الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق

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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
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183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-في-بيت-شان-قادمة-من-جهة-الشرق-1093419175.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T05:39+0000
2024-10-04T05:39+0000
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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط.وأوضح البيان العسكري أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241003/سلسلة-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت--1093416832.html
https://sarabic.ae/20241003/نصر-الله-على-قيد-الحياة-ما-حقيقة-التصريح-الإسرائيلي-المتداول؟-1093416133.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق

05:39 GMT 04.10.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط.
وأوضح البيان العسكري أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
أمس, 21:36 GMT
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
"نصر الله على قيد الحياة"... ما حقيقة التصريح الإسرائيلي المتداول؟
أمس, 20:52 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
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