https://sarabic.ae/20241003/نصر-الله-على-قيد-الحياة-ما-حقيقة-التصريح-الإسرائيلي-المتداول؟-1093416133.html
"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟
"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟
سبوتنيك عربي
انتشرت خلال الساعات الماضية، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل تعليقا مزعوما لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يشكك من خلاله بوفاة زعيم "حزب الله"... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T20:52+0000
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ويقول عالانت في التصريح المتداول، المزعوم أنه له: "هناك شكوك كبيرة بشأن نصرالله؛ لأنه بعد عملية الاغتيال لم يظهر أي شيء لنصر الله، حتى جثمانه أو مراسيم دفنه وهذا دليل أنه على قيد الحياة ومختبئ".وبالبحث تبين أن لا يوجد أي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكك في مقتل نصرالله، بل أكد غالانت، في وقت سابق، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، قائلا إن "القضاء على نصر الله، خطوة مهمة لكنها ليست النهاية لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم".وقُتل نصر الله، بغارة إسرائيلية على مقر لـ"حزب الله"، في "حارة حريك" بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الماضية.وفي وقت لاحق، أعلن "حزب الله" مقتل زعيمه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.ولم تجري حتى الآن مراسم تشييع لنصر الله، وكذلك لم يعلن الحزب عن الأمين العام الجديد الذي سيخلفه.
https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-فرنسية-تكشف-عن-جاسوس-سرب-لإسرائيل-مكان-تواجد-نصرالله-قبيل-اغتياله-1093232234.html
https://sarabic.ae/20240930/قناة-إسرائيلية-تكشف-سبب-تراجع-إسرائيل-عن-اغتيال-السنوار-1093269278.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟
انتشرت خلال الساعات الماضية، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل تعليقا مزعوما لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يشكك من خلاله بوفاة زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وأنه "لازال على قيد الحياة".
ويقول عالانت في التصريح المتداول، المزعوم أنه له: "هناك شكوك كبيرة بشأن نصرالله
؛ لأنه بعد عملية الاغتيال لم يظهر أي شيء لنصر الله، حتى جثمانه أو مراسيم دفنه وهذا دليل أنه على قيد الحياة ومختبئ".
وبالبحث تبين أن لا يوجد أي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكك في مقتل نصرالله
، بل أكد غالانت، في وقت سابق، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، قائلا إن "القضاء على نصر الله، خطوة مهمة لكنها ليست النهاية لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم".
وقُتل نصر الله، بغارة إسرائيلية على مقر لـ"حزب الله"، في "حارة حريك" بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الماضية.
وفي وقت لاحق، أعلن "حزب الله" مقتل زعيمه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.
ولم تجري حتى الآن مراسم تشييع لنصر الله، وكذلك لم يعلن الحزب عن الأمين العام الجديد الذي سيخلفه.