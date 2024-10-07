بعد مرور عام على الحرب... "سبوتنيك" ترصد ظروف المواطنين الروس في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241007/بعد-مرور-عام-على-الحرب-سبوتنيك-ترصد-ظروف-المواطنين-الروس-في-قطاع-غزة--1093490905.html
بعد مرور عام على الحرب... "سبوتنيك" ترصد ظروف المواطنين الروس في قطاع غزة
بعد مرور عام على الحرب... "سبوتنيك" ترصد ظروف المواطنين الروس في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أجلت السلطات الروسية أكثر من ألف من مواطنيها وأقاربهم المباشرين من قطاع غزة بعد مرور عام على بدء الحرب، لكن حتى الآن العديد من الروس ما زالوا في القطاع... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T05:05+0000
2024-10-07T05:05+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093490750_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_db4d19133a308f9d7f73a52e7c583378.jpg
لقد كانت عمليات الإجلاء صعبة من قبل، وكان من الضروري تنسيق القوائم مع الإسرائيليين والمصريين. لقد أصبح هذا الأمر مستحيلاً عملياً الآن بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا ـ الحدود بين قطاع غزة ومصر مع نقطة التفتيش الوحيدة، رفح.ووثقت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الحالات التي عاشها المواطنون الروس في قطاع غزة، والتي تبين المعاناة التي عاشوها هناك، وأثناء عملية الإجلاء.الناجون بين الأنقاضيقول أحد المواطنين الروس كامل مطر: "اتصل بنا دبلوماسيون روس بشأن عملية الإجلاء"، وكانت أسماؤنا مدرجة في القائمة، ولكن في ليلة المغادرة دخلت القوات الإسرائيلية منطقتنا. حاصرت الدبابات منزلنا من كل جانب، والخروج كان بمثابة الانتحار".ويصف رب أحد الأسر الروسي الجنسية، معاناة الشعب الفلسطيني خلال الحرب، حيث قال: إنهم يطبخون الطعام على النار، ويحملون مياه الشرب لعدة كيلومترات، ويشترون المواد الغذائية الأساسية بأسعار باهظة.منفصل عن العائلةبينما كان إبراهيم موسى يسير جنوباً باتجاه الحدود المصرية، اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء مروره عبر نقطة تفتيش أقاموها داخل قطاع غزة. واحتُجز موسى لمدة شهرين، ثم أطلق سراحه دون إعادة جواز سفره الروسي المصادر. حيث يعرض صورة لمستند على شاشة هاتف ذكي متصدعة.وأضاف موسى: "مشينا تحت قصف مكثف، وكان الطريق مرعباً بكل بساطة. عبرت عائلتي الحاجز، لكن الجيش الإسرائيلي اعتقلني لأكثر من شهرين. يقول موسى: "لقد صادروا جواز سفري الروسي وجوازات سفر طفلي".وتمكنت الزوجة والأطفال من المغادرة إلى روسيا - إلى إنغوشيا، إحدى مناطق شمال القوقاز التي استقبلت مركزياً اللاجئين من قطاع غزة.لكن الوضع معاكس بالنسبة للفلسطيني أبو سرية. غادر زوجها الروسي برفقة والده المصاب بمرض خطير، وبقيت هي وأطفالها، الذين لا يحملون الجنسية الروسية، في قطاع غزة والآن أمام الكاميرا تطلب المساعدة من السلطات الروسية في المغادرة.ولا توفر الخيام المصنوعة من البطانيات وحقائب المساعدات الإنسانية سوى القليل من الراحة من الحرارة، ومن غير المرجح أن تتمكن من مواجهة العواصف الشتوية القادمة.وتقول المرأة إن إضافة إلى المعاناة الجسدية هي الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال الذين شهدوا مقتل أقاربهم تحت النيران الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20241006/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-رفيع-المستوى-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-في-معارك-شمالي-غزة-1093484602.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/06/1093490750_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_7bb0d60dce6d31fcd7181876b5b4da79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, روسيا

