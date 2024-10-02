https://sarabic.ae/20241002/روسيا-إسرائيل-تريد-إثارة-صراع-مباشر-بين-طهران-وواشنطن-1093369840.html
روسيا: إسرائيل تريد إثارة صراع مباشر بين طهران وواشنطن
روسيا: إسرائيل تريد إثارة صراع مباشر بين طهران وواشنطن
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد إثارة صراع مباشر بين طهران وواشنطن. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T16:31+0000
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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "أصبح من الواضح، بشكل متزايد، أن خطط القيادة الإسرائيلية تهدف إلى إثارة صراع مباشر بأي ثمن بين خصمها الإقليمي الرئيسي إيران وأمريكا".وأوضح نيبينزيا أنه إذا استمرت القيادة الإسرائيلية في تنفيذ خططها، فقد يصل الصراع إلى "مستوى لا يمكن تصوره من التصعيد".وأردف المندوب الروسي، بالقول: "إذا وصل الصراع إلى المرحلة النهائية، فقد يصل إلى مستوى لا يمكن تصوره من التصعيد، ولا يهدد الشرق الأوسط فحسب، بل العالم بأسره".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
https://sarabic.ae/20241002/أخطرها-الفرط-صوتية-صواريخ-إيران-تهز-تل-أبيب-1093356236.html
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روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
روسيا: إسرائيل تريد إثارة صراع مباشر بين طهران وواشنطن
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد إثارة صراع مباشر بين طهران وواشنطن.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "أصبح من الواضح، بشكل متزايد، أن خطط القيادة الإسرائيلية تهدف إلى إثارة صراع مباشر بأي ثمن بين خصمها الإقليمي الرئيسي إيران وأمريكا".
وأضاف نيبينزيا: "من الصعب القول ما إذا كانت واشنطن تفهم ذلك، وحتى الآن المسرحية تجري كما ترغب إسرائيل".
وأوضح نيبينزيا أنه إذا استمرت القيادة الإسرائيلية في تنفيذ خططها، فقد يصل الصراع إلى "مستوى لا يمكن تصوره من التصعيد".
وأردف المندوب الروسي، بالقول: "إذا وصل الصراع إلى المرحلة النهائية، فقد يصل إلى مستوى لا يمكن تصوره من التصعيد، ولا يهدد الشرق الأوسط فحسب، بل العالم بأسره".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني
: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".