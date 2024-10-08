https://sarabic.ae/20241008/ولاية-فلوريدا-الأمريكية-تستعد-للضربة-المباشرة-من-إعصار-ميلتون-الذي-اشتد-إلى-الفئة-القصوى-1093565330.html

ولاية فلوريدا الأمريكية تستعد للضربة المباشرة من إعصار "ميلتون" الذي اشتد إلى الفئة القصوى

ولاية فلوريدا الأمريكية تستعد للضربة المباشرة من إعصار "ميلتون" الذي اشتد إلى الفئة القصوى

سبوتنيك عربي

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، اليوم الأربعاء، أنه أعيد تصنيف الإعصار "ميلتون" إلى الفئة الخامسة القصوى، مع رياح ثابتة تصل سرعتها إلى 165 ميلًا في الساعة (270... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T22:14+0000

2024-10-08T22:14+0000

2024-10-08T22:14+0000

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وقال المركز في بيان: "من المحتمل حدوث تقلبات في الشدة بينما يتحرك ميلتون عبر شرق خليج المكسيك، لكن من المتوقع أن يكون إعصارًا خطيرًا عند وصوله إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا ليلة الأربعاء"."أسوأ كارثة طبيعية"تستعد ولاية فلوريدا التي تعرضت للعواصف للضربة المباشرة من إعصار "ميلتون" الذي أعيد تصنيفه كعاصفة من الفئة الخامسة، حيث ناشد الرئيس جو بايدن السكان مغادرة مناطقهم محذرًا من أن الإعصار قد يكون أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية في قرن.ومع اقتراب الإعصار الضخم الثاني خلال أسبوعين من الساحل الغربي لفلوريدا، انتشر شعور بكارثة وشيكة حيث تسابق الناس لتأمين منازلهم والمغادرة.وقال بايدن من البيت الأبيض: "إنها مسألة حياة أو موت، وهذا ليس مبالغة"، داعيًا أولئك الذين تلقوا أوامر بالمغادرة إلى "الإخلاء الآن، الآن، الآن".كما حذر حاكم الولاية رون ديسانتس، في مؤتمر صحفي، من أن "الجزء بأكمله من شبه جزيرة فلوريدا تحت نوع ما من التحذيرات أو المراقبة".قامت شركات الطيران بإضافة رحلات إضافية من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، في حين ازدحمت الطرق بالمركبات الهاربة وخلت محطات الوقود من الوقود.وأجل بايدن رحلة رئيسية إلى ألمانيا وأنغولا للإشراف على الاستجابة الفيدرالية، حيث أصبحت جهود الإغاثة من العواصف ساحة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.وفي مشهد من الاستعدادات المحمومة تكرر في جميع أنحاء فلوريدا، اصطف العشرات من السيارات أمام منشأة رياضية في تامبا لالتقاط أكياس الرمل لحماية منازلهم من الفيضانات.يشير العلماء إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري تلعب دورًا في العواصف الشديدة، حيث تطلق أسطح المحيطات الأكثر حرارة المزيد من بخار الماء، مما يوفر طاقة إضافية للعواصف، مما يزيد من شدة رياحها.وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يوم الثلاثاء لقطات من طائرة متخصصة تُدعى "ميس بيغي" وهي تحلق في الإعصار لجمع البيانات. وقد طارت الأوراق والمعدات والأغراض الشخصية في الهواء بينما اهتزت الطائرة بفعل الرياح والمطر.يشار إلى أنه لا يزال عمال الطوارئ في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، يكافحون لتقديم الإغاثة بعد "هيلين"، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 230 شخصًا في عدة ولايات.وضرب الإعصار ساحل فلوريدا في 26 سبتمبر كإعصار من الفئة الرابعة، مما تسبب في فيضانات ضخمة في بلدات نائية داخل الولايات في شمال البلاد، بما في ذلك كارولينا الشمالية وتينيسي.كان "هيلين" أسوأ كارثة طبيعية تضرب البر الأمريكي الرئيسي منذ إعصار كاترينا في 2005، ولا يزال عدد القتلى في تزايد.

https://sarabic.ae/20241008/إعصار-ميلتون-يسابق-هيلين-إلى-فلوريدا--1093558356.html

https://sarabic.ae/20241002/هيلين-ثاني-أعنف-إعصار-منذ-نصف-قرن-يقتل-160-أمريكيا-1093350043.html

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