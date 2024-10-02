https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-أوقعنا-إصابات-بالقوات-الإسرائيلية-المتسللة-في-مارون-الراس-والاشتباكات-مستمرة--1093354107.html
"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، إيقاع إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي لا تزال... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة".ووفقا للحزب فإنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" بِصلية صاروخية كبيرة، وأكد أنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة "أفيفيم" برشقة صاروخية كبيرة.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب."حزب الله" يعلن استهداف قاعدة استخباراتية ومقر الموساد في تل أبيب بصواريخ "فادي-4"
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العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
10:05 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 02.10.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، إيقاع إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة.
وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة".
ووفقا للحزب فإنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" بِصلية صاروخية كبيرة، وأكد أنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة "أفيفيم" برشقة صاروخية كبيرة.
وأكد الحزب في بيان أنه "عند الساعة 10:10 استهدف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. وأشار إلي أنه عند الساعة 11:30استهدف تجمعاً لِقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة "أدميت" بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.
وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.