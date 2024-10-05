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ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
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مصر تحتفل بـ"نصر الـ6 من أكتوبر".. تعرف إلى قدراتها العسكرية في 2024
مصر تحتفل بـ"نصر الـ6 من أكتوبر".. تعرف إلى قدراتها العسكرية في 2024
سبوتنيك عربي
تحل غدا الأحد، الذكرى الـ51 لحرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي خاضها الجيش المصري ضد الجيش الإسرائيلي. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T15:43+0000
2024-10-05T15:43+0000
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وبعد أكثر من نصف قرن من "انتصار أكتوبر" أصبح الجيش المصري أكبر حجما وأفضل تسليحا واحتل مكانة رائدة بين أقوى جيوش العالم والمنطقة.وتشير التصنيفات الحالية لجيوش العالم، أن الجيش المصري يحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي، متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يأتي في المرحلة رقم 17 عالميا ورقم 4 في الشرق الأوسط.القدرات البشريةيقدر عدد سكان مصر بنحو 108 ملايين نسمة بينهم أكثر من 37 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ونحو 1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنويا، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي بينهم 440 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية و300 ألفا قوات شبه عسكرية.ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية تقدر بــ4.3 مليار دولار.وتصنف القوة الجوية المصرية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة الـ8 عالميا وتضم ألفا و69 طائرة حربية.وتضم القوات البرية:وتمتلك مصر 245 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة الـ12 عالميا ويشمل:ويمتلك الجيش المصري قوة دعم لوجستي ضخمة تضم 421 سفينة تجارية و11 ميناء و83 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية إضافة إلى امتلاكه ممرات مائية استراتيجية.
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https://sarabic.ae/20240903/بزيادة-87--كيف-تغير-الإنفاق-العسكري-الإسرائيلي-قبل-وبعد-حرب-غزة-1092338563.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

مصر تحتفل بـ"نصر الـ6 من أكتوبر".. تعرف إلى قدراتها العسكرية في 2024

15:43 GMT 05.10.2024
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تحل غدا الأحد، الذكرى الـ51 لحرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي خاضها الجيش المصري ضد الجيش الإسرائيلي.
وبعد أكثر من نصف قرن من "انتصار أكتوبر" أصبح الجيش المصري أكبر حجما وأفضل تسليحا واحتل مكانة رائدة بين أقوى جيوش العالم والمنطقة.
وتشير التصنيفات الحالية لجيوش العالم، أن الجيش المصري يحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي، متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يأتي في المرحلة رقم 17 عالميا ورقم 4 في الشرق الأوسط.
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القدرات البشرية

يقدر عدد سكان مصر بنحو 108 ملايين نسمة بينهم أكثر من 37 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ونحو 1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنويا، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي بينهم 440 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية و300 ألفا قوات شبه عسكرية.
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ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية تقدر بــ4.3 مليار دولار.
وتصنف القوة الجوية المصرية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة الـ8 عالميا وتضم ألفا و69 طائرة حربية.

وتضم القوات البرية:

خامس أضخم قوة دبابات في العالم بـ4 آلاف و664 دبابة.
أكثر من 77 ألف مركبة عسكرية.
ألف و489 مدفعا ذاتي الحركة.
ألفان و189 مدفعا مقطورا.
ألف و24 راجمة صواريخ.

وتمتلك مصر 245 وحدة بحرية تجعل أسطولها الحربي في المرتبة الـ12 عالميا ويشمل:

حاملتا مروحيات.
13 فرقاطة.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
42 سفينة دورية.
23 كاسحة ألغام بحرية.
ويمتلك الجيش المصري قوة دعم لوجستي ضخمة تضم 421 سفينة تجارية و11 ميناء و83 مطارا وشبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية إضافة إلى امتلاكه ممرات مائية استراتيجية.
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