عربي
"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-أوقعنا-إصابات-بالقوات-الإسرائيلية-المتسللة-في-مارون-الراس-والاشتباكات-مستمرة--1093354107.html
"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، إيقاع إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي لا تزال... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T10:05+0000
2024-10-02T10:24+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308281_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7d570d61ad83b2137d4684d1e8390d6.jpg
وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة".ووفقا للحزب فإنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" بِصلية صاروخية كبيرة، وأكد أنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة "أفيفيم" برشقة صاروخية كبيرة.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب."حزب الله" يعلن استهداف قاعدة استخباراتية ومقر الموساد في تل أبيب بصواريخ "فادي-4"
https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يوقع-جنودا-إسرائيليين-في-كمين-محكم--عاجل-1093342420.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308281_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_608c7db3df359c6ec1362ce5bd0d6f28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة

10:05 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 02.10.2024)
© AP Photo / Baz Ratnerمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، إيقاع إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة.
وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة".
ووفقا للحزب فإنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة "أفيفيم" بِصلية صاروخية كبيرة، وأكد أنه عند الساعة 9:30 تم استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة "أفيفيم" برشقة صاروخية كبيرة.

وأكد الحزب في بيان أنه "عند الساعة 10:10 استهدف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. وأشار إلي أنه عند الساعة 11:30استهدف تجمعاً لِقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة "أدميت" بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.
وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة تابعة لـحزب الله في منشأة عماد 4العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
"حزب الله" اللبناني يعلن إيقاع جنود إسرائيليين في كمين محكم
05:35 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.

ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة استخباراتية ومقر الموساد في تل أبيب بصواريخ "فادي-4"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:08 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала