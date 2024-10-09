https://sarabic.ae/20241009/خبير-في-شبكة-التحول-الأرقام-التي-تصل-إلى-الهواتف-اللبنانية-من-قبرص-وسوريا-هي-أرقام-طبيعية-1093567893.html

خبير في شبكة التحول: الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا هي أرقام طبيعية

خبير في شبكة التحول: الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا هي أرقام طبيعية

سبوتنيك عربي

أكّد الخبير اللبناني في شبكة التحول والحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي، أن "الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا، تعتبر أرقاماً طبيعية وليست... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T05:18+0000

2024-10-09T05:18+0000

2024-10-09T05:18+0000

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وأشار بعلبكي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا"، قائلاً: "من استطاع زرع أجهزة تفجير في أجهزة البيجر يمكنه زرع متفجرات في أي أجهزة أخرى".وفي هذا السياق، أكد بعلبكي على "ضرورة إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني في لبنان، تهدف إلى وضع خطط لحماية البيانات والمعلومات".وفي ختام تصريحاته، دعا بعلبكي المواطنين اللبنانيين إلى أن "يكونوا حذرين ويحموا أنفسهم إلكترونياً، وأن يكونوا واعين لكل ما يحدث من حولهم".وفي وقت سابق، أثارت رموز 05 415 و08 415 و30 280 الذعر بين اللبنانيين، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية.وأصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية، أمس الثلاثاء، بيانا تطمئن فيه مستخدمي الهواتف الخليوية في البلاد، بشأن ظهور رموز على شاشات أجهزتهم الخليوية بجانب أسماء شبكتي "تاتش" و"ألفا".وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "الرموز 05 415 و08 415 تعود لشبكات معروفة في لبنان، بينما رمز 30 280 هو مرتبط بشبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوصول إليها".

https://sarabic.ae/20241008/رموز-غريبة-على-الهواتف-الخليوية-تثير-الذعر-بين-اللبنانيين-ووزارة-الاتصالات-تعلق-1093546305.html

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