https://sarabic.ae/20241007/غروسي-التهديدات-ضد-موظفي-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-غير-مقبولة-1093527015.html

غروسي: التهديدات ضد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة

غروسي: التهديدات ضد موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن التهديدات الموجهة ضد العاملين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية غير مقبولة وتتعارض مع مبادئ الوكالة... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T19:49+0000

2024-10-07T19:49+0000

2024-10-07T19:49+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال غروسي بحسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أي بيانات تشير إلى مزيد من الإجراءات الانتقامية التي من المحتمل أن تؤثر على العاملين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية ستكون غير مقبولة وستكون متعارضة مع مبادئ السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية". واستعرضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التهديد بـ "الانتقام" الوارد في نفس التقرير ضد الآخرين وتحدثت أيضًا مع السلطات الأوكرانية، التي بدورها لم تؤكد أو تنف تورطها في الهجوم. وقال غروسي: "إن أي تهديدات من هذا القبيل تحرم الموظفين غير المسؤولين عن الوضع السياسي والعسكري العام من الحد الأدنى من معايير ظروف العمل التي تسمح لهم بأداء عملهم بشكل صحيح".وأضاف أن أي أعمال موجهة ضد العاملين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لها تأثير مباشر على السلامة النووية وبالتالي يجب وقفها.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصبحت محطة الطاقة النووية تابعة لروسيا الاتحادية. ويُذكر أن جميع وحدات الطاقة في المحطة حاليًا في وضع "الإيقاف البارد" ولا تقوم بتوليد الكهرباء.الخارجية الروسية توضح لـ"سبوتنيك" احتمالية قيام قوات كييف بقصف محطة كورسك النووية باحث سياسي: دعوة غروسي إلى كورسك مبادرة إيجابية ورسالة تحذيرية لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20240904/غروسي-الوضع-في-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-لا-يزال-غير-مستقر-وهشا-للغاية-1092390248.html

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