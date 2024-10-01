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"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييف
"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييف
سبوتنيك عربي
وعد ديفيد كيرتن، زعيم حزب "التراث" البريطاني، بوقف توريد الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في خطاب ألقاه أمام مؤتمر أعضاء الحزب. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T07:06+0000
2024-10-01T07:06+0000
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وقال كيرتن: "سنوقف الحرب في أوكرانيا... لن نقدم المال أو السلاح لنظام زيلينسكي بعد الآن... لا ينبغي لهذا البلد أن يتورط في حروب خارجية، إلا لمحاولة جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات لإحلال السلام ووقف المذبحة".وأضاف: "من خلال نقل الأسلحة، نحن أنفسنا نشارك بنشاط في المذبحة، وهذا عار على دولتنا، وسوف نوقفه".وقال: "وعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل مدفوعات وقود الشتاء لثلاثة ملايين متقاعد) لنظام زيلينسكي لإطالة أمد وتصعيد الحرب غير الضرورية مع روسيا. إن نظام ستارمر مثير للاشمئزاز".وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانياأوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمةبلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
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بريطانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييف

07:06 GMT 01.10.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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وعد ديفيد كيرتن، زعيم حزب "التراث" البريطاني، بوقف توريد الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في خطاب ألقاه أمام مؤتمر أعضاء الحزب.
وقال كيرتن: "سنوقف الحرب في أوكرانيا... لن نقدم المال أو السلاح لنظام زيلينسكي بعد الآن... لا ينبغي لهذا البلد أن يتورط في حروب خارجية، إلا لمحاولة جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات لإحلال السلام ووقف المذبحة".

ووفقا للسياسي، فإن توريد الأسلحة للجيش الأوكراني يجعل المملكة المتحدة والدول الغربية الأخرى مشاركين نشطين في الصراع مع روسيا.

وأضاف: "من خلال نقل الأسلحة، نحن أنفسنا نشارك بنشاط في المذبحة، وهذا عار على دولتنا، وسوف نوقفه".

وفي وقت سابق، ندّد زعيم حزب "التراث" البريطاني ديفيد كيرتن بقرار رئيس الوزراء كير ستارمر بمنح 600 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا.

وقال: "وعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل مدفوعات وقود الشتاء لثلاثة ملايين متقاعد) لنظام زيلينسكي لإطالة أمد وتصعيد الحرب غير الضرورية مع روسيا. إن نظام ستارمر مثير للاشمئزاز".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
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وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانيا
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