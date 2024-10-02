https://sarabic.ae/20241002/إعلام-يكشف-عن-قائمة-أهداف-وتوقيت-الرد-الإسرائيلي-على-إيران--1093353783.html
إعلام يكشف عن "قائمة أهداف" وتوقيت الرد الإسرائيلي على إيران
إعلام يكشف عن "قائمة أهداف" وتوقيت الرد الإسرائيلي على إيران
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني "بقوة"، مشيرة إلى الأهداف التي وضعتها تل أبيب لعملية ردها على الهجوم الصاروخي... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في تل أبيب، لم يكشف عن هويتهم، أن الجيش الإسرائيلي سيرد على الهجوم الإيراني بقوة في غضون أيام.وجاء في التقرير أن الرد الإسرائيلي قد يشمل أيضا "غارات جوية بجانب عمليات سرية مماثلة لتلك التي أدت إلى مقتل هنية قبل شهرين في طهران"، في تلميح إلى تنفيذ عمليات اغتيال.وحذر مسؤولون إسرائيليون في التقرير من احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة في المنطقة على خلفية تهديد إيران بأنه في حال قررت إسرائيل الرد على هجومها الصاروخي، فإنها ستوجه ضربات قاسية أخرى ضدها.ونوه المسؤولون إلى أن تل أيبيب ستضع "جميع الخيارات على الطاولة بما فيها المنشآت النووية" في حال ردت إيران مجددا. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في وقت سابق من اليوم: "رغم أن وسائل إعلام العدو أطلقت تصريحات حول فشل هذه العملية، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، وبالطبع فإن هذه الفبركات من قبل العدو ليست مستبعدة. نحن نثمن ما قامت به القوات المسلحة من عمل مشرف. لقد كانت عملية ناجحة"، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
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العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط
العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط
إعلام يكشف عن "قائمة أهداف" وتوقيت الرد الإسرائيلي على إيران
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني "بقوة"، مشيرة إلى الأهداف التي وضعتها تل أبيب لعملية ردها على الهجوم الصاروخي الكبير الذي استهدفها ليل أمس.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في تل أبيب، لم يكشف عن هويتهم، أن الجيش الإسرائيلي سيرد على الهجوم الإيراني
بقوة في غضون أيام.
وبحسم التقرير فإن "بنك الأهدف" الذي تحدث عنه المسؤولين هو منشآت النفط الإيرانية الاستراتيجية، في حين يرجح آخرون قيام تل أيبيب بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
وجاء في التقرير أن الرد الإسرائيلي قد يشمل أيضا "غارات جوية بجانب عمليات سرية مماثلة لتلك التي أدت إلى مقتل هنية قبل شهرين في طهران"، في تلميح إلى تنفيذ عمليات اغتيال.
وحذر مسؤولون إسرائيليون في التقرير من احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة في المنطقة على خلفية تهديد إيران بأنه في حال قررت إسرائيل الرد على هجومها الصاروخي، فإنها ستوجه ضربات قاسية أخرى ضدها.
ونوه المسؤولون إلى أن تل أيبيب ستضع "جميع الخيارات على الطاولة بما فيها المنشآت النووية" في حال ردت إيران مجددا.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي: "لدينا علامة استفهام كبيرة حول كيفية رد الإيرانيين على الهجوم (المرتقب)، لكننا سنأخذ في الاعتبار احتمالية القيام بأقصى ما يمكنهم فعله، وهو ما سيكون قضية مختلفة تماما".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في وقت سابق من اليوم: "رغم أن وسائل إعلام العدو أطلقت تصريحات حول فشل هذه العملية، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، وبالطبع فإن هذه الفبركات من قبل العدو ليست مستبعدة. نحن نثمن ما قامت به القوات المسلحة من عمل مشرف. لقد كانت عملية ناجحة"، حسبما أوردت وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضافت المتحدثة أنه تم في اجتماع اليوم عرض تقرير عن عملية الليلة الماضية، متابعة: "على الشعب أن يعلم أن ما حدث كان دفاعاً عن الوطن، وكانت مواقفنا دائماً سلمية، ولكن إذا تجاوز أحد الخطوط فسنرد".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا
شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".