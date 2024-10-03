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https://sarabic.ae/20241003/عباس-يدعو-المجتمع-الدولي-إلى-التدخل-لـوقف-العدوان-الإسرائيلي-الهمجي-على-فلسطين-ولبنان-1093388299.html
عباس يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لـ"وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي" على فلسطين ولبنان
عباس يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لـ"وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي" على فلسطين ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أن المنطقة تواجه مخاطر كبيرة جراء استمرار إسرائيل في نهج العدوان والعنف. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T08:22+0000
2024-10-03T08:22+0000
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وقال عباس، في كلمة له خلال قمة حوار التعاون الآسيوي بالدوحة، إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل دمر نحو 90% من مرافق قطاع غزة وبناه التحتية"، مشددا على ضرورة أن "يتدخل المجتمع الدولي فورا لوقف العدوان الهمجي على فلسطين ولبنان"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.وأضاف عباس أن "شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق يتعرضان إلى حرب إبادة راح ضحيتها الآلاف"، مؤكدا أن "دولة فلسطين تسعى للخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل أكثر من 41 ألف إضافة إلى ما لايقل عن 95 ألفا مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241002/مصر-تحذر-من-منعطف-خطير-في-المنطقة-وتؤكد-حتمية-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-وغزة-1093353444.html
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-8-عسكريين-بينهم-ضباط-وإصابة-7-آخرين-خلال-المعارك-جنوبي-لبنان-1093366160.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, محمود عباس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عباس يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لـ"وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي" على فلسطين ولبنان

08:22 GMT 03.10.2024
© Sputnik . Mikhail Mitsel / الانتقال إلى بنك الصورمحمود عباس
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Mikhail Mitsel
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، أن المنطقة تواجه مخاطر كبيرة جراء استمرار إسرائيل في نهج العدوان والعنف.
وقال عباس، في كلمة له خلال قمة حوار التعاون الآسيوي بالدوحة، إن "العدوان الإسرائيلي المتواصل دمر نحو 90% من مرافق قطاع غزة وبناه التحتية"، مشددا على ضرورة أن "يتدخل المجتمع الدولي فورا لوقف العدوان الهمجي على فلسطين ولبنان"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.
وأضاف عباس أن "شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق يتعرضان إلى حرب إبادة راح ضحيتها الآلاف"، مؤكدا أن "دولة فلسطين تسعى للخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل".
طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تحلق فوق بيروت بينما يتصاعد الدخان من الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
مصر تحذر من "منعطف خطير" في المنطقة وتؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
أمس, 09:45 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل أكثر من 41 ألف إضافة إلى ما لايقل عن 95 ألفا مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية "محدودة"، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو على مناطق واسعة في لبنان لأيام قال إنها نفذت على أهداف تابعة لـ"حزب الله".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 عسكريين بينهم ضباط وإصابة 7 آخرين خلال المعارك جنوبي لبنان
أمس, 15:05 GMT
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:18 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
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