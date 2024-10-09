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https://sarabic.ae/20241009/خبير-في-شبكة-التحول-الأرقام-التي-تصل-إلى-الهواتف-اللبنانية-من-قبرص-وسوريا-هي-أرقام-طبيعية-1093567893.html
خبير في شبكة التحول: الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا هي أرقام طبيعية
خبير في شبكة التحول: الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا هي أرقام طبيعية
سبوتنيك عربي
أكّد الخبير اللبناني في شبكة التحول والحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي، أن "الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا، تعتبر أرقاماً طبيعية وليست... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T05:18+0000
2024-10-09T05:18+0000
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وأشار بعلبكي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا"، قائلاً: "من استطاع زرع أجهزة تفجير في أجهزة البيجر يمكنه زرع متفجرات في أي أجهزة أخرى".وفي هذا السياق، أكد بعلبكي على "ضرورة إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني في لبنان، تهدف إلى وضع خطط لحماية البيانات والمعلومات".وفي ختام تصريحاته، دعا بعلبكي المواطنين اللبنانيين إلى أن "يكونوا حذرين ويحموا أنفسهم إلكترونياً، وأن يكونوا واعين لكل ما يحدث من حولهم".وفي وقت سابق، أثارت رموز 05 415 و08 415 و30 280 الذعر بين اللبنانيين، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية.وأصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية، أمس الثلاثاء، بيانا تطمئن فيه مستخدمي الهواتف الخليوية في البلاد، بشأن ظهور رموز على شاشات أجهزتهم الخليوية بجانب أسماء شبكتي "تاتش" و"ألفا".وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "الرموز 05 415 و08 415 تعود لشبكات معروفة في لبنان، بينما رمز 30 280 هو مرتبط بشبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوصول إليها".
https://sarabic.ae/20241008/رموز-غريبة-على-الهواتف-الخليوية-تثير-الذعر-بين-اللبنانيين-ووزارة-الاتصالات-تعلق-1093546305.html
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لبنان, العالم العربي, حصري
لبنان, العالم العربي, حصري

خبير في شبكة التحول: الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا هي أرقام طبيعية

05:18 GMT 09.10.2024
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
CC0 / pixabay.com /
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حصري
أكّد الخبير اللبناني في شبكة التحول والحوكمة الرقمية ربيع بعلبكي، أن "الأرقام التي تصل إلى الهواتف اللبنانية من قبرص وسوريا، تعتبر أرقاماً طبيعية وليست للاختراق، ولا يمكن استخدامها في لبنان، ولا تشكل أي نوع من أنواع القلق".
وأشار بعلبكي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا"، قائلاً: "من استطاع زرع أجهزة تفجير في أجهزة البيجر يمكنه زرع متفجرات في أي أجهزة أخرى".

كما أوضح أن "الشبكة الأرضية تتمتع بخصوصية في تشغيلها، وأن أسرار تشغيلها لا تُكشف إلا لجهات أمنية مختصة"، ذاكرًا أن "الخروقات التي تصيب شبكة الإنترنت تختلف عن تلك التي تؤثر على شبكة الاتصالات، مما يبرز أهمية اتخاذ تدابير أمنية فعالة".

وفي هذا السياق، أكد بعلبكي على "ضرورة إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني في لبنان، تهدف إلى وضع خطط لحماية البيانات والمعلومات".

وأضاف أنه "من المفيد تجاهل الروابط المجهولة التي تصل إلى الهواتف"، مشدداً على "أهمية وعي المواطنين بخطورة هذه الروابط".

وفي ختام تصريحاته، دعا بعلبكي المواطنين اللبنانيين إلى أن "يكونوا حذرين ويحموا أنفسهم إلكترونياً، وأن يكونوا واعين لكل ما يحدث من حولهم".
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
رموز غريبة على الهواتف تثير الذعر بين اللبنانيين... ووزارة الاتصالات تعلق
أمس, 12:29 GMT
وفي وقت سابق، أثارت رموز 05 415 و08 415 و30 280 الذعر بين اللبنانيين، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الماضي، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
وأصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية، أمس الثلاثاء، بيانا تطمئن فيه مستخدمي الهواتف الخليوية في البلاد، بشأن ظهور رموز على شاشات أجهزتهم الخليوية بجانب أسماء شبكتي "تاتش" و"ألفا".
وأوضحت الوزارة، في البيان، أن "الرموز 05 415 و08 415 تعود لشبكات معروفة في لبنان، بينما رمز 30 280 هو مرتبط بشبكة خاصة قبرصية لا يمكن الوصول إليها".
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