قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة

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أبو عبيدة: "طوفان الأقصى" هي عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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ملفات ساخنة
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
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59 د
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241007/قضية-الأمول-المهربة-لرئيس-عربي-تعود-إلى-الواجهة-بتفاصيل-جديدة-1093514355.html
قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة
قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة
سبوتنيك عربي
عادت قضية الأموال المهربة لأحد أشهر الزعماء العرب الذين تركوا الحكم بثورة شعبية، إلى الواجهة مجددا، بعد ظهور تفاصيل جديدة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T13:16+0000
2024-10-07T13:16+0000
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توصلت دراسة استقصائية أجراها التلفزيون السويسري العمومي، أن بنك "كريدي سويس" أدار لعدة سنوات، أصولا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما يعد خرقاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقد فرضت وزارة المالية السويسرية غرامة مالية على الموظف المسؤول، وفقا لموقع "سويس إنفو". ولفت التحقيق إلى أن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، والذي شغل مناصب عدة خلال عشرين عاما، افتتحت 5 حسابات باسمه خلال الفترة بين 1989 و2016 وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها، وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها. كما تورّط اثنان من أبنائه، وصهره أحمد لملوم أيضًا في فضيحة الفساد هذه.وأفادت وزارة المالية السويسرية، أنّ مؤشرات مبكرة ظهرت لتشير إلى تورّط الدبيبه وأحمد لملوم، في أنشطة غير قانونية.كما تناولت وسائل الإعلام البريطانيّة والأمريكية عدة مرات على مدى السنوات الأخيرة، التحقيقات الجارية ضده في ليبيا، بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة. كما تبين امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في عشر دول، ويُزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من عشرين عامًا.وأوردت التقارير الإعلامية، استثمار الدبيبة ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات، رغم سقوط القذّافي. وأصدرت الإنتربول عام 2014، مذكرة اعتقال ضده وأبنائه.واتضح أن هناك موظف المدان بالقضية والذي ساعد الدبيبة، لم يقم بإجراء تحقيق دقيق في عدة مناسبات، كما أنه تجاهل التوصيات؛ لذلك، سيتعرض لغرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري.
https://sarabic.ae/20240903/سويسرا-تعيد-فتح-سفارتها-في-العراق-لأول-مرة-منذ-33-عاما-1092344300.html
https://sarabic.ae/20240723/هانيبال-القذافي-يطالب-القضاء-اللبناني-باستجواب-الوزير-السابق-وئام-وهاب-في-قضية-الصدر-1091044292.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, اقتصاد

قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة

13:16 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Katren Al Tasعملات من فئة 100 دولار و10 يورو
عملات من فئة 100 دولار و10 يورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Katren Al Tas
تابعنا عبر
عادت قضية الأموال المهربة لأحد أشهر الزعماء العرب الذين تركوا الحكم بثورة شعبية، إلى الواجهة مجددا، بعد ظهور تفاصيل جديدة.
توصلت دراسة استقصائية أجراها التلفزيون السويسري العمومي، أن بنك "كريدي سويس" أدار لعدة سنوات، أصولا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما يعد خرقاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقد فرضت وزارة المالية السويسرية غرامة مالية على الموظف المسؤول، وفقا لموقع "سويس إنفو".
ولفت التحقيق إلى أن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، والذي شغل مناصب عدة خلال عشرين عاما، افتتحت 5 حسابات باسمه خلال الفترة بين 1989 و2016 وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها، وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها. كما تورّط اثنان من أبنائه، وصهره أحمد لملوم أيضًا في فضيحة الفساد هذه.
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وأفادت وزارة المالية السويسرية، أنّ مؤشرات مبكرة ظهرت لتشير إلى تورّط الدبيبه وأحمد لملوم، في أنشطة غير قانونية.
كما تناولت وسائل الإعلام البريطانيّة والأمريكية عدة مرات على مدى السنوات الأخيرة، التحقيقات الجارية ضده في ليبيا، بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة. كما تبين امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في عشر دول، ويُزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من عشرين عامًا.
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وأوردت التقارير الإعلامية، استثمار الدبيبة ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات، رغم سقوط القذّافي. وأصدرت الإنتربول عام 2014، مذكرة اعتقال ضده وأبنائه.
واتضح أن هناك موظف المدان بالقضية والذي ساعد الدبيبة، لم يقم بإجراء تحقيق دقيق في عدة مناسبات، كما أنه تجاهل التوصيات؛ لذلك، سيتعرض لغرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري.
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