https://sarabic.ae/20241001/نحن-نشارك-في-مجزرة-زعيم-حزب-بريطاني-يدعو-لوقف-توريد-الأسلحة-إلى-كييف--1093300154.html

"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييف

"نحن نشارك في مجزرة"... زعيم حزب بريطاني يدعو لوقف توريد الأسلحة إلى كييف

سبوتنيك عربي

وعد ديفيد كيرتن، زعيم حزب "التراث" البريطاني، بوقف توريد الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في خطاب ألقاه أمام مؤتمر أعضاء الحزب. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T07:06+0000

2024-10-01T07:06+0000

2024-10-01T07:06+0000

بريطانيا

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg

وقال كيرتن: "سنوقف الحرب في أوكرانيا... لن نقدم المال أو السلاح لنظام زيلينسكي بعد الآن... لا ينبغي لهذا البلد أن يتورط في حروب خارجية، إلا لمحاولة جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات لإحلال السلام ووقف المذبحة".وأضاف: "من خلال نقل الأسلحة، نحن أنفسنا نشارك بنشاط في المذبحة، وهذا عار على دولتنا، وسوف نوقفه".وقال: "وعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل مدفوعات وقود الشتاء لثلاثة ملايين متقاعد) لنظام زيلينسكي لإطالة أمد وتصعيد الحرب غير الضرورية مع روسيا. إن نظام ستارمر مثير للاشمئزاز".وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. صرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.إعلام غربي يكشف سبب إرسال بريطانيا معدات خارجة عن الخدمة لأوكرانياأوكرانيا تطلب من بريطانيا تزويدها بالخردة العسكرية الخارجة عن الخدمةبلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو

https://sarabic.ae/20240920/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يعتمد-على-الإرهاب-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-تقفان-وراء-كل-أعماله-1092917760.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا