https://sarabic.ae/20241002/جندي-أوكراني-يكشف-تفاصيل-قيام-بولندا-بتجنيد-مقاتلي-نظام-كييف-أثناء-التدريب-في-أوروبا-1093355205.html
جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا
جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد عسكري سابق في القوات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة البولندية قامت بتجنيد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء التدريب في أوروبا. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T11:13+0000
2024-10-02T11:13+0000
2024-10-02T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال العسكري من مواليد عام 2000، والذي هرب من بولندا أثناء التدريب، لوكالة "سبوتنيك": "في بولندا، يمكن القول، أنه كان مجندين، أي أنهم استدرجونا إلى جانبهم حتى نتمكن من إبلاغهم بالمعلومات عن أوكرانيا، من حيث المبدأ، سألوا عن الموقف السياسي الأوكراني، وعن الموقف تجاه الحرب، وتجاه السلطة، كيف تسير الحياة، وكل ما قد يثير اهتمام البولنديين بشأن أوكرانيا".وأشار إلى أن ضباط المخابرات البولندية كانوا يرتدون ملابس مدنية دون علامات تعريف، وشبههم بالطلاب، البالغين فقط.ووفقا له فإن الأمن البولندي لديه كل المعلومات عن الأوكرانيين القادمين للتدريب، قبل إرساله إلى أوروبا، قام كل عسكري بملء الوثائق عن أوصافه المميزة، على سبيل المثال، موقع الوشم وتصميمه، كما تم جمع جميع المعلومات عن أقاربه العسكريين، "لقد وصل كل ذلك إلى بولندا مترجما، وهم لا يخفونه، بل يستخدمون ذلك كأداة ضغط بشكل علني".وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتعبئة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا دون خبرة عسكرية أو تعليم عسكري، على الرغم من أن هذا لا ينص عليه القانون.ردا على سؤال توضيحي، في أي سن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا، أجاب رسميا - من 25 عاما، ولكن في الواقع تبين أن الأمر ليس كذلك.وفي أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يخفض سن التجنيد من 27 حتى سن 25 عامًا، ولا يجوز التجنيد إلا للأشخاص ذوي رتبة ضابط والذين درسوا في إدارة عسكرية أو الذين أكملوا الخدمة العسكرية في وقت السلم. ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الخبرة أن يتطوعوا فقط.زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرالجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا
أكد عسكري سابق في القوات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة البولندية قامت بتجنيد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء التدريب في أوروبا.
وقال العسكري من مواليد عام 2000، والذي هرب من بولندا أثناء التدريب، لوكالة "سبوتنيك": "في بولندا، يمكن القول، أنه كان مجندين، أي أنهم استدرجونا إلى جانبهم حتى نتمكن من إبلاغهم بالمعلومات عن أوكرانيا، من حيث المبدأ، سألوا عن الموقف السياسي الأوكراني، وعن الموقف تجاه الحرب، وتجاه السلطة، كيف تسير الحياة، وكل ما قد يثير اهتمام البولنديين بشأن أوكرانيا".
وأشار إلى أن ضباط المخابرات البولندية كانوا يرتدون ملابس مدنية دون علامات تعريف، وشبههم بالطلاب، البالغين فقط.
وأضاف: "كل من قد يكون لديه معارف في بعض المجموعات في أوكرانيا، ومن حيث المبدأ، في خط المواجهة، أي شخص يقاتل في "الصفر" (على خط الجبهة)، لديه الكثير من المعلومات. حسنًا، لقد أرادوا الحصول عليها، في حالة حدوث ما يحدث، للتأثير بطريقة ما على الأحداث، أي أنني تعاونت معهم، ووقعنا اتفاقًا مشروطًا. أذهب إلى أوكرانيا على متن هذه الدبابة، وأقاتل هناك في مكان ما، في كورسك على سبيل المثال، وأبلغهم ببعض المعلومات التي تهمهم. يبدو الأمر مقبولاً تماماً بالنسبة لهم. حسنًا، لأنك إذا أرسلت اللوردات البولنديين إلى هناك، فسيكون... أمر مريب. وسوف يُنظر إليه بطريقة خاطئة".
ووفقا له فإن الأمن البولندي لديه كل المعلومات عن الأوكرانيين القادمين للتدريب، قبل إرساله إلى أوروبا، قام كل عسكري بملء الوثائق عن أوصافه المميزة، على سبيل المثال، موقع الوشم وتصميمه، كما تم جمع جميع المعلومات عن أقاربه العسكريين، "لقد وصل كل ذلك إلى بولندا مترجما، وهم لا يخفونه، بل يستخدمون ذلك كأداة ضغط بشكل علني".
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتعبئة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا دون خبرة عسكرية أو تعليم عسكري، على الرغم من أن هذا لا ينص عليه القانون.
ردا على سؤال توضيحي، في أي سن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا، أجاب رسميا - من 25 عاما، ولكن في الواقع تبين أن الأمر ليس كذلك.
قال الجندي الذي انتهى به الأمر في القوات المسلحة الأوكرانية بعد التعبئة: "على سبيل المثال، كان عمري 23 عامًا وقت وقوع كل هذه الأحداث"، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي خبرة عسكرية سابقة.
وفي أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يخفض سن التجنيد من 27 حتى سن 25 عامًا، ولا يجوز التجنيد إلا للأشخاص ذوي رتبة ضابط والذين درسوا في إدارة عسكرية أو الذين أكملوا الخدمة العسكرية في وقت السلم. ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الخبرة أن يتطوعوا فقط.