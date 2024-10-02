جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/جندي-أوكراني-يكشف-تفاصيل-قيام-بولندا-بتجنيد-مقاتلي-نظام-كييف-أثناء-التدريب-في-أوروبا-1093355205.html
جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا
جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد عسكري سابق في القوات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة البولندية قامت بتجنيد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء التدريب في أوروبا. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T11:13+0000
2024-10-02T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079933927_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f7781b20df0d2189c65a9964033738f.jpg
وقال العسكري من مواليد عام 2000، والذي هرب من بولندا أثناء التدريب، لوكالة "سبوتنيك": "في بولندا، يمكن القول، أنه كان مجندين، أي أنهم استدرجونا إلى جانبهم حتى نتمكن من إبلاغهم بالمعلومات عن أوكرانيا، من حيث المبدأ، سألوا عن الموقف السياسي الأوكراني، وعن الموقف تجاه الحرب، وتجاه السلطة، كيف تسير الحياة، وكل ما قد يثير اهتمام البولنديين بشأن أوكرانيا".وأشار إلى أن ضباط المخابرات البولندية كانوا يرتدون ملابس مدنية دون علامات تعريف، وشبههم بالطلاب، البالغين فقط.ووفقا له فإن الأمن البولندي لديه كل المعلومات عن الأوكرانيين القادمين للتدريب، قبل إرساله إلى أوروبا، قام كل عسكري بملء الوثائق عن أوصافه المميزة، على سبيل المثال، موقع الوشم وتصميمه، كما تم جمع جميع المعلومات عن أقاربه العسكريين، "لقد وصل كل ذلك إلى بولندا مترجما، وهم لا يخفونه، بل يستخدمون ذلك كأداة ضغط بشكل علني".وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتعبئة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا دون خبرة عسكرية أو تعليم عسكري، على الرغم من أن هذا لا ينص عليه القانون.ردا على سؤال توضيحي، في أي سن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا، أجاب رسميا - من 25 عاما، ولكن في الواقع تبين أن الأمر ليس كذلك.وفي أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يخفض سن التجنيد من 27 حتى سن 25 عامًا، ولا يجوز التجنيد إلا للأشخاص ذوي رتبة ضابط والذين درسوا في إدارة عسكرية أو الذين أكملوا الخدمة العسكرية في وقت السلم. ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الخبرة أن يتطوعوا فقط.زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرالجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079933927_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_82fd0281cd7263f3904f52bc71d94850.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا

11:13 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد عسكري سابق في القوات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة البولندية قامت بتجنيد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء التدريب في أوروبا.
وقال العسكري من مواليد عام 2000، والذي هرب من بولندا أثناء التدريب، لوكالة "سبوتنيك": "في بولندا، يمكن القول، أنه كان مجندين، أي أنهم استدرجونا إلى جانبهم حتى نتمكن من إبلاغهم بالمعلومات عن أوكرانيا، من حيث المبدأ، سألوا عن الموقف السياسي الأوكراني، وعن الموقف تجاه الحرب، وتجاه السلطة، كيف تسير الحياة، وكل ما قد يثير اهتمام البولنديين بشأن أوكرانيا".
وأشار إلى أن ضباط المخابرات البولندية كانوا يرتدون ملابس مدنية دون علامات تعريف، وشبههم بالطلاب، البالغين فقط.

وأضاف: "كل من قد يكون لديه معارف في بعض المجموعات في أوكرانيا، ومن حيث المبدأ، في خط المواجهة، أي شخص يقاتل في "الصفر" (على خط الجبهة)، لديه الكثير من المعلومات. حسنًا، لقد أرادوا الحصول عليها، في حالة حدوث ما يحدث، للتأثير بطريقة ما على الأحداث، أي أنني تعاونت معهم، ووقعنا اتفاقًا مشروطًا. أذهب إلى أوكرانيا على متن هذه الدبابة، وأقاتل هناك في مكان ما، في كورسك على سبيل المثال، وأبلغهم ببعض المعلومات التي تهمهم. يبدو الأمر مقبولاً تماماً بالنسبة لهم. حسنًا، لأنك إذا أرسلت اللوردات البولنديين إلى هناك، فسيكون... أمر مريب. وسوف يُنظر إليه بطريقة خاطئة".

ووفقا له فإن الأمن البولندي لديه كل المعلومات عن الأوكرانيين القادمين للتدريب، قبل إرساله إلى أوروبا، قام كل عسكري بملء الوثائق عن أوصافه المميزة، على سبيل المثال، موقع الوشم وتصميمه، كما تم جمع جميع المعلومات عن أقاربه العسكريين، "لقد وصل كل ذلك إلى بولندا مترجما، وهم لا يخفونه، بل يستخدمون ذلك كأداة ضغط بشكل علني".
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
واشنطن تجند طيارين عسكريين لتدريب القوات الأوكرانية على "إف 16" في رومانيا
7 سبتمبر, 12:55 GMT
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتعبئة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا دون خبرة عسكرية أو تعليم عسكري، على الرغم من أن هذا لا ينص عليه القانون.
ردا على سؤال توضيحي، في أي سن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا، أجاب رسميا - من 25 عاما، ولكن في الواقع تبين أن الأمر ليس كذلك.

قال الجندي الذي انتهى به الأمر في القوات المسلحة الأوكرانية بعد التعبئة: "على سبيل المثال، كان عمري 23 عامًا وقت وقوع كل هذه الأحداث"، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي خبرة عسكرية سابقة.

وفي أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يخفض سن التجنيد من 27 حتى سن 25 عامًا، ولا يجوز التجنيد إلا للأشخاص ذوي رتبة ضابط والذين درسوا في إدارة عسكرية أو الذين أكملوا الخدمة العسكرية في وقت السلم. ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الخبرة أن يتطوعوا فقط.
زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر
الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:08 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала