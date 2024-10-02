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تل أبيب تكشف حقيقة اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص
تل أبيب تكشف حقيقة اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حقيقة اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص، واقتياده إلى مكان مجهول. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T15:13+0000
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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن السفير الإسرائيلي لدى قبرص، أورين أنوليك، نفيه ما تم تداوله من أخبار تتعلق باختطافه واقتياده إلى مكان مجهول.وأوضح أنوليك، في شريط فيديو بثته القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن تلك المعلومات "كاذبة"، مشيرًا بالقول: "أسمع أن بعض الأخبار المزيفة متداولة عني. دعوني أؤكد لكم أنني بخير".وتابع السفير الإسرائيلي في قبرص، قائلا: "يبدو أن أحدهم قد توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسائل نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة".وكانت أخبار وتقارير قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص، أورين أنوليك، مع اثنين من مرافقيه قرب ساحل في الجزيرة، قبل أن ينقطع الاتصال بثلاثتهم لساعات.ولفتت تلك الأنباء إلى أنه "جرى اقتياد المخطوفين الثلاثة إلى جهة مجهولة"، قائلة إن الشرطة القبرصية "بدأت عمليات البحث والتحري بشأنهم".
https://sarabic.ae/20241001/رعب-الجنود-الإسرائيليين-وهم-يشاهدون-سقوط-الصواريخ-الإيرانية-فوق-قواعدهم-فيديو--1093335047.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
تل أبيب تكشف حقيقة اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حقيقة اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص، واقتياده إلى مكان مجهول.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن السفير الإسرائيلي لدى قبرص، أورين أنوليك، نفيه ما تم تداوله من أخبار تتعلق باختطافه واقتياده إلى مكان مجهول.
وأوضح أنوليك، في شريط فيديو بثته القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن تلك المعلومات "كاذبة"، مشيرًا بالقول: "أسمع أن بعض الأخبار المزيفة متداولة عني. دعوني أؤكد لكم أنني بخير".
وتابع السفير الإسرائيلي في قبرص
، قائلا: "يبدو أن أحدهم قد توصل إلى طريقة مبتكرة للغاية لجعل العالم كله يتصل بي ويرسل لي رسائل نصية ويتمنى لي سنة يهودية جديدة سعيدة".
وكانت أخبار وتقارير قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
تفيد باختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص، أورين أنوليك، مع اثنين من مرافقيه قرب ساحل في الجزيرة، قبل أن ينقطع الاتصال بثلاثتهم لساعات.
ولفتت تلك الأنباء إلى أنه "جرى اقتياد المخطوفين الثلاثة إلى جهة مجهولة"، قائلة إن الشرطة القبرصية "بدأت عمليات البحث والتحري بشأنهم".