https://sarabic.ae/20241003/-الخارجية-الروسية-يجب-إخراج-المنشآت-النووية-من-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1093396016.html

الخارجية الروسية: يجب إخراج المنشآت النووية من الصراع في الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: يجب إخراج المنشآت النووية من الصراع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الإشارات التصعيدية الإسرائيلية فيما يتعلق بضربة انتقامية محتملة على إيران، والتي يمكن... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T12:32+0000

2024-10-03T12:32+0000

2024-10-03T12:33+0000

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وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نرى ما يدعو للقلق الشديد. ومن الواضح من حيث المبدأ أن أي تصعيد للصراع الحالي محفوف بعواقب وخيمة. وأريد أن أقول أيضًا أن المنشآت النووية في حد ذاتها يجب أن تكون دائمًا خارج أي إطار لأي نزاع. لقد تحدثنا عن هذا الأمر فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومحطة توليد الكهرباء في كورسك لفترة طويلة".وشدد ريابكوف على أن "العواقب الكارثية لأي هجوم على أي منشأة نووية مضمونة عمليًا، من حيث البيئة والصحة العامة، وهذا واضح للجميع".وأوضح ريابكوف أن "الوضع في العالم يتغير، والتهديدات التي تتعرض لها إيران تتزايد. وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن العديد من الناس لا يحبذون المسار المستقل الذي تسلكه البلاد في الشؤون الدولية، ولكن لا ينبغي لأحد أن يشكك في الوضع الخالي من الأسلحة النووية لهذه الدولة بالمعنى المقصود في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن إسرائيل حذرت إيران من أنها سترد على أي هجوم على أراضيها مهما كان حجمه، وفي حال وقوع هجوم على أراضيها فإنها ستشن هجمات مباشرة على البنية التحتية النووية أو النفطية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.إيران: الضربات الصاروخية رد ضروري على أعمال إسرائيل الإرهابية

https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يعارض-فكرة-الهجوم-الإسرائيلي-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1093384812.html

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