صواريخ روسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

عربي
روسيا: ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دمشق وندعو تل أبيب إلى احترام سيادة سوريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241009/صواريخ-روسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الأوكرانية-1093578113.html
صواريخ روسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية
صواريخ روسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، التي كانت تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T10:23+0000
2024-10-09T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103393/04/1033930470_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_0d2b54d98b4f3af94a72aa7694ca2168.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود ومواد التشحيم، فضلاً عن تجمعات العدو البشرية ومعداته العسكرية في 141 منطقة".وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت وحدات ومعدات القوات الأوكرانية، وتم صد 6 هجمات مضادة، وفقد العدو ما يصل إلى 370 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية و4 شاحنات صغيرة، وتم تدمير محطة الحرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة ميدانية".وأوضح الدفاع أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخاً موجهاً مضاداً للطائرات من طراز "إس-200"، معدلاً لإطلاق النار على أهداف أرضية، و68 طائرة مسيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241009/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-ورشة-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-كوبيانسك-و3-معابر-على-نهر-أوسكول-1093569804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103393/04/1033930470_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_bc7228f52f8bd71b830da98757f53110.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

صواريخ روسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية

10:23 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 10:40 GMT 09.10.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور إطلاق صواريخ "كينجال"، وزارة الدفاع، روسيا
 إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت منشآت الطاقة الأوكرانية، التي كانت تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، منشآت الطاقة الأوكرانية التي كانت تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود ومواد التشحيم، فضلاً عن تجمعات العدو البشرية ومعداته العسكرية في 141 منطقة".

وتابع بيان الدفاع: "واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت قوات ومعدات القوات الأوكرانية، وتم صد 9 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 525 عسكريًا ودبابتين وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة الحرب إلكترونية من طراز "Enclave-N".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت وحدات ومعدات القوات الأوكرانية، وتم صد 6 هجمات مضادة، وفقد العدو ما يصل إلى 370 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية و4 شاحنات صغيرة، وتم تدمير محطة الحرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة ميدانية".

وأشار البيان إلى أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت قوات ومعدات القوات الأوكرانية، وتم صد هجومين مضادين، وفقد العدو 90 عسكريًا و5 مركبات مدرعة".

وأوضح الدفاع أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخاً موجهاً مضاداً للطائرات من طراز "إس-200"، معدلاً لإطلاق النار على أهداف أرضية، و68 طائرة مسيرة".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تدمر ورشة لتجميع الطائرات المسيرة في كوبيانسك و3 معابر على نهر "أوسكول"
07:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف المعدات الأوكرانية حول 14 بلدة في مقاطعة كورسك الروسية

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала