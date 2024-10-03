https://sarabic.ae/20241003/إسرائيل-تتحدث-عن-مقتل-15-عنصرا-من-حزب-الله-والأخير-يعلن-التصدي-لمحاولة-اقتحام-على-الحدود-1093388928.html

إسرائيل تتحدث عن مقتل 15 عنصرا من "حزب الله" والأخير يعلن التصدي لمحاولة اقتحام على الحدود

إسرائيل تتحدث عن مقتل 15 عنصرا من "حزب الله" والأخير يعلن التصدي لمحاولة اقتحام على الحدود

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قضى على 15 عنصرا من "حزب الله" اللبناني في قصف لمبنى بلدية بنت جبيل، وضرب نحو 200 هدف للحزب في الأراضي اللبنانية. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T09:22+0000

2024-10-03T09:22+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "تم القضاء على مخربيْن من حزب الله بعد أن حاولا إطلاق النار نحو قوات لواء جولاني العاملة في المنطقة".من جهته، أعلن حزب الله، في بيانات متتالية، إنه "أحبط بقذائف المدفعية محاولة تقدم للجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة جنوب لبنان"، مؤكدا "قصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية".كما أعلن حزب الله، في بيان آخر، "استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية، كما استهدف تجمعا آخر لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي، معلنًا تدمير 3 دبابات إسرائيلية أثناء توغلها في جنوب لبنان.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في بيان أمس الأربعاء، بمقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح الثلاثاء الماضي، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

https://sarabic.ae/20241003/وزير-الخارجية-اللبناني-يكشف-عن-موقف-نصر-الله-من-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-قبل-أيام-من-اغتياله-1093385764.html

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