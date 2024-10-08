https://sarabic.ae/20241008/هاريس-لن-أجتمع-مع-بوتين-دون-مشاركة-كييف-1093533761.html

هاريس: لن أجتمع مع بوتين دون مشاركة كييف

هاريس: لن أجتمع مع بوتين دون مشاركة كييف

سبوتنيك عربي

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنها غير مستعدة لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T07:24+0000

2024-10-08T07:24+0000

2024-10-08T07:24+0000

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وأجابت هاريس، ردًا على سؤال حول استعدادها لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس بوتين، لحل الصراع في أوكرانيا: "ثنائي دون أوكرانيا؟ لا".وتابعت: "لو كان ترامب رئيسًا، لكان بوتين يجلس في كييف الآن. يقول إنه يستطيع إنهاء الحرب في اليوم الأول، هل تعلم ما هو هذا؟ هذا استسلام".ووفقا لها، فإن مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو سيتم تحديدها "متى" يحين الوقت لذلك.وانتقد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بدوره مرارا الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبّر عنها بوتين سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولارترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"

https://sarabic.ae/20240928/ماذا-فعل-زيلينسكي-عندما-حدثه-ترامب-عن-صداقته-القوية-ببوتين-فيديو-1093210246.html

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