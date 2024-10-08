https://sarabic.ae/20241008/القوات-الروسية-تستهدف-قوات-نظام-كييف-وتكبدها-خسائر-فادحة-في-مقاطعة-كورسك-1093540934.html
القوات الروسية تستهدف قوات نظام كييف وتكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستهدف قوات نظام كييف وتكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك الروسية. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T10:51+0000
2024-10-08T10:51+0000
2024-10-08T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لدحر القوات المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".وأضافت: "تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لمحاولات هجومية من قبل القوات الأوكرانية على محور كورسك، وحيدت نحو 40 جندياً".وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 21250 ألف عسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241008/صواريخ-كينجال-الروسية-تستهدف-المطارات-العسكرية-الأوكرانية--1093538377.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف قوات نظام كييف وتكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
10:51 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 11:41 GMT 08.10.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لدحر القوات المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك".
وأضافت: "تصدت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، لمحاولات هجومية من قبل القوات الأوكرانية على محور كورسك، وحيدت نحو 40 جندياً".
وتابع البيان: "استهدفت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، وخلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، وتم تدمير 3 مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 4 مدافع و3 مركبات".
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن قوات نظام كييف خسرت خلال المعارك في اتجاه كورسك 21250 ألف عسكري.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.