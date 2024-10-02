https://sarabic.ae/20241002/روسيا-تعليقا-على-الهجوم-الإيراني-إدارة-بايدن-في-الشرق-الأوسط-دراما-دموية-1093352750.html

روسيا تعليقا على الهجوم الإيراني: إدارة بايدن في الشرق الأوسط "دراما دموية"

روسيا تعليقا على الهجوم الإيراني: إدارة بايدن في الشرق الأوسط "دراما دموية"

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فشلت فشلا ذريعا في الشرق... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T09:32+0000

2024-10-02T09:32+0000

2024-10-02T09:32+0000

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وقالت زاخاروفا على "تلغرام": "فشل كامل لإدارة بايدن في الشرق الأوسط. دراما دموية تكتسب زخمًا متزايدًا. تُظهر تصريحات البيت الأبيض غير الواضحة عجزًا تامًا عن حل الأزمات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب

https://sarabic.ae/20241002/تضرر-100-منزل-في-مدينة-إسرائيلية-واحدة-نتيجة-القصف-الإيراني-1093346929.html

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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل, لبنان, أخبار فلسطين اليوم