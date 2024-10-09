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مشروع القرن... مصر تضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
مشروع القرن... مصر تضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إن تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه، ينتظره العالم بأسره، حيث يمثل هذا الصرح العملاق هدية مصر... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T13:20+0000
2024-10-09T13:20+0000
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وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وتم استعراض موقف مختلف الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، والتي جرى الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له.واستمع رئيس الوزراء المصري لرؤية عالم الآثار الدكتور زاهي حواس فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم؛ بما يسهم في تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضاري الكبير من آثار ومقتنيات تحكي تاريخ مصر وحضارتها العريقة.وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء؛ بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة في العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم في الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحي لها.
https://sarabic.ae/20240710/المدير-العام-لترميم-ونقل-الآثار-المتحف-المصري-الكبير-يضم-أكثر-من-57-ألف-قطعة-أثرية-1090674267.html
https://sarabic.ae/20240625/مدبولي-الحكومة-تسعى-حاليا-لوضع-الآليات-التي-تضمن-إنهاء-أزمة-الكهرباء-في-مصر-1090162019.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, مصر
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, مصر

مشروع القرن... مصر تضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

13:20 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Peter Dejong
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قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إن تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه، ينتظره العالم بأسره، حيث يمثل هذا الصرح العملاق هدية مصر للعالم، وفرصة للوصول إلى أعلى معدلات سياحية.
وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وتم استعراض موقف مختلف الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، والتي جرى الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له.
مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، الدكتور عيسى زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
المدير العام لترميم ونقل الآثار: المتحف المصري الكبير يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية
10 يوليو, 17:11 GMT
واستمع رئيس الوزراء المصري لرؤية عالم الآثار الدكتور زاهي حواس فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم؛ بما يسهم في تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضاري الكبير من آثار ومقتنيات تحكي تاريخ مصر وحضارتها العريقة.
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
مدبولي: الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء أزمة الكهرباء في مصر
25 يونيو, 10:42 GMT
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء؛ بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة في العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم في الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحي لها.
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