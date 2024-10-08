هاريس: لن أجتمع مع بوتين دون مشاركة كييف
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنها غير مستعدة لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، دون مشاركة كييف، بحسب زعمها.
وأجابت هاريس، ردًا على سؤال حول استعدادها لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس بوتين، لحل الصراع في أوكرانيا: "ثنائي دون أوكرانيا؟ لا".
وأضافت: "يجب أن يكون لأوكرانيا رأي في مستقبلها".
وتابعت: "لو كان ترامب رئيسًا، لكان بوتين يجلس في كييف الآن. يقول إنه يستطيع إنهاء الحرب في اليوم الأول، هل تعلم ما هو هذا؟ هذا استسلام".
Q: Would you meet with Putin?— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 8, 2024
Vice President Harris: Not bilaterally without Ukraine. Ukraine must have a say in the future of Ukraine. If Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. He says he can ‘end the war on day one.’ You know what that is? It's about… pic.twitter.com/Zfe6HXqvtv
ووفقا لها، فإن مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو سيتم تحديدها "متى" يحين الوقت لذلك.
28 سبتمبر, 11:07 GMT
وانتقد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بدوره مرارا الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه.
علاوة على ذلك، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبّر عنها بوتين سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.