خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو
© Photo / unsplash/David Mohseniصورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا
© Photo / unsplash/David Mohseni
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تمكن فريق دولي ضخم من الباحثين من رسم خريطة تفصيلية رائعة لكل خلية عصبية في دماغ حيوان بالغ له عيون وأرجل.
قد يبدو هذا انتصارًا صغيرًا مقارنة بالدماغ البشري، الذي يحتوي على 80 مليار خلية عصبية و100 تريليون سيالة عصبية، ولكنه قفزة هائلة من حيث بدأ علماء الأعصاب في الستينيات، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
إن الرأس الجميل، الذي يمكن لأي شخص الآن أن يطالعه بحرية، لا يزيد حجمه عن بذرة الخشخاش، ومع ذلك فهو يحتوي على 139255 خلية عصبية و50 مليون سيالة عصبية، وينتمي إلى أنثى ذبابة الفاكهة البالغة "دروسوفيلا ميلانوجاستر".
تقول عالمة الأعصاب مالا مورثي، من جامعة برينستون، التي ساعدت في قيادة الفريق: "هذا إنجاز كبير".
ووفقا لها، فإنه "لا يوجد أي مخطط كامل آخر لشبكة دماغية كاملة لحيوان بالغ بهذا التعقيد".
وتتنبأ عالمة الأحياء أنيتا ديفينيني، من جامعة إيموري، والتي لم تشارك في البحث الحالي، بأن هذه الخريطة الجديدة سوف "تحوّل علم الأعصاب الخاص بدروسوفيلا" إلى مكان آخر.
Neuroscientists from @PrincetonNeuro and global collaborators have mapped all 140,000 brain cells in the adult fruit fly — a scientific first: https://t.co/07UlHCbD0i pic.twitter.com/xHue8F55I5— Princeton University (@Princeton) October 3, 2024
وبدأ العلماء لأول مرة في رسم خريطة توصيلات أدمغة الحيوانات منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وركزت هذه المحاولات الأولية على مخلوق بسيط للغاية، الدودة العمياء عديمة البصر.
Mapping the brain of the fruit fly, smaller than the head of a pin, with 140,000 neurons, 50 million synapses. that took 5 years.— Eric Topol (@EricTopol) October 2, 2024
It wouldn't have been accomplished without citizen scientists and volunteers! @Nature https://t.co/qhvpKtjqJ7 pic.twitter.com/HDYHk2lld6
ذبابة الفاكهة البالغة هي الخطوة الكبيرة التالية، شبكات دماغها، التي تشكل أساس البصر والحركات المعقدة لمشيها، تشبه تلك الموجودة لدى البشر، ويمكن الآن استكشافها بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.
ويوضح عالم الأحياء الجزيئي غريغوري غيفيريس، من جامعة كامبريدج، والذي ساعد في قيادة البحث: "تستطيع الذبابات القيام بجميع أنواع الأشياء المعقدة مثل المشي والطيران والتنقل، كما يغني الذكور للإناث".
تضمن الفريق الذي وضع هذا المخطط باحثين من 122 مؤسسة، مع مساهمات رئيسية من جامعة برينستون وجامعة كامبريدج وجامعة فيرمونت.