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https://sarabic.ae/20241003/توقعات-بارتفاع-الطلب-العالمي-على-الغاز-إلى-نسبة-39-بحلول-عام-2050-1093399686.html
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز إلى نسبة 39% بحلول عام 2050
توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز إلى نسبة 39% بحلول عام 2050
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، متوقعًا ارتفاع الطلب على هذه المادة بنسبة 39% بحلول عام 2050،... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T13:43+0000
2024-10-03T13:43+0000
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وقال نوفاك، في مقالة لمجلة "إنيرجي بوليسي": "من خلال التحول إلى الغاز في قطاع الطاقة باعتباره الخيار الأكثر جدوى اقتصاديًا لإزالة الكربون وتطوير كيمياء الغاز، فقد ينمو الطلب على هذا المورد إلى 5.7 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050، بزياده تبلغ 39%، مقارنة بعام 2023".وأضاف نوفاك: "في هذه الظروف، من المهم بالنسبة لروسيا الإعمال بشكل فعال لإمكاناتها من الموارد، والتي تبلغ نحو 68 تريليون متر مكعب (أي ضعف احتياطيات إيران وثلاثة أضعاف احتياطيات قطر تقريبًا)، وذلك من خلال تطوير قاعدة المواد الخام والبنية التحتية، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال".ويشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية، أفادت في وقت سابق، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتزايد بمعدل أقوى في عام 2024، مقارنة بالعامين السابقين، نتيجة التأثر بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية.وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5 % خلال العام الجاري، مع توقع نمو مماثل في عام 2025.
https://sarabic.ae/20240902/الخارجية-الروسية-واردات-الغاز-إلى-الاتحاد-الأوروبي-تواصل-نموها-1092294282.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز إلى نسبة 39% بحلول عام 2050

13:43 GMT 03.10.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، متوقعًا ارتفاع الطلب على هذه المادة بنسبة 39% بحلول عام 2050، مقارنة بـ2023.
وقال نوفاك، في مقالة لمجلة "إنيرجي بوليسي": "من خلال التحول إلى الغاز في قطاع الطاقة باعتباره الخيار الأكثر جدوى اقتصاديًا لإزالة الكربون وتطوير كيمياء الغاز، فقد ينمو الطلب على هذا المورد إلى 5.7 تريليون متر مكعب بحلول عام 2050، بزياده تبلغ 39%، مقارنة بعام 2023".
وأضاف نوفاك: "في هذه الظروف، من المهم بالنسبة لروسيا الإعمال بشكل فعال لإمكاناتها من الموارد، والتي تبلغ نحو 68 تريليون متر مكعب (أي ضعف احتياطيات إيران وثلاثة أضعاف احتياطيات قطر تقريبًا)، وذلك من خلال تطوير قاعدة المواد الخام والبنية التحتية، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
الخارجية الروسية: واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تواصل نموها
2 سبتمبر, 05:58 GMT
ويشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية، أفادت في وقت سابق، أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتزايد بمعدل أقوى في عام 2024، مقارنة بالعامين السابقين، نتيجة التأثر بشدة باضطرابات أزمة الطاقة العالمية.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5 % خلال العام الجاري، مع توقع نمو مماثل في عام 2025.
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