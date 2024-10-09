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أردوغان يصف إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"
أردوغان يصف إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"، مؤكدًا بالقول: "على الجميع أن يعلم أن إسرائيل تنظيم إرهابي صهيوني". 09.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف أردوغان أن "إسرائيل تنظيم إرهابي ونتنياهو (رئيس الوزراء) وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى".وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "الدول الغربية التي تقدم الدعم لإسرائيل شركاء في المجازر الجماعية"، لافتًا بالقول: "نعلم جيدا نوايا إسرائيل، في المنطقة وما تقوم به".وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة.وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل قتلت بوحشية نحو 50 ألف طفل وامرأة في غزة، كانوا على قيد الحياة قبل 365 يوما".وتابع: "المستشفيات ودور العبادة لمختلف الأديان والمدارس في غزة لم تعد قائمة. العديد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وسفراء السلام لم يعودوا بيننا".
https://sarabic.ae/20241005/أردوغان-اليمن-وسوريا-وإيران-مجرد-ذرائع-للاحتلال-الإسرائيلي-1093467580.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أردوغان يصف إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"

10:11 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 10:20 GMT 09.10.2024)
© AP Photo / Richard Drewالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"، مؤكدًا بالقول: "على الجميع أن يعلم أن إسرائيل تنظيم إرهابي صهيوني".
وأضاف أردوغان أن "إسرائيل تنظيم إرهابي ونتنياهو (رئيس الوزراء) وعصابته يريدون توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى".
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "الدول الغربية التي تقدم الدعم لإسرائيل شركاء في المجازر الجماعية"، لافتًا بالقول: "نعلم جيدا نوايا إسرائيل، في المنطقة وما تقوم به".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
أردوغان: اليمن وسوريا وإيران مجرد ذرائع للاحتلال الإسرائيلي
5 أكتوبر, 17:19 GMT
وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة.

وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "إسرائيل قتلت بوحشية نحو 50 ألف طفل وامرأة في غزة، كانوا على قيد الحياة قبل 365 يوما".

وتابع: "المستشفيات ودور العبادة لمختلف الأديان والمدارس في غزة لم تعد قائمة. العديد من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وسفراء السلام لم يعودوا بيننا".
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