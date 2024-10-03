https://sarabic.ae/20241003/خريطة-بتفاصيل-مدهشة-لدماغ-ذبابة-قد-تحصد-جائزة-عالمية-صور-وفيديو----1093395791.html

خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو

خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تمكن فريق دولي ضخم من الباحثين من رسم خريطة تفصيلية رائعة لكل خلية عصبية في دماغ حيوان بالغ له عيون وأرجل. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T12:32+0000

2024-10-03T12:32+0000

2024-10-03T12:32+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082644636_0:64:2559:1503_1920x0_80_0_0_8c1e310e27348a067537189788e706ae.jpg

قد يبدو هذا انتصارًا صغيرًا مقارنة بالدماغ البشري، الذي يحتوي على 80 مليار خلية عصبية و100 تريليون سيالة عصبية، ولكنه قفزة هائلة من حيث بدأ علماء الأعصاب في الستينيات، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.إن الرأس الجميل، الذي يمكن لأي شخص الآن أن يطالعه بحرية، لا يزيد حجمه عن بذرة الخشخاش، ومع ذلك فهو يحتوي على 139255 خلية عصبية و50 مليون سيالة عصبية، وينتمي إلى أنثى ذبابة الفاكهة البالغة "دروسوفيلا ميلانوجاستر".تقول عالمة الأعصاب مالا مورثي، من جامعة برينستون، التي ساعدت في قيادة الفريق: "هذا إنجاز كبير".ووفقا لها، فإنه "لا يوجد أي مخطط كامل آخر لشبكة دماغية كاملة لحيوان بالغ بهذا التعقيد".وتتنبأ عالمة الأحياء أنيتا ديفينيني، من جامعة إيموري، والتي لم تشارك في البحث الحالي، بأن هذه الخريطة الجديدة سوف "تحوّل علم الأعصاب الخاص بدروسوفيلا" إلى مكان آخر.وبدأ العلماء لأول مرة في رسم خريطة توصيلات أدمغة الحيوانات منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وركزت هذه المحاولات الأولية على مخلوق بسيط للغاية، الدودة العمياء عديمة البصر.ذبابة الفاكهة البالغة هي الخطوة الكبيرة التالية، شبكات دماغها، التي تشكل أساس البصر والحركات المعقدة لمشيها، تشبه تلك الموجودة لدى البشر، ويمكن الآن استكشافها بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.ويوضح عالم الأحياء الجزيئي غريغوري غيفيريس، من جامعة كامبريدج، والذي ساعد في قيادة البحث: "تستطيع الذبابات القيام بجميع أنواع الأشياء المعقدة مثل المشي والطيران والتنقل، كما يغني الذكور للإناث".تضمن الفريق الذي وضع هذا المخطط باحثين من 122 مؤسسة، مع مساهمات رئيسية من جامعة برينستون وجامعة كامبريدج وجامعة فيرمونت.سرب من الحيتان القاتلة يدخل نهرا في روسيا... ومحاولات حثيثة لإنقاذه... فيديو"بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديو

https://sarabic.ae/20241003/اكتشاف-علمي-رصد-آثار-كورونا-على-القمر-1093391936.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم