https://sarabic.ae/20241009/مشروع-القرن-مصر-تضع-اللمسات-النهائية-لافتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1093582892.html

مشروع القرن... مصر تضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

مشروع القرن... مصر تضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

سبوتنيك عربي

قال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إن تشغيل المتحف المصري الكبير يمثل حدثا فريدا من نوعه، ينتظره العالم بأسره، حيث يمثل هذا الصرح العملاق هدية مصر... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T13:20+0000

2024-10-09T13:20+0000

2024-10-09T13:20+0000

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وعقد مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وتم استعراض موقف مختلف الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، والتي جرى الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له.واستمع رئيس الوزراء المصري لرؤية عالم الآثار الدكتور زاهي حواس فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم؛ بما يسهم في تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضاري الكبير من آثار ومقتنيات تحكي تاريخ مصر وحضارتها العريقة.وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء؛ بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة في العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم في الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحي لها.

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