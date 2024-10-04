https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-في-بيت-شان-قادمة-من-جهة-الشرق-1093419175.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة في "بيت شان" قادمة من جهة الشرق

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراضه لطائرة مسيرة في منطقة بيت شان (بيسان) بغور الأردن دخلت حدود بلاده قادمة من جهة الشرق. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T05:39+0000

2024-10-04T05:39+0000

2024-10-04T05:39+0000

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل التحذير في منطقة بيت شان بعد تسلل طائرة معادية قادمة من منطقة الشرق، دون تحديد جهتها بالضبط.وأوضح البيان العسكري أن سلاح الجو نجح في اعتراض طائرة معادية دخلت البلاد من الشرق في منطقة وادي بيت شان.وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.

https://sarabic.ae/20241003/سلسلة-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت--1093416832.html

https://sarabic.ae/20241003/نصر-الله-على-قيد-الحياة-ما-حقيقة-التصريح-الإسرائيلي-المتداول؟-1093416133.html

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