بعد مرور عام على الحرب... "سبوتنيك" ترصد ظروف المواطنين الروس في قطاع غزة

05:05 GMT 07.10.2024
© Sputnikبعد مرور عام على الحرب... "سبوتنيك" ترصد ظروف المواطنين الروس في قطاع غزة
بعد مرور عام على الحرب... سبوتنيك ترصد ظروف المواطنين الروس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أجلت السلطات الروسية أكثر من ألف من مواطنيها وأقاربهم المباشرين من قطاع غزة بعد مرور عام على بدء الحرب، لكن حتى الآن العديد من الروس ما زالوا في القطاع الفلسطيني، غير قادرين على المغادرة لأسباب مختلفة.
لقد كانت عمليات الإجلاء صعبة من قبل، وكان من الضروري تنسيق القوائم مع الإسرائيليين والمصريين. لقد أصبح هذا الأمر مستحيلاً عملياً الآن بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا ـ الحدود بين قطاع غزة ومصر مع نقطة التفتيش الوحيدة، رفح.
ووثقت وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الحالات التي عاشها المواطنون الروس في قطاع غزة، والتي تبين المعاناة التي عاشوها هناك، وأثناء عملية الإجلاء.

الناجون بين الأنقاض

يقول أحد المواطنين الروس كامل مطر: "اتصل بنا دبلوماسيون روس بشأن عملية الإجلاء"، وكانت أسماؤنا مدرجة في القائمة، ولكن في ليلة المغادرة دخلت القوات الإسرائيلية منطقتنا. حاصرت الدبابات منزلنا من كل جانب، والخروج كان بمثابة الانتحار".
يحمل عالم الطب الشرعي من مدينة دير البلح المكتظة بالسكان الجنسية الروسية، وزوجته وأطفاله الأربعة يحملون جوازات سفر روسية. بحثاً عن مأوى، انتقلت الأسرة من مكان إلى آخر سبع مرات واستقرت الآن في المباني التي نجت بأعجوبة وسط مبنى دمرته القنابل.
ويصف رب أحد الأسر الروسي الجنسية، معاناة الشعب الفلسطيني خلال الحرب، حيث قال: إنهم يطبخون الطعام على النار، ويحملون مياه الشرب لعدة كيلومترات، ويشترون المواد الغذائية الأساسية بأسعار باهظة.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمالي غزة
أمس, 14:15 GMT

منفصل عن العائلة

بينما كان إبراهيم موسى يسير جنوباً باتجاه الحدود المصرية، اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء مروره عبر نقطة تفتيش أقاموها داخل قطاع غزة. واحتُجز موسى لمدة شهرين، ثم أطلق سراحه دون إعادة جواز سفره الروسي المصادر. حيث يعرض صورة لمستند على شاشة هاتف ذكي متصدعة.
وأضاف موسى: "مشينا تحت قصف مكثف، وكان الطريق مرعباً بكل بساطة. عبرت عائلتي الحاجز، لكن الجيش الإسرائيلي اعتقلني لأكثر من شهرين. يقول موسى: "لقد صادروا جواز سفري الروسي وجوازات سفر طفلي".
وتمكنت الزوجة والأطفال من المغادرة إلى روسيا - إلى إنغوشيا، إحدى مناطق شمال القوقاز التي استقبلت مركزياً اللاجئين من قطاع غزة.
بالإضافة إلى افتقاده لعائلته، يعاني موسى من نقص منتجات النظافة الأساسية. "من الصابون إلى الشامبو، فهي غير متوفرة سواء في المخيم أو في المنطقة الإنسانية التي حددها الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا السبب، يمرض الأطفال وكبار السن".
لكن الوضع معاكس بالنسبة للفلسطيني أبو سرية. غادر زوجها الروسي برفقة والده المصاب بمرض خطير، وبقيت هي وأطفالها، الذين لا يحملون الجنسية الروسية، في قطاع غزة والآن أمام الكاميرا تطلب المساعدة من السلطات الروسية في المغادرة.
ولا توفر الخيام المصنوعة من البطانيات وحقائب المساعدات الإنسانية سوى القليل من الراحة من الحرارة، ومن غير المرجح أن تتمكن من مواجهة العواصف الشتوية القادمة.
وتقول المرأة إن إضافة إلى المعاناة الجسدية هي الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال الذين شهدوا مقتل أقاربهم تحت النيران الإسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала