خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو

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سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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29 د
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https://sarabic.ae/20241003/خريطة-بتفاصيل-مدهشة-لدماغ-ذبابة-قد-تحصد-جائزة-عالمية-صور-وفيديو----1093395791.html
خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو
خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تمكن فريق دولي ضخم من الباحثين من رسم خريطة تفصيلية رائعة لكل خلية عصبية في دماغ حيوان بالغ له عيون وأرجل. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T12:32+0000
2024-10-03T12:32+0000
مجتمع
علوم
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قد يبدو هذا انتصارًا صغيرًا مقارنة بالدماغ البشري، الذي يحتوي على 80 مليار خلية عصبية و100 تريليون سيالة عصبية، ولكنه قفزة هائلة من حيث بدأ علماء الأعصاب في الستينيات، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.إن الرأس الجميل، الذي يمكن لأي شخص الآن أن يطالعه بحرية، لا يزيد حجمه عن بذرة الخشخاش، ومع ذلك فهو يحتوي على 139255 خلية عصبية و50 مليون سيالة عصبية، وينتمي إلى أنثى ذبابة الفاكهة البالغة "دروسوفيلا ميلانوجاستر".تقول عالمة الأعصاب مالا مورثي، من جامعة برينستون، التي ساعدت في قيادة الفريق: "هذا إنجاز كبير".ووفقا لها، فإنه "لا يوجد أي مخطط كامل آخر لشبكة دماغية كاملة لحيوان بالغ بهذا التعقيد".وتتنبأ عالمة الأحياء أنيتا ديفينيني، من جامعة إيموري، والتي لم تشارك في البحث الحالي، بأن هذه الخريطة الجديدة سوف "تحوّل علم الأعصاب الخاص بدروسوفيلا" إلى مكان آخر.وبدأ العلماء لأول مرة في رسم خريطة توصيلات أدمغة الحيوانات منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وركزت هذه المحاولات الأولية على مخلوق بسيط للغاية، الدودة العمياء عديمة البصر.ذبابة الفاكهة البالغة هي الخطوة الكبيرة التالية، شبكات دماغها، التي تشكل أساس البصر والحركات المعقدة لمشيها، تشبه تلك الموجودة لدى البشر، ويمكن الآن استكشافها بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.ويوضح عالم الأحياء الجزيئي غريغوري غيفيريس، من جامعة كامبريدج، والذي ساعد في قيادة البحث: "تستطيع الذبابات القيام بجميع أنواع الأشياء المعقدة مثل المشي والطيران والتنقل، كما يغني الذكور للإناث".تضمن الفريق الذي وضع هذا المخطط باحثين من 122 مؤسسة، مع مساهمات رئيسية من جامعة برينستون وجامعة كامبريدج وجامعة فيرمونت.سرب من الحيتان القاتلة يدخل نهرا في روسيا... ومحاولات حثيثة لإنقاذه... فيديو"بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديو
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علوم
علوم

خريطة بتفاصيل مدهشة لدماغ ذبابة قد تحصد جائزة عالمية... صور وفيديو

12:32 GMT 03.10.2024
© Photo / unsplash/David Mohseniصورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا
صورة ملتقطة لوجه ذبابة من مسافة قريبة جدا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Photo / unsplash/David Mohseni
تابعنا عبر
تمكن فريق دولي ضخم من الباحثين من رسم خريطة تفصيلية رائعة لكل خلية عصبية في دماغ حيوان بالغ له عيون وأرجل.
قد يبدو هذا انتصارًا صغيرًا مقارنة بالدماغ البشري، الذي يحتوي على 80 مليار خلية عصبية و100 تريليون سيالة عصبية، ولكنه قفزة هائلة من حيث بدأ علماء الأعصاب في الستينيات، وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
إن الرأس الجميل، الذي يمكن لأي شخص الآن أن يطالعه بحرية، لا يزيد حجمه عن بذرة الخشخاش، ومع ذلك فهو يحتوي على 139255 خلية عصبية و50 مليون سيالة عصبية، وينتمي إلى أنثى ذبابة الفاكهة البالغة "دروسوفيلا ميلانوجاستر".
تقول عالمة الأعصاب مالا مورثي، من جامعة برينستون، التي ساعدت في قيادة الفريق: "هذا إنجاز كبير".
ووفقا لها، فإنه "لا يوجد أي مخطط كامل آخر لشبكة دماغية كاملة لحيوان بالغ بهذا التعقيد".
وتتنبأ عالمة الأحياء أنيتا ديفينيني، من جامعة إيموري، والتي لم تشارك في البحث الحالي، بأن هذه الخريطة الجديدة سوف "تحوّل علم الأعصاب الخاص بدروسوفيلا" إلى مكان آخر.
وبدأ العلماء لأول مرة في رسم خريطة توصيلات أدمغة الحيوانات منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، وركزت هذه المحاولات الأولية على مخلوق بسيط للغاية، الدودة العمياء عديمة البصر.
ذبابة الفاكهة البالغة هي الخطوة الكبيرة التالية، شبكات دماغها، التي تشكل أساس البصر والحركات المعقدة لمشيها، تشبه تلك الموجودة لدى البشر، ويمكن الآن استكشافها بمزيد من التفصيل أكثر من أي وقت مضى.
بز ألدرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
مجتمع
اكتشاف علمي.. رصد آثار كورونا على القمر
11:02 GMT
ويوضح عالم الأحياء الجزيئي غريغوري غيفيريس، من جامعة كامبريدج، والذي ساعد في قيادة البحث: "تستطيع الذبابات القيام بجميع أنواع الأشياء المعقدة مثل المشي والطيران والتنقل، كما يغني الذكور للإناث".
تضمن الفريق الذي وضع هذا المخطط باحثين من 122 مؤسسة، مع مساهمات رئيسية من جامعة برينستون وجامعة كامبريدج وجامعة فيرمونت.
سرب من الحيتان القاتلة يدخل نهرا في روسيا... ومحاولات حثيثة لإنقاذه... فيديو
"بحثا عن طبيب أسنان"... سمكة قرش ضخمة تقترب من الساحل وتحصل على مساعدة... فيديو
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