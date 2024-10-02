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https://sarabic.ae/20241002/حزب-الله-يعلن-تفجير-عبوة-ناسفة-بقوة-إسرائيلية-في-بلدة-يارون-جنوبي-لبنان-1093358130.html
"حزب الله" يعلن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة يارون جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة يارون جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قيام عناصره بتفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية، في بلدة يارون جنوبي لبنان. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T12:33+0000
2024-10-02T12:49+0000
لبنان
إسرائيل
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وقال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وبينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:00) من بعد ظهر يوم الأربعاء، بتفجيرعبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح".ووفقا للحزب اللبناني، فإنه عند الساعة الواحدة ظهرا، شن هجوماً جوياً بسربٍ من الطائرات المسيرة على مربض مدفعية في منطقة نافيه زيف، معلنا إصابة الأهداف بِدقة، وثم أكد الحزب أنه عند الساعة الواحدة ظهرا، تم استهداف قاعدة "عميعاد" برشقة صاروخية كبيرة محققا فيها إصابةً مباشرة، بحسب قوله.وكان قد أعلن "حزب الله" اليوم إيقاع إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قواته اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي العديسة ومارون الراس في محافظة النبطية جنوبي لبنان.وأضاف أن "عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في معارك اليوم كبير جدا وسط تعتيم إسرائيلي"، مؤكدا أن "لبنان يعيش غزة لبنانية مجددا".وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/الجيش-الإسرائيلي-نخوض-قتالا-عنيفا-ضد-حزب-الله-في-جنوب-لبنان-1093300863.html
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لبنان, إسرائيل
لبنان, إسرائيل

"حزب الله" يعلن تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة يارون جنوبي لبنان

12:33 GMT 02.10.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 02.10.2024)
© AP Photo / Baz RatnerИзраильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильский танк проводит маневры на севере Израиля недалеко от границы между Израилем и Ливаном - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قيام عناصره بتفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية، في بلدة يارون جنوبي لبنان.
وقال "حزب الله" اللبناني في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وبينما كانت قوة للعدو الإسرائيلي تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:00) من بعد ظهر يوم الأربعاء، بتفجيرعبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح".
ووفقا للحزب اللبناني، فإنه عند الساعة الواحدة ظهرا، شن هجوماً جوياً بسربٍ من الطائرات المسيرة على مربض مدفعية في منطقة نافيه زيف، معلنا إصابة الأهداف بِدقة، وثم أكد الحزب أنه عند الساعة الواحدة ظهرا، تم استهداف قاعدة "عميعاد" برشقة صاروخية كبيرة محققا فيها إصابةً مباشرة، بحسب قوله.
وأكد الحزب في بيان أنه "عند الساعة 10:10 استهدف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. وأشار إلي أنه عند الساعة 11:30استهدف تجمعاً لِقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة "أدميت" بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".
وكان قد أعلن "حزب الله" اليوم إيقاع إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة من بلدة مارون الراس، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي لا تزال مستمرة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تخوض المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلية في كمين محكم، محققين إصابات فيها.
وقال "حزب الله" في بيان: "تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع".
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قواته اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي العديسة ومارون الراس في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

‏وقال مسؤول الإعلام بحزب الله، إن "ما حدث في مارون الراس والعديسة اليوم ليس سوى البداية"، مؤكدا أنه "لا يزال في الجولة الأولى من المعارك البرية مع إسرائيل".

وأضاف أن "عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في معارك اليوم كبير جدا وسط تعتيم إسرائيلي"، مؤكدا أن "لبنان يعيش غزة لبنانية مجددا".
توغل دبابات إسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
أمس, 07:45 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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