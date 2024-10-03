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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
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"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟
"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟
سبوتنيك عربي
انتشرت خلال الساعات الماضية، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل تعليقا مزعوما لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يشكك من خلاله بوفاة زعيم "حزب الله"... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T20:52+0000
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ويقول عالانت في التصريح المتداول، المزعوم أنه له: "هناك شكوك كبيرة بشأن نصرالله؛ لأنه بعد عملية الاغتيال لم يظهر أي شيء لنصر الله، حتى جثمانه أو مراسيم دفنه وهذا دليل أنه على قيد الحياة ومختبئ".وبالبحث تبين أن لا يوجد أي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكك في مقتل نصرالله، بل أكد غالانت، في وقت سابق، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، قائلا إن "القضاء على نصر الله، خطوة مهمة لكنها ليست النهاية لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم".وقُتل نصر الله، بغارة إسرائيلية على مقر لـ"حزب الله"، في "حارة حريك" بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الماضية.وفي وقت لاحق، أعلن "حزب الله" مقتل زعيمه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.ولم تجري حتى الآن مراسم تشييع لنصر الله، وكذلك لم يعلن الحزب عن الأمين العام الجديد الذي سيخلفه.
https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-فرنسية-تكشف-عن-جاسوس-سرب-لإسرائيل-مكان-تواجد-نصرالله-قبيل-اغتياله-1093232234.html
https://sarabic.ae/20240930/قناة-إسرائيلية-تكشف-سبب-تراجع-إسرائيل-عن-اغتيال-السنوار-1093269278.html
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"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟

20:52 GMT 03.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
انتشرت خلال الساعات الماضية، منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل تعليقا مزعوما لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يشكك من خلاله بوفاة زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وأنه "لازال على قيد الحياة".
ويقول عالانت في التصريح المتداول، المزعوم أنه له: "هناك شكوك كبيرة بشأن نصرالله؛ لأنه بعد عملية الاغتيال لم يظهر أي شيء لنصر الله، حتى جثمانه أو مراسيم دفنه وهذا دليل أنه على قيد الحياة ومختبئ".
مشاهد من فيديو قصير متداول للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة فرنسية: تكشف عن جاسوس سرب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله قبيل اغتياله
29 سبتمبر, 06:49 GMT
وبالبحث تبين أن لا يوجد أي تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تشكك في مقتل نصرالله، بل أكد غالانت، في وقت سابق، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله"، قائلا إن "القضاء على نصر الله، خطوة مهمة لكنها ليست النهاية لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم. سنقوم بتفعيل كل قدراتنا، بما في ذلك أنتم".
وقُتل نصر الله، بغارة إسرائيلية على مقر لـ"حزب الله"، في "حارة حريك" بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الماضية.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
قناة إسرائيلية تكشف سبب تراجع إسرائيل عن اغتيال السنوار
30 سبتمبر, 10:33 GMT
وفي وقت لاحق، أعلن "حزب الله" مقتل زعيمه في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.
ولم تجري حتى الآن مراسم تشييع لنصر الله، وكذلك لم يعلن الحزب عن الأمين العام الجديد الذي سيخلفه.
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Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMT
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