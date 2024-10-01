نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد

عربي
عاجل- الجيش الإسرائيلي: جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق وأنفاقا تحت الأرض على الحدود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241001/النائب-اللبناني-قاسم-هاشم-اعتادنا-على-أكاذيب-أمريكا-وهي-شريك-رئيسي-في-العدوان-على-البلاد-1093313057.html
نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد
نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أن "اللبنانيين اعتادوا على "أكاذيب الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي"، مستحضراً ذكرى اجتياح... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T11:25+0000
2024-10-01T11:31+0000
إسرائيل
العالم
لبنان
أخبار فلسطين اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
ووصف النائب اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الجيش الإسرائيلي بأنه "متفلت من كل الضوابط الإنسانية"، مشيراً إلى "سياسة النفاق التي تتبعها إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".وشدّد هاشم على أن "الاتصالات الدبلوماسية الواسعة النطاق ما زالت مستمرة في لبنان"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".كما ناقش الوضع السياسي، قائلاً إنه "ليس بالضرورة أن يكون الثنائي الشيعي قد تخلى عن دعم المرشح سليمان فرنجيه".وأكّد هاشم "أهمية الحوار في هذه الظروف"، مشيراً إلى "ضرورة الاستجابة لما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تسهيل الانتخابات الرئاسية". واعتبر أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الرئيسي للعدوان على لبنان، ولا يمكنهم أن يطلبوا منا وقف إطلاق النار من دون شروط".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-جنود-إسرائيلين-في-المطلة-والجيش-يتحدث-عن-هجوم-مركز-على-الضاحية-1093299191.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حصري
إسرائيل, العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حصري

نائب لبناني: اعتدنا على أكاذيب أمريكا وهي شريك رئيسي في العدوان على البلاد

11:25 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 01.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
حصري
أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، أن "اللبنانيين اعتادوا على "أكاذيب الأمريكي ومن خلفه الإسرائيلي"، مستحضراً ذكرى اجتياح لبنان عام 1982 وما تخلله من ممارسات.
ووصف النائب اللبناني في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الجيش الإسرائيلي بأنه "متفلت من كل الضوابط الإنسانية"، مشيراً إلى "سياسة النفاق التي تتبعها إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".

وأضاف: "الولايات المتحدة تفتقر إلى الجدية في مفاوضات وقف إطلاق النار"، ولو كان الأمريكي لديه جدية، لكان مارس الضغوطات اللازمة على إسرائيل".

وشدّد هاشم على أن "الاتصالات الدبلوماسية الواسعة النطاق ما زالت مستمرة في لبنان"، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".

وتناول قضية النازحين، موضحاً أن "الموقف من هذا الموضوع هو "أخلاقي ومنطقي"، لافتاً إلى أنّ "أدنى الحقوق لم تصل إلى النازحين بسبب الحرب"، معلنًا أنّه "سيتم بدء البحث سريعاً لتأمين أماكن للنازحين الذين لا يزالون في الطرقات".

كما ناقش الوضع السياسي، قائلاً إنه "ليس بالضرورة أن يكون الثنائي الشيعي قد تخلى عن دعم المرشح سليمان فرنجيه".
وأكّد هاشم "أهمية الحوار في هذه الظروف"، مشيراً إلى "ضرورة الاستجابة لما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تسهيل الانتخابات الرئاسية". واعتبر أن "الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الرئيسي للعدوان على لبنان، ولا يمكنهم أن يطلبوا منا وقف إطلاق النار من دون شروط".
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيلين في المطلة... والجيش يتحدث عن هجوم مركز على "الضاحية"
06:27 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل"، وفق وصف البيان.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:48 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- الجيش الإسرائيلي: جنودنا اقتحموا منذ بدء الحرب قرى ومناطق وأنفاقا تحت الأرض على الحدود12:16 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала