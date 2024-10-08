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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
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مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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هاريس: لن أجتمع مع بوتين دون مشاركة كييف
هاريس: لن أجتمع مع بوتين دون مشاركة كييف
سبوتنيك عربي
أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنها غير مستعدة لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T07:24+0000
2024-10-08T07:24+0000
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وأجابت هاريس، ردًا على سؤال حول استعدادها لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس بوتين، لحل الصراع في أوكرانيا: "ثنائي دون أوكرانيا؟ لا".وتابعت: "لو كان ترامب رئيسًا، لكان بوتين يجلس في كييف الآن. يقول إنه يستطيع إنهاء الحرب في اليوم الأول، هل تعلم ما هو هذا؟ هذا استسلام".ووفقا لها، فإن مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو سيتم تحديدها "متى" يحين الوقت لذلك.وانتقد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بدوره مرارا الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبّر عنها بوتين سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولارترامب يصف بايدن بـ"المتخلف عقليا" ويعتبر هاريس ولدت "هكذا"
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

هاريس: لن أجتمع مع بوتين دون مشاركة كييف

07:24 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنها غير مستعدة لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، دون مشاركة كييف، بحسب زعمها.
وأجابت هاريس، ردًا على سؤال حول استعدادها لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس بوتين، لحل الصراع في أوكرانيا: "ثنائي دون أوكرانيا؟ لا".

وأضافت: "يجب أن يكون لأوكرانيا رأي في مستقبلها".

وتابعت: "لو كان ترامب رئيسًا، لكان بوتين يجلس في كييف الآن. يقول إنه يستطيع إنهاء الحرب في اليوم الأول، هل تعلم ما هو هذا؟ هذا استسلام".
ووفقا لها، فإن مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو سيتم تحديدها "متى" يحين الوقت لذلك.
الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
28 سبتمبر, 11:07 GMT
وانتقد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بدوره مرارا الإدارة الرئاسية الحالية لرفضها المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية. وقد أعرب في مناسبات عدة، عن استعداده للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وأكد قدرته على إنهاء الصراع الأوكراني، حتى قبل تنصيبه في حال فوزه.

علاوة على ذلك، بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يهاجمون المدنيين والبنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبّر عنها بوتين سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكنها لن تتحدث مع كييف في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ترامب: زيلينسكي هو أعظم بائع في التاريخ يأتي إلى البلاد ويغادر بـ50 أو 60 مليار دولار
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