https://sarabic.ae/20241006/ماسك-يقفز-فرحا-دعما-لترامب-فيديو--1093479130.html
ماسك "يقفز فرحا" دعما لترامب... فيديو
ماسك "يقفز فرحا" دعما لترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهو يقفز فرحًا، خلال مشاركته في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T09:37+0000
2024-10-06T09:37+0000
2024-10-06T09:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، وهو يقفز فرحا خلال مشاركته في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في بنسلفانيا، تعبيرًا عن دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية.وكان ماسك قد وصف الانتخابات الأمريكية بأنها "معركة يجب ألا نخسرها"، وأصرّ على أن "الرئيس ترامب يجب أن يفوز، من أجل الحفاظ على الدستور والديمقراطية".قائد ريال مدريد يغادر الملعب باكيا... فيديو للإصابة القوية التي صدمت الجميعمغن أمريكي شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار في اللحظة الأخيرة... فيديو
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نادي الفيديو, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب
نادي الفيديو, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب
ماسك "يقفز فرحا" دعما لترامب... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهو يقفز فرحًا، خلال مشاركته في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إيلون ماسك، وهو يقفز فرحا خلال مشاركته في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، في بنسلفانيا، تعبيرًا عن دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية.
وكان ماسك قد وصف الانتخابات الأمريكية
بأنها "معركة يجب ألا نخسرها"، وأصرّ على أن "الرئيس ترامب يجب أن يفوز، من أجل الحفاظ على الدستور والديمقراطية".