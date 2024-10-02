https://sarabic.ae/20241002/جندي-أوكراني-يكشف-تفاصيل-قيام-بولندا-بتجنيد-مقاتلي-نظام-كييف-أثناء-التدريب-في-أوروبا-1093355205.html

جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا

جندي أوكراني يكشف تفاصيل قيام بولندا بتجنيد مقاتلي نظام كييف أثناء التدريب في أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد عسكري سابق في القوات الأوكرانية أن الخدمات الخاصة البولندية قامت بتجنيد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء التدريب في أوروبا. 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T11:13+0000

2024-10-02T11:13+0000

2024-10-02T11:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال العسكري من مواليد عام 2000، والذي هرب من بولندا أثناء التدريب، لوكالة "سبوتنيك": "في بولندا، يمكن القول، أنه كان مجندين، أي أنهم استدرجونا إلى جانبهم حتى نتمكن من إبلاغهم بالمعلومات عن أوكرانيا، من حيث المبدأ، سألوا عن الموقف السياسي الأوكراني، وعن الموقف تجاه الحرب، وتجاه السلطة، كيف تسير الحياة، وكل ما قد يثير اهتمام البولنديين بشأن أوكرانيا".وأشار إلى أن ضباط المخابرات البولندية كانوا يرتدون ملابس مدنية دون علامات تعريف، وشبههم بالطلاب، البالغين فقط.ووفقا له فإن الأمن البولندي لديه كل المعلومات عن الأوكرانيين القادمين للتدريب، قبل إرساله إلى أوروبا، قام كل عسكري بملء الوثائق عن أوصافه المميزة، على سبيل المثال، موقع الوشم وتصميمه، كما تم جمع جميع المعلومات عن أقاربه العسكريين، "لقد وصل كل ذلك إلى بولندا مترجما، وهم لا يخفونه، بل يستخدمون ذلك كأداة ضغط بشكل علني".وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتعبئة الرجال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا دون خبرة عسكرية أو تعليم عسكري، على الرغم من أن هذا لا ينص عليه القانون.ردا على سؤال توضيحي، في أي سن يتم تعبئة الناس في أوكرانيا، أجاب رسميا - من 25 عاما، ولكن في الواقع تبين أن الأمر ليس كذلك.وفي أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يخفض سن التجنيد من 27 حتى سن 25 عامًا، ولا يجوز التجنيد إلا للأشخاص ذوي رتبة ضابط والذين درسوا في إدارة عسكرية أو الذين أكملوا الخدمة العسكرية في وقت السلم. ويمكن للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذه الخبرة أن يتطوعوا فقط.زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهرالجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية في مناطق عدة ويكبدها خسائر فادحة

https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html

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