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مؤرخ فرنسي: هزيمة الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني ستحرر أوروبا
مؤرخ فرنسي: هزيمة الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني ستحرر أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، أن هزيمة الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، ستؤدي إلى تفكك حلف شمال الأطلسي وتحرير أوروبا من القهر الأمريكي. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T04:39+0000
2024-10-09T04:39+0000
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وقال تود: "نتيجة هذا الصراع ستقرر مصير أوروبا... إذا هُزمت الولايات المتحدة، سيتفكك حلف شمال الأطلسي وستصبح أوروبا حرة".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا" الإيطالية: "في المرحلة الثانية، مرحلة هزيمة الولايات المتحدة، سيتم سحق السيطرة الأمريكية على أوروبا، وستتقارب ألمانيا وروسيا مرة أخرى".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وفتح مكتب المدعي العام الروسي، قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي بما يخص الاعتدار على الخطين، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت، في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتسلمها أبدا.
https://sarabic.ae/20241006/الولايات-المتحدة-تكشف-عن-المفاجأة-التي-تعدها-لأوكرانيا--1093478913.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

مؤرخ فرنسي: هزيمة الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني ستحرر أوروبا

04:39 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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أكد المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، أن هزيمة الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني، ستؤدي إلى تفكك حلف شمال الأطلسي وتحرير أوروبا من القهر الأمريكي.
وقال تود: "نتيجة هذا الصراع ستقرر مصير أوروبا... إذا هُزمت الولايات المتحدة، سيتفكك حلف شمال الأطلسي وستصبح أوروبا حرة".

وبرأيه، استغلت الولايات المتحدة الصراع في أوكرانيا وتقويض مشروع "التيار الشمالي" (خطي نقل الغاز الروسي) لإجبار ألمانيا على الابتعاد عن روسيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا" الإيطالية: "في المرحلة الثانية، مرحلة هزيمة الولايات المتحدة، سيتم سحق السيطرة الأمريكية على أوروبا، وستتقارب ألمانيا وروسيا مرة أخرى".
الولايات المتحدة وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
الولايات المتحدة تكشف عن "المفاجأة" التي تعدها لأوكرانيا
6 أكتوبر, 09:32 GMT
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.

وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

وفتح مكتب المدعي العام الروسي، قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي بما يخص الاعتدار على الخطين، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت، في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتسلمها أبدا.
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