البلاد-1093313057.html

نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد

نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد

سبوتنيك عربي

أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أن "اللبنانيين اعتادوا على "أكاذيب الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي"، مستحضراً ذكرى اجتياح... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T11:25+0000

2024-10-01T11:25+0000

2024-10-01T11:31+0000

إسرائيل

العالم

لبنان

أخبار فلسطين اليوم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg

ووصف النائب اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الجيش الإسرائيلي بأنه "متفلت من كل الضوابط الإنسانية"، مشيراً إلى "سياسة النفاق التي تتبعها إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".وشدّد هاشم على أن "الاتصالات الدبلوماسية الواسعة النطاق ما زالت مستمرة في لبنان"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".كما ناقش الوضع السياسي، قائلاً إنه "ليس بالضرورة أن يكون الثنائي الشيعي قد تخلى عن دعم المرشح سليمان فرنجيه".وأكّد هاشم "أهمية الحوار في هذه الظروف"، مشيراً إلى "ضرورة الاستجابة لما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تسهيل الانتخابات الرئاسية". واعتبر أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الرئيسي للعدوان على لبنان، ولا يمكنهم أن يطلبوا منا وقف إطلاق النار من دون شروط".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.

https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-جنود-إسرائيلين-في-المطلة-والجيش-يتحدث-عن-هجوم-مركز-على-الضاحية-1093299191.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حصري