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الخارجية الروسية: يجب إخراج المنشآت النووية من الصراع في الشرق الأوسط
الخارجية الروسية: يجب إخراج المنشآت النووية من الصراع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الإشارات التصعيدية الإسرائيلية فيما يتعلق بضربة انتقامية محتملة على إيران، والتي يمكن... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نرى ما يدعو للقلق الشديد. ومن الواضح من حيث المبدأ أن أي تصعيد للصراع الحالي محفوف بعواقب وخيمة. وأريد أن أقول أيضًا أن المنشآت النووية في حد ذاتها يجب أن تكون دائمًا خارج أي إطار لأي نزاع. لقد تحدثنا عن هذا الأمر فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومحطة توليد الكهرباء في كورسك لفترة طويلة".وشدد ريابكوف على أن "العواقب الكارثية لأي هجوم على أي منشأة نووية مضمونة عمليًا، من حيث البيئة والصحة العامة، وهذا واضح للجميع".وأوضح ريابكوف أن "الوضع في العالم يتغير، والتهديدات التي تتعرض لها إيران تتزايد. وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن العديد من الناس لا يحبذون المسار المستقل الذي تسلكه البلاد في الشؤون الدولية، ولكن لا ينبغي لأحد أن يشكك في الوضع الخالي من الأسلحة النووية لهذه الدولة بالمعنى المقصود في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن إسرائيل حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم على أراضيها مهما كان حجمه، وفي حال وقوع هجوم على أراضيها فإنها ستشن هجمات مباشرة على البنية التحتية النووية أو النفطية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.إيران: الضربات الصاروخية رد ضروري على أعمال إسرائيل الإرهابية
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روسيا, العالم, إيران, الشرق الاوسط, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم, إيران, الشرق الاوسط, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الروسية: يجب إخراج المنشآت النووية من الصراع في الشرق الأوسط
12:32 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 12:33 GMT 03.10.2024)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الإشارات التصعيدية الإسرائيلية فيما يتعلق بضربة انتقامية محتملة على إيران، والتي يمكن أن تشمل المنشآت النووية الإيرانية؛ ومن غير المقبول حتى التفكير في مثل هذه السيناريوهات.
وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نرى ما يدعو للقلق الشديد. ومن الواضح من حيث المبدأ أن أي تصعيد للصراع الحالي محفوف بعواقب وخيمة. وأريد أن أقول أيضًا أن المنشآت النووية في حد ذاتها يجب أن تكون دائمًا خارج أي إطار لأي نزاع. لقد تحدثنا عن هذا الأمر فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومحطة توليد الكهرباء في كورسك لفترة طويلة".
وأضاف: "مع إشارات التصعيد المقلقة للغاية الصادرة من إسرائيل، يحتاج المجتمع الدولي بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادتها، إلى رفع صوته للتأكيد على عدم قبول مجرد التفكير في مثل هذه السيناريوهات".
وشدد ريابكوف على أن "العواقب الكارثية لأي هجوم على أي منشأة نووية مضمونة عمليًا، من حيث البيئة والصحة العامة، وهذا واضح للجميع".
وتابع: "لا أزال أركز على الموقف الذي عمل عليه الجانب الإيراني منذ فترة طويلة، وأنا أفهم أنه لا يزال قائما - وهو تطوير البرنامج النووي لأغراض سلمية بحتة. وقد صدرت وثائق ذات صلة بهذا الموضوع، بما في ذلك فتوى صادرة عن المرشد الأعلى في وقت من الأوقات، وقد سجلنا ذلك أيضًا كدليل على أن السياسة المؤيدة للتطوير السلمي للطاقة النووية راسخة".
وأوضح ريابكوف أن "الوضع في العالم يتغير، والتهديدات التي تتعرض لها إيران تتزايد. وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن العديد من الناس لا يحبذون المسار المستقل الذي تسلكه البلاد في الشؤون الدولية، ولكن لا ينبغي لأحد أن يشكك في الوضع الخالي من الأسلحة النووية لهذه الدولة بالمعنى المقصود في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن إسرائيل حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم على أراضيها مهما كان حجمه، وفي حال وقوع هجوم على أراضيها فإنها ستشن هجمات مباشرة على البنية التحتية النووية أو النفطية.
وبحسب صحيفة " فايننشال تايمز" فإن "إسرائيل تدرس عدة خيارات للرد على إيران، بما في ذلك الهجمات على منصات إطلاق الصواريخ أو البنية التحتية النفطية. وقد دعا بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى شن ضربات على المواقع النووية".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة"، ونفذ سلاح الجو ضربات مكثفة لأيام قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.