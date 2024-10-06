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https://sarabic.ae/20241006/طلب-عدم-تحية-الجماهير-سواريز-يهاجم-مدرب-الأوروغواي-ويحمله-مسؤولية-تراجع-المستوى-1093475616.html
"طلب عدم تحية الجماهير"... سواريز يهاجم مدرب الأوروغواي ويحمله مسؤولية تراجع المستوى
"طلب عدم تحية الجماهير"... سواريز يهاجم مدرب الأوروغواي ويحمله مسؤولية تراجع المستوى
سبوتنيك عربي
حمّل نجم الأوروغواي المعتزل لويس سواريز مدرب منتخب بلاده، مارسيلو بييلسا، مسؤولية تراجع مستوى المنتخب، حيث تحدث عن الأجواء السلبية التي خيمت على بعثة "لا... 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T07:25+0000
2024-10-06T07:25+0000
مجتمع
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وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سواريز شنّ حملة ضد المدرب مارسيلو بييلسا، حيث طلب من جماهير الأوروغواي عدم إلقاء اللوم على اللاعبين المسؤولية بحال تراجع نتائج منتخب بلادهم.وأرجع سواريز النتائج السلبية لتعيين المدرب بييلسا الذي تولى مسؤوليته في مايو/ أيار 2023، حيث ظهرت الآثار السلبية لتلك الخطوة بسرعة في المنتخب.وأضاف سواريز في تصريحات تلفزيونية، أنه "في مقر سيليستي لم يُسمح للموظفين بإلقاء التحية وتناول الطعام معنا.. ينكسر قلبي بأن تصبح الحياة بهذا الشكل في المقر"، كما ندد سواريز بافتقار التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في كوبا أمريكا الأخيرة.وحول الأجواء السلبية وراء الكواليس، قال سواريز: "كان بييلسا يعقد مؤتمرا صحافيا ويقول أشياء جميلة عن الناس، لكنه في نيويورك طلب منا في أحد الأيام عدم إلقاء التحية على الجماهير، فوقفت وقلت له أننا سنلقي التحية".وطالب سواريس من الجماهير عدم توجيه أصابع الاتهام للاعبين إذا حدث خطأ ما، حيث أن "بييلسا تسبب في تفريق المجموعة بأكملها، حتى في طريقة تدريبهم"، على حد تعبيره.يذكر أن منتخب الأوروغواي كان قد حل في المركز الثالث في "كوبا أمريكا" بعد تغلبه على كندا بركلات الترجيح، بقيادة بييلسا (69 عاما) الذي أشرف في العقدين الأخيرين على منتخبي الأرجنتين وتشيلي، أتلتيك بلباو الإسباني، مرسيليا وليل الفرنسيين، لاتسيو الإيطالي وليدز يونايتد الإنكليزي.وكان سواريس قد اعتزل اللعب دوليا في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد مشوار رائع سجل خلاله 69 هدفا في 143 مباراة على مدى 17 عاما.ويحترف سواريس (37 عاما) مع إنتر ميامي الأمريكي، بعد مسيرة زاخرة أبرزها في صفوف أياكس الهولندي، ليفربول الإنكليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.
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أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, الأوروغواي, رياضة
أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, الأوروغواي, رياضة

"طلب عدم تحية الجماهير"... سواريز يهاجم مدرب الأوروغواي ويحمله مسؤولية تراجع المستوى

07:25 GMT 06.10.2024
© AP Photo / Andre Pennerلويس سواريز يلعب في فريق "برشلونة"
لويس سواريز يلعب في فريق برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبر
حمّل نجم الأوروغواي المعتزل لويس سواريز مدرب منتخب بلاده، مارسيلو بييلسا، مسؤولية تراجع مستوى المنتخب، حيث تحدث عن الأجواء السلبية التي خيمت على بعثة "لا سيليستي" في "كوبا أمريكا" الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سواريز شنّ حملة ضد المدرب مارسيلو بييلسا، حيث طلب من جماهير الأوروغواي عدم إلقاء اللوم على اللاعبين المسؤولية بحال تراجع نتائج منتخب بلادهم.
وأرجع سواريز النتائج السلبية لتعيين المدرب بييلسا الذي تولى مسؤوليته في مايو/ أيار 2023، حيث ظهرت الآثار السلبية لتلك الخطوة بسرعة في المنتخب.
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وأضاف سواريز في تصريحات تلفزيونية، أنه "في مقر سيليستي لم يُسمح للموظفين بإلقاء التحية وتناول الطعام معنا.. ينكسر قلبي بأن تصبح الحياة بهذا الشكل في المقر"، كما ندد سواريز بافتقار التواصل بين الجهاز الفني واللاعبين في كوبا أمريكا الأخيرة.
وحول الأجواء السلبية وراء الكواليس، قال سواريز: "كان بييلسا يعقد مؤتمرا صحافيا ويقول أشياء جميلة عن الناس، لكنه في نيويورك طلب منا في أحد الأيام عدم إلقاء التحية على الجماهير، فوقفت وقلت له أننا سنلقي التحية".
وطالب سواريس من الجماهير عدم توجيه أصابع الاتهام للاعبين إذا حدث خطأ ما، حيث أن "بييلسا تسبب في تفريق المجموعة بأكملها، حتى في طريقة تدريبهم"، على حد تعبيره.
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يذكر أن منتخب الأوروغواي كان قد حل في المركز الثالث في "كوبا أمريكا" بعد تغلبه على كندا بركلات الترجيح، بقيادة بييلسا (69 عاما) الذي أشرف في العقدين الأخيرين على منتخبي الأرجنتين وتشيلي، أتلتيك بلباو الإسباني، مرسيليا وليل الفرنسيين، لاتسيو الإيطالي وليدز يونايتد الإنكليزي.
وكان سواريس قد اعتزل اللعب دوليا في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد مشوار رائع سجل خلاله 69 هدفا في 143 مباراة على مدى 17 عاما.
ويحترف سواريس (37 عاما) مع إنتر ميامي الأمريكي، بعد مسيرة زاخرة أبرزها في صفوف أياكس الهولندي، ليفربول الإنكليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.
